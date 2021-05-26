15+ людей из сферы обслуживания, которые живут по принципу «вас много, а я одна»

Вам знакомо чувство неловкости при входе в магазин? Навязчивые расспросы консультанта или оценивающие взгляды мало кому понравятся. Увы, с предвзятым отношением можно столкнуться не только в продуктовом у дома или местечковом торговом центре. Например, чего стоят официантка с благими намерениями и не в меру предприимчивый таксист.

Герои сегодняшней подборки AdMe.ru сначала столкнулись с бесцеремонностью при обслуживании и округлили глаза. А потом рассмешили весь интернет своими историями.

Зашел купить цветы, продавщица посмотрела на меня и сказала: «Мальчик, ты хоть знаешь, сколько они стоят?» Хотелось ответить: «Родная, я в IT работаю». © aarexer / Twitter

Приехала к маме погостить в маленький городок. Зашли в магазин одежды, мама общалась с продавцом по поводу блузки, а я осматривалась. Увидела платье, вытащила посмотреть и повесила обратно. Далее диалог с продавцом:

— Девушка, вам какой размер?

— Я просто смотрю.

— А нечего вещи тогда доставать!

Сервис, что сказать. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk

— Девушка, вам какой размер? — Я просто смотрю. — А нечего вещи тогда доставать! Сервис, что сказать. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk Мне было 11 или 12 лет, мы с дедушкой зашли перекусить. Официантка — приветливая пожилая дама. Заказ принесли быстро, и все шло отлично, пока та не подала мой двойной сэндвич. Она подошла к нашему столику и сделала немыслимое: объяснила, что бутерброд очень большой и его нужно держать крепко, чтобы не развалился. Затем продемонстрировала: взяла сэндвич руками без перчаток, откусила кусочек и положила обратно на тарелку. После этого мы отправились в другое заведение. © cjk813 / Reddit

Жена попросила меня сходить в минимаркет и пополнить баланс ее мобильного. Внутри были только я и кассир, целиком поглощенный телефонным разговором. Он не смотрел в мою сторону и сидел боком. Я попросил положить деньги на счет. Но он просто продолжал болтать по телефону. Потом он, не отрываясь от разговора, медленно пополнил счет. Жена была очень раздражена: кассир пополнил баланс телефона другого оператора. © Michael Burden / Quora

Зашел как-то в магазин техники купить микроволновку. Дождливый день. Протопал 2 км пешком после тяжелого дня. Продавщица, встретив меня, осмотрела с ног до головы и сказала пренебрежительно: «У нас дешевле $ 300 нет товаров!» Ответил в лоб, что цену не спрашивал. Осмотрел ассортимент, ничего не нашел, зашел в магазин напротив и купил там. Консультант из первого магазина косо смотрела, как я сажусь в такси. Через 3 месяца тот магазин закрылся. © ZaurKhartumov / Twitter

Купил невесте ботинки, о которых она мечтала с Рождества. Пара оказалась где-то на полразмера меньше. Но чек сохранен, так что мы отправились в магазин, чтобы поменять на другой размер. Объяснил ситуацию сотруднице, на что та враждебно ответила: «Значит, вы просто хотите получить ботинки бесплатно? Эти совсем немного меньше. Вы вообще уверены, что знаете нужный размер?» Вместо 10 минут мы провели в магазине битый час. Это просто смешно. © unknown author / Reddit

У меня постоянно так. Покупаю таблетки в аптеке, фармацевт: «Они дороже 100 рублей. Может, аналог подешевле возьмете?» Я: «Нет, блин, дайте мне мои несчастные таблетки за 130 рублей». © seimor_evil / Twitter

Споткнулась о порог, когда зашла в магазин. Растянулась на полу, смачно проскользив на животе по грязи и больно ударившись носом. Но продавцы-консультанты не растерялись и быстренько собрались, достали селфи-палку и сфотографировались на моем фоне. Теперь я главная в новостях в группе моего города. И смешно, и обидно. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk

Муж перенес операцию на глаза и временно вынужден носить очки с темными стеклами, даже в помещении. Зашли в фотоателье, обратились к консультанту. Девушка ответила нам грубо и заявила, что по правилам этикета в помещении очки нужно снимать. Муж виновато улыбнулся, а меня так разозлило, что какая-то молодая девушка учит нас правилам этикета, не зная ситуации. Ледяным тоном сказала, что по правилам этикета продавец должен общаться с клиентом уважительно, сохранять доброжелательное выражение лица, не отворачиваться и выглядеть опрятно (у нее были пятна на рубашке). Девочка расплакалась, вскоре появился администратор, выслушал нас, извинился, дал купон на скидку и увел грубиянку. Муж корил меня, что я повела себя как стерва. А я всего-то играю по правилам грубиянов, раз им так угодно. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk

В отпуске очень хотела остановиться в красивом хостеле с французской архитектурой. Забронировала номер через агрегатор. Когда приехала, администратор сообщила, что они не знают о моем визите и бронирование недействительно. Единственное, что ответили в службе поддержки: «Извините». Никто не попытался вникнуть в ситуацию и как-то помочь уставшей путешественнице. Я так мечтала остановиться в этом месте, в итоге пришлось заселиться в самый доступный хостел. Больше не буду связываться с этим агрегатором. Спасибо, что хоть деньги вернули. © Namrata / Quora

На кассе: «Это дорогие прокладки!» На тот момент — 80 рублей. 80! Рублей! Дорогие! Я недоумеваю. Кассир переспрашивает: «Точно пробиваю?» Отвечаю: «Вы это сейчас серьезно спрашиваете?!» © tanyu_chan / Twitter

Подростком часто ходила в одно кафе с патио на 30–50 человек. Однажды спросила, могу ли сделать заказ внутри и поесть на улице. Мне отказали и предложили подождать официанта в патио. За 10 минут никто не подошел, я повторила попытку. Снова отказ. За то время, что ждала, мимо бодро разгуливали официанты с горчицей и кетчупом в руках. Через 45 минут один из посетителей позвал управляющего, показал на меня и на маленькую табличку (я написала «Жду, когда меня обслужат»). Безрезультатно — пришлось обедать дома. © SpellChick / Reddit

Зашла в обычный продуктовый магазин. Продавец, она же хозяйка магазина, женщина лет 50, стоит разговаривает со мной. А после берет с витрины шариковый дезодорант, лезет под свитер, мажет свои подмышки и ставит его на место! Стою в шоке. С тех пор беру только спреи, каждый раз вспоминая о той ситуации. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk

Знакомый заказал такси из дома на вокзал. Жена (на 9-м месяце беременности) решила съездить с ним, чтобы проводить. Возле вокзала есть роддом. Подъезжает таксист, спрашивает: «Ваш заказ к вокзалу? Сейчас заправимся и поедем, хорошо?» Знакомый сказал, что спешит, после чего водитель увеличил цену вдвое. На справедливый вопрос невозмутимо ответил: «Ну вы же в роддом спешите? А мне на бензине придется ехать». Позвонили в службу такси, через 3 минуты приехал адекватный водитель. © APXuK / Pikabu

Как-то зашла в супермаркет и среди прочего купила 3 лимона и 2 авокадо. Сложила в один пакет, чтобы не использовать лишний: все равно фрукты продают поштучно, а не по весу. Но у кассира была своя математика. Сначала она утверждала, что класть лимоны и авокадо в один пакет нельзя, думая, что я хочу купить оба фрукта по одной цене. Затем взяла с меня деньги за 7 авокадо и 4 лимона. Решила не спорить и отправилась к стойке поддержки клиентов. Там мне вернули сдачу за несуществующие фрукты. Почему я сразу не догадалась просто выложить их из пакета? © Tricia Ho / Quora

Был ВИП-клиентом в одной кофейне. Однажды заказал самый простой кофе у новой бариста. Девушка не знала, как его готовить, поэтому позвала хозяина. Его ответ был кратким: «Объясни ей, как это готовить». Что ж, платить почти $ 2 за кофе да еще и рассказывать, как его сварить, — это уж слишком. Поэтому купил кофемашину и теперь экономлю больше $ 2 000 в год. Кстати, мой кофе гораздо вкуснее. © Rick Beckers / Quora

Бонус: «Когда заказал доставку пиццы, но курьер решил не запариваться и вез ее боком. Кстати, сервис исправился — новые пиццы в нормальном виде привезли бесплатно»