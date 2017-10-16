15 случаев, когда обмен лицами превзошел все ожидания
Современные технологии дарят нам поистине неограниченные возможности. Например, при помощи специального приложения вы можете ненадолго «поменяться» лицом с кем угодно, причем необязательно с человеком.
AdMe.ru нашел 15 шедевров такого «обмена» и пришел к выводу, что лучше все-таки не злоупотреблять плодами технического прогресса.
15. Дядя-младенец на руках у бородатой племянницы
14. Папа решил попробовать приложение на своей дочке и ее лучшем друге
13. Так мог бы выглядеть потерянный сын Пабло Эскобара
12. На кого похож этот мальчик, вы и сами без труда догадаетесь
11. Тот случай, когда сестра и брат отличаются только макияжем
10. Грех упускать такую возможность повеселиться
9. А вот так развлекаются ценители искусства. Картина Фернандо Ботеро от этого ничуть не пострадала
8. Парень и стакан из фастфуда
7. Неожиданный обмен лицами в самолете
6. А тут приложение явно что-то перепутало
5. И в этом случае — тоже
4. Котопес или собакокот?
3. Одолжил лицо у манекена. Жутковато вышло
2. Впрочем, у нас есть кое-что пострашнее
1. Готовый постер для фильма ужасов «Я и мой любимый пес из ада»
Фото на превью RickPost/reddit.com