15+ человек, которые пустили в свое жилище квартирантов и теперь только нервно кофе литрами глотают
Противостояние арендодателей и квартиросъемщиков — это просто-таки неиссякаемый источник для всяких шуток. Те, кто ищет свой временный уголок, вынуждены перелопачивать тонны объявлений, чтобы найти что-то приличное не по цене царского дворца. Арендодателям же нужно постоянно следить за своим имуществом. Ведь чуть отвернешься — и люстры своей недосчитаешься, и даже линолеума.
Мы в AdMe.ru искренне надеемся, что каждому будут доставаться исключительно хорошие и жильцы, и хозяева. И еще мы просто не могли пройти мимо историй о том, насколько же странными порой бывают квартиросъемщики.
-
Подруга решила сдавать свою квартиру. Пришла на просмотр молодая пара, ожидающая ребенка. Все бы ничего, подруга не против детей и животных была, но эти товарищи ей безапелляционно заявили, мол, вы в объявлении указали, что в квартире есть все необходимое для проживания. Она спрашивает, мол, а что не так? Они ей: «У нас ребенок будет, нам нужна детская кроватка, пеленальный столик, стерилизатор для бутылочек, ну и уже надо стульчик для кормления заранее взять, мы готовы купить сами, чеки вам предоставим, вычтем эту сумму из арендной платы».
Подруга не из тех, кто за словом в карман лезет, но там просто стояла, говорит, примерно так: откроет рот — закроет, откроет — закроет. Хорошо, агент взяла на себя смелость донести до товарищей, что понятие «все необходимое для проживания» все-таки не включает индивидуальные потребности, будь то детские кроватки или массажные столы. © Anastomus / AdMe
-
Еще до моего рождения родители сдавали квартиру. Так вот, как-то ночью квартирант решил забить гвозди по всей спальне, чтобы — внимание! — вешать на них свою обувь. Съехал он через 3 недели, но, как потом выяснилось, оставил напоследок кусок сыра в одном из ящиков комода. © 40sleeps / Reddit
-
Заселила как-то пару и сижу спокойно дома, чаи гоняю. Звонят.
— А как у вас свет выключается в комнате?
— Эм-м?!
— Ну мы выключатель не нашли, подумали, может, хлопком выключается, сидим тут хлопаем. Уже минут 20 в разных частях комнаты похлопали, не срабатывает.
Я уже сдавленно ржу и давлюсь чаем.
— Возле шкафа на стене выключатель.
— Нет там, мы смотрели.
— Между шкафом и телевизором, прямо посередине стены.
— Вы нас что, за идиотов держите? Нет тут выключателя!
— Да не-е-ет, что-о-о вы! Просто в обед он там был, и я прямо-таки теряюсь в догадках, куда же он мог деться...
— Его нет!
— Хорошо, сейчас я приду и выключу вам свет. Но если он на стене между шкафом и телевизором, с вас 500 рублей.
Тишина секунд 10.
— Ой, мы нашли. Извините. Там просто стул стоял, не заметили, до свидания.
Прямо вижу эту картину: он и она, «Дорогой, выключи свет!» И пошел мужик по квартире в ладоши хлопать — «предварительные аплодисменты», так сказать. Бывает. © CrazySquirrel19 / Pikabu
-
Сдаю квартиру. Как-то пришел парень лет 20. Квартира 2-комнатная, все есть для хорошей жизни. Зашли в коридор, и он спросил: «А ложечки обувной нет?» Я говорю, мол, нет. Его ответ: «Тогда мне эта квартира не подходит». И ушел. © Подслушано / Ideer
-
У меня есть 1-комнатная квартира, и я ее сдаю. За несколько лет насмотрелся на всяких квартирантов — и адекватных, и не очень. А были еще те индивидуумы.
Парень лет 25, снял на неделю, якобы сессию сдать. Разбил окно и оторвал шкаф с посудой на кухне. Пытался повесить, но не получилось, и в итоге разломал его (хотя кухонный гарнитур был куплен за 2 месяца до его въезда), тюль прожег.
Семейная пара, сняли на месяц. Оторвали вешалку в ванной комнате, а при попытке повесить новую раздолбили плитку и попали в кабель в стене.
2 девчонки поступать приехали, сняли на 2 недели. Разодрали пододеяльник и простынь на кровати, сломали подголовник. Не знаю, как умудрились.
Девушка лет 30. Решила постирать свою подушку перьевую (именно свою, у меня искусственный наполнитель) в машинке. В итоге подушку разорвало, пух по всей машинке, насос сгорел. © al56.81 / Pikabu
-
Девушка, которая снимала у меня квартиру, смыла подгузник в унитаз. Ну и вызвала меня, чтобы разобраться с получившейся сами понимаете какой аварией. И у нее даже не было детей! Когда же я спросил, как так получилось, по глупости или нарочно, ответ меня довел до истерики. Она заявила, что просто сама по себе вредная такая. © Billbapoet / Reddit
-
Мы с мужем сдавали квартиру. Особо запомнилась одна мамаша с раскормленным сыном-подростком. Когда она увидела мою 5-летнюю дочь, то начала настойчиво приглашать ее в гости, чтобы дочь поиграла с ее сыночкой. Алло, ему лет 13–15, вы серьезно?! А мне выдала: «Пока мы будем жить в вашей квартире, дети подружатся, потом можно их поженить, а квартиру вы же им подарите к свадьбе?» Сказать, что я офигела... А с виду адекватные люди. © Anna Tiedt / AdMe
-
У моих соседей постояльцы (приличная молодая пара) вынесли из квартиры все, срезали даже линолеум. Никто из соседей ничего не видел и не слышал. Даже я, которая с маленьким ребенком все время дома. Видно, опытные постояльцы. © Наталия Наталия / Facebook
-
Одна женщина с детьми вытворяла кучу разных вещей, из-за которых квартира просто начала вонять. Боже, я до сих пор помню этот запах. Но что убило больше всего, так это то, что она залила гель для стирки прямо внутрь кондиционера (через вентиляционные отверстия) для «лучшего аромата». Дамочка, это очень плохая идея, ага. © SnooBunnies8381 / Reddit
-
Только что отвозил клиента к нему на дачу, которую он сдавал в аренду. Ситуация такая: парень около года сдавал домик 2 работягам, все было нормально. В декабре они сообщили, что съезжают, но, поскольку дача от города далеко, парнишка просто попросил оставить ключи. А вчера ему звонит председатель и говорит о долге за электричество в 10 тысяч. Парень в шоке, никто же там не жил. Оказывается, эти работяги так и не съехали, продолжая жить на халяву. Парнишка молча приехал, дома их не было, забрал из своего дома их инструмент и стал ждать. А дальше началось веселье: эти гении, придя домой, вызвали милицию и накатали заявление на хозяина, что он, мол, украл их инструмент и плюс к этому 94 тысячи. © Chagob / Pikabu
-
Сдавала знакомая жилье. Через год, когда соседи начали жаловаться, пошла она туда с проверкой. Оказалось, что там по всей квартире матрасы и живет человек 20. Везде страшный бардак. Но самое милое — это то, что еду они готовили на костре прямо посреди кухни. И естественно, вся она была донельзя покрыта копотью. Как будто в пожаре побывала. © Yelena Kuscu / Facebook
-
Мои родители сдавали квартиру, рассчитанную ну максимум на 2 человек. Так вот, каким-то образом квартиранты умудрились впихнуть туда человек 10! Они дико шумели каждую ночь, игнорируя все жалобы. А один вообще утаскивал к себе постиранное соседское белье. В общем, через неделю их выгнали. © joe_nard_vee / Reddit
-
Вчера приехала к нам знакомая жены (сама она живет в соседнем городке). Хотела навестить квартирантов и забрать деньги за аренду квартиры, которую она сдает у нас в городе. Весь день квартиранты не брали трубку, и знакомая решила сама зайти в квартиру... Проломленная дверь в санузел, раскурочена вся мебель, техника отсутствует. Студентиков и след простыл. Все бы ничего, но договора аренды нет и — внимание! — по договоренности деньги нужно было платить по истечении прожитого месяца. То есть не предоплата, а постоплата. Кому расскажу, не поверят ведь. © axper4ik / Pikabu
-
Я сдаю квартиры посуточно, поэтому могу уже триллер написать о всякой мерзости. Самое впечатляющее — это когда на газовой плите шашлык делали. Сняли решетку, крышечки с конфорок, включили огонь на максимум и жарили мясо так же, как на костре. Представляете, что с плитой было? © Aleksandra Miyamoto / Facebook
-
Мои родители сдавали квартиру через знакомых. Когда я приехала туда, я просто обалдела. Кухни не было вообще, даже раковины, только сиротливо стояла газовая плита, которая была в жутком состоянии. Вынесли все, что можно было вынести, включая люстры. © Irina Svirski / Facebook
-
Прихожу в квартиру и вижу, что жилец выкрасил зал в темно-синий цвет, а пол — в ярко-красный. Ну и еще 1 апреля утром звонил с сообщением, что сгорела квартира. Но это уже шутил. © Регина Турова / Facebook
-
Последние 5 лет я сдаю квартиру (получила в наследство). За эти годы я окончательно потеряла веру в людей, а также доверие к ним.
Вот случай был: звонит соседка, спрашивает, должно ли быть такое, чтобы жилец выносил из квартиры технику. Говорю, что нет. Прошу запомнить номер машины, сама еду с мужем в квартиру. Благо вовремя успели, жильцы долго стиралку не могли вытащить. Спрашиваю, зачем крадете вещи. Ответ убил: «Ну вы еще купите, у вас же вот квартира лишняя под сдачу». Написали на них заявление.
Или еще: ближе к ночи звонит съемщица. Говорит, мол, я вам чек скинула на 9 тысяч и номер карты, скиньте денег, я обои купила. Говорю, что никакого ремонта без согласования, обои надо вернуть. Так она давай кудахтать, мол, все купила и деньги ждет. Посмотрела я на эти обои, красивыми их точно нельзя назвать, поэтому я настояла на том, чтобы она их сдала. © Подслушано / Ideer
-
Cдавала комнату семье. Муж там оказался не очень персонажем, и в итоге попросила их съехать. Так жена с сыном нашла себе новое жилье и сказала, что оставляет своего мужика мне! Мол, чтобы делала с ним что хочу. Я обалдела: мне такое счастье вообще не сдалось! Пришлось родню подключить, чтобы помогли выселить. © Янна Старосельская / Facebook
А у вас случались незабываемые истории, связанные со съемным жилищем? Как это было?