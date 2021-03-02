15 человек, которые просто нажали на кнопку фотоаппарата и заставили рыдать от смеха весь интернет

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В современном мире нет ничего проще, чем сделать снимок, ведь фотоаппараты есть практически у каждого. При этом одни даже с помощью простенькой камеры случайно могут создать шедевр в духе эпохи Возрождения, а у других получаются эпичные кадры, которые крайне сложно просто взять и стереть из памяти.

Мы в AdMe.ru считаем, что нетривиальным фотографам надо дать шанс, ведь они создают настолько курьезные снимки, что поднимают настроение всему интернету.

«Моя девушка сфотографировала меня в спа. Но что-то пошло не так»

«Я хотел сделать панорамный снимок нашей гостиной. Но тут мой кот решил пройтись»

Эта лошадь похожа на Осла из «Шрека»

Кажется, задняя часть собаки живет отдельной жизнью

«Я просто возьму это»

«В моем псе Мерфи есть что-то демоническое!»

Кто успел, тот и съел

Классная маска!

Какой-то странный пушистый монстр со щупальцами

Это не человек, выгуливающий двух собак, это третий пес

Вот что получается, когда вы делаете панорамный снимок, а ваша собака вбегает в кадр

Лошадь в попоне похожа на Бэтмена в тумане

«Моя собака изо всех сил старалась поймать фрисби»

«Мой брат и собака отлично ладят. Они практически единое целое»

«Я пытался сфотографировать свою спящую кошку, но напугал ее»