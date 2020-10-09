15+ человек, которые решили начать новую жизнь и преобразились до неузнаваемости
Редко встретишь человека, полностью довольного собственной внешностью. Большинство не прочь что-нибудь в себе улучшить, похудеть или накачать мышцы. Однако встать на путь изменений не так-то просто — это требует больших сил и упорства, поэтому те, кто смог себя преодолеть, становятся героями в глазах окружающих.
Мы в AdMe.ru с большим уважением смотрим на людей, которые нашли в себе силы вот так взять и кардинально изменить свою жизнь.
«Те, кто когда-то смеялся надо мной, теперь зовут на свидание»
«Ты прекрасна внутренне и внешне, скажи им, чтобы они отвалили». © ichann3 / Reddit
«35 и 38 лет — никогда не поздно измениться»
«В 13 лет и 22 года. Надел очки побольше»
«Да, новые очки тебе очень идут». © djeco / Reddit
«Кажется, я потерял кулон»
«Раньше я был маленьким толстым готиком. Теперь я спортивный парень-гот»
«Я практиковала периодическое голодание, а затем перешла на подсчет калорий. Начала заниматься на кардиотренажерах, включила пробежку, поднятие тяжестей и йогу»
«Два года напряженной работы в тренажерном зале — и мы с сестрой снова можем делиться одеждой друг с другом!»
«Медленно теряю вес и становлюсь сильнее. За последние 6 месяцев я полюбила бег!»
«Никогда бы не подумала, что поделюсь своей фотографией, но вот я здесь!»
«Я не весила столько уже 20 лет, поэтому определенно чувствую разницу»
«Я потерял около 100 кг за два года — никаких операций и голодания, просто сбалансированная диета с контролируемыми порциями. А еще здоровое питание и тренировки»
«Я учусь любить себя „до“ так же, как люблю „после“, и именно это помогло мне поделиться своими фотографиями»
«Я сильно похудела, но не потеряла ямочки на щеках — это больше всего меня беспокоило»
«Свадебное платье, которое я купила в 2016 году»
«Это очень увлекательно — бросить вызов самому себе. Я чувствую себя новым человеком»
«По крайней мере избавилась от прыщей, но я думаю, что мешки под глазами — это навсегда»
«Я горжусь своим прогрессом. Надеюсь, этот пост сегодня кого-то вдохновит»
«Я наткнулась на это старое видео со мной. Раньше я не осознавала, что на самом деле была такой огромной»
А из ваших близких, знакомых или друзей кто-то менялся до неузнаваемости?
Фото на превью abbaabbaaa / Reddit