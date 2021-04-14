15 человек, которые подумали и решили: «А почему меня должно волновать чье-то мнение, если я счастлив?»

Бороться с мнением близких, родных, а иногда даже и не очень знакомых людей трудно. Но нужно ли? Такое противостояние только отнимает энергию, которую можно пустить на достижение заветных целей. Например, один из героев статьи — механик по профессии — решил рискнуть и попробовать себя во флористике. А девушка, не испугавшись сурового отца, идет к своей мечте — стать актрисой.

Мы в AdMe.ru тоже думаем, что нужно непременно делать то, что заставляет чувствовать тебя счастливым. Двигаться к своей цели, пусть и медленно, маленькими шажками. И тогда даже самые скептически настроенные друзья скажут: «Вау!»

«Когда спрашивают: „А как это — быть ветеринаром в зоопарке?“ — иногда показываю это фото»

«Жизнь заставила покататься по городам и странам, но любовь к экзотическим животным, да и ко всей живности в целом, осталась такой же сильной. Рад, что выбрал эту профессию»

«Урок изо был пыткой: старалась нарисовать так, чтобы выглядело лучше, чем у соседа по парте (опозориться не хотелось). На выходе получалась палка, а на ней кляксы (дерево же)»

«Подросла и в свои 19 лет решила порисовать. Каждый раз выходило что-то похожее на шедевр ученицы младших классов. Но я продолжала. Для меня это что-то вроде медитации. Рисовать я так и не научилась, но заметно повысила свой уровень.

Я это к тому, чтобы вы плюнули на отсутствие таланта и начали делать то, что вам нравится. И пусть это будет ужасно, но у вас получится».

«Это моя семья, когда просят улыбнуться на камеру»

«Сегодня первый раз выставила фото в купальнике и не могу нарадоваться»

Первая пара носков готова!

«Я росла в неполной семье, и меня не научили кататься на велосипеде. И вот в 31 я впервые села на велосипед. А спустя 5 месяцев проехала 164 км за 26 дней»

«Я наконец-то вытащила себя на улицу и, несмотря на дождь, очень довольна»

«Не устоял сегодня и купил дорогущий мольберт. Ничего не могу поделать, улыбаюсь всю дорогу домой»

«Я люблю удобную одежду, худи, котов и прикольные узоры. Теперь я могу закутаться во все это и чувствовать себя счастливым»

Путь к мечте бывает очень тернист

Мой отец с детства твердил мне и сестре, что я — юрист, а она — экономист. Ну, я пошла по тому пути, который он выбрал для меня. А сестра сейчас подрабатывает, чтобы оплатить курсы актерского мастерства. В этом году у нее поступление. Отец обещает выгнать ее из дома, а я держу пальцы крестиком, чтобы у нее получилось. Безумно горжусь ей. © Подслушано / Ideer

«Начала заниматься аэройогой. И так круто, что я не отстаю от группы»

«Мы с моим другом решили быть еще и друзьями по переписке. И вот я получил первое письмо!»

Когда решаешь не изменять себя и себе

Мне всегда говорили, что я гиперобщительна и слишком открыта, что это плохо, так нельзя. Но я часто получаю скидки и бонусы в магазинах, бесплатные приглашения на концерты, а в мой круг общения входят радиоведущие, вокалист Мариинского театра, известная в социальных сетях дама и много знакомых из других стран. И я этим горжусь, потому что эти люди мотивируют меня и дальше оставаться собой. © Подслушано / Ideer

«Невероятно горжусь ею. Несмотря на все трудности и слезы, моя мама наконец прошла свою первую игру»

«Уже 2 дня я работаю флористом. Пожалуйста, не смейтесь, я единственный флорист-мужчина в городе»

«С ценником 1 800 и из 5 роз снизу справа (фиолетовый) — мои. Сделал уже гораздо больше, но не всегда было время сфотографировать, несколько букетов моментально продал.

Скажу сразу: устроился работать флористом почти случайно. Только уволился с предыдущей должности, решил посмотреть объявления. Увидел, что требуется флорист. Подумал: „А чем черт не шутит“, — и позвонил.

Профессия оказалась тяжелее и интереснее, чем я предполагал. Тяжелее, потому что практически нет времени присесть и отдохнуть. А интерес в творческом процессе создания букетов. Никаких шаблонов нет».