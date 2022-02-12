15+ человек, которые решили, что обыденность — это не для них
Карл Лагерфельд однажды сказал: «Абсурд и антиабсурд — два полюса творческой энергии». Что ж, каждый из нас — уникальная нить в непостижимом хитросплетении жизни. И некоторые люди способны внести заметный вклад в его причудливую, замысловатую красоту.
AdMe.ru нашел вещи, созданные креативными людьми, чья уникальность заложена в их ДНК.
1. «Этот рюкзак я увидел на пирсе в Санта-Монике»
2. «Если глаза интенсивно двигаются, покиньте здание немедленно»
3. Люстра из чашек
4. Сиденье велосипеда с дополнительной поддержкой
5. Мясной рулет в виде личинки и морковный пирог в виде личинки. Они и на вкус могут быть восхитительными!
6. Элвис с выменем
7. «Мама любит этого котенка из ракушек»
8. Эта куртка стоит £ 689 (~$ 940)
9. Доспехи клавиатурного воина
10. «Мамин держатель спирали от комаров в виде кошки»
11. Машины на машине
12. «Увидел это около магазина»
13. В местном магазине настольных игр пол в туалете выложен карточками Magic: The Gathering
14. «Решил, что нужно приклеить это на таймер моего вентилятора в уборной»
15. Как вы думаете, что это за животное?
16. Елка, сделанная из компьютерных мышек
А у вас есть творческая жилка? Или, может быть, этим отличаются ваши дети или друзья? Бывало так, что окружающие удивляли вас своим креативом и оригинальностью?
Фото на превью Querray / Reddit
Поделиться этой статьёй