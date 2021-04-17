15 человек, которые просто хотели поднять себе настроение шопингом, а вышло то, что вышло

Покупка новых вещей в последнее время все больше напоминает лотерею. Даже в обычном магазине, где выбранный товар можно потрогать, понюхать и вообще исследовать со всех сторон, есть риск получить кота в мешке. Что уж говорить о заказах в интернете: иногда в долгожданной посылке оказывается нечто прямо противоположное тому, что ожидалось.

Мы в AdMe.ru искренне сочувствуем героям нашей подборки, чьи радужные ожидания от нового приобретения разбились о суровую реальность. А в бонусе вас ждет реакция практически любого человека на интернет-заказ.

Весьма закономерно

«Думал, что заказал айфон по выгодной цене. Оказалось, это стол»

«Купили сыну зимнюю куртку. Капюшон превзошел все ожидания»

Кругом сплошные разочарования

Продавцу тортов должно быть стыдно

«Не стоило вбивать в поиске „халат с перьями“ и заказывать первый попавшийся. Когда я открыла упаковку, выяснила, что все перья прилипли к ней»

Щедрая душа

С чехлом для ремня безопасности что-то не так

«В моей смеси почти совсем не оказалось орешков»

«Заказала парню коврик для сна с его любимым покемоном. Но тот оказался совсем не таким, как в рекламе»

«У нас были не макароны с горохом, а горох с макаронами»

«Модный провал: думала, что заказываю первое, — получила второе»

Батя: «Я заказал с AliExpress ложки».

Ложки:

«Меня обманули»

«„Вау, гигантский Ferrero Rocher! Круто!“ — думала я. Оказалось, это просто оболочка из плохого шоколада с 2 крошечными конфетами внутри. И все это за 10 баксов»

Бонус: реакция на любую покупку в интернете