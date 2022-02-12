15+ человек, которые решили, что обыденность — это не для них

Карл Лагерфельд однажды сказал: «Абсурд и антиабсурд — два полюса творческой энергии». Что ж, каждый из нас — уникальная нить в непостижимом хитросплетении жизни. И некоторые люди способны внести заметный вклад в его причудливую, замысловатую красоту.

AdMe.ru нашел вещи, созданные креативными людьми, чья уникальность заложена в их ДНК.

1. «Этот рюкзак я увидел на пирсе в Санта-Монике»

2. «Если глаза интенсивно двигаются, покиньте здание немедленно»

3. Люстра из чашек

4. Сиденье велосипеда с дополнительной поддержкой

5. Мясной рулет в виде личинки и морковный пирог в виде личинки. Они и на вкус могут быть восхитительными!

6. Элвис с выменем

7. «Мама любит этого котенка из ракушек»

8. Эта куртка стоит £ 689 (~$ 940)

9. Доспехи клавиатурного воина

10. «Мамин держатель спирали от комаров в виде кошки»

11. Машины на машине

12. «Увидел это около магазина»

13. В местном магазине настольных игр пол в туалете выложен карточками Magic: The Gathering

14. «Решил, что нужно приклеить это на таймер моего вентилятора в уборной»

15. Как вы думаете, что это за животное?

16. Елка, сделанная из компьютерных мышек