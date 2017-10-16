15 случаев, когда обмен лицами превзошел все ожидания

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Современные технологии дарят нам поистине неограниченные возможности. Например, при помощи специального приложения вы можете ненадолго «поменяться» лицом с кем угодно, причем необязательно с человеком. AdMe.ru нашел 15 шедевров такого «обмена» и пришел к выводу, что лучше все-таки не злоупотреблять плодами технического прогресса.

15. Дядя-младенец на руках у бородатой племянницы

14. Папа решил попробовать приложение на своей дочке и ее лучшем друге

13. Так мог бы выглядеть потерянный сын Пабло Эскобара

12. На кого похож этот мальчик, вы и сами без труда догадаетесь

11. Тот случай, когда сестра и брат отличаются только макияжем

10. Грех упускать такую возможность повеселиться

9. А вот так развлекаются ценители искусства. Картина Фернандо Ботеро от этого ничуть не пострадала

8. Парень и стакан из фастфуда

7. Неожиданный обмен лицами в самолете

6. А тут приложение явно что-то перепутало

5. И в этом случае — тоже

4. Котопес или собакокот?

3. Одолжил лицо у манекена. Жутковато вышло

2. Впрочем, у нас есть кое-что пострашнее

1. Готовый постер для фильма ужасов «Я и мой любимый пес из ада»