15+ человек, которые пустили в свое жилище квартирантов и теперь только нервно кофе литрами глотают

Заселила как-то пару и сижу спокойно дома, чаи гоняю. Звонят.

— А как у вас свет выключается в комнате?

— Эм-м?!

— Ну мы выключатель не нашли, подумали, может, хлопком выключается, сидим тут хлопаем. Уже минут 20 в разных частях комнаты похлопали, не срабатывает.

Я уже сдавленно ржу и давлюсь чаем.

— Возле шкафа на стене выключатель.

— Нет там, мы смотрели.

— Между шкафом и телевизором, прямо посередине стены.

— Вы нас что, за идиотов держите? Нет тут выключателя!

— Да не-е-ет, что-о-о вы! Просто в обед он там был, и я прямо-таки теряюсь в догадках, куда же он мог деться...

— Его нет!

— Хорошо, сейчас я приду и выключу вам свет. Но если он на стене между шкафом и телевизором, с вас 500 рублей.

Тишина секунд 10.

— Ой, мы нашли. Извините. Там просто стул стоял, не заметили, до свидания.

Прямо вижу эту картину: он и она, «Дорогой, выключи свет!» И пошел мужик по квартире в ладоши хлопать — «предварительные аплодисменты», так сказать. Бывает. © CrazySquirrel19 / Pikabu