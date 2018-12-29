15 человек, которые прошли черную полосу вдоль и поперек

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Иногда жизнь предлагает такие сценарии развития событий, каких ни в одном блокбастере не увидишь. Кто бы мог подумать, что Джабба Хатт из «Звездных войн» может явиться прямо к вам на кухню, а обычная предновогодняя выпечка печенья для Санты порой может обернуться настоящим испытанием. А уж на что способна доставка почты... Впрочем, такое лучше один раз увидеть.

AdMe.ru обнаружил 15 пользователей интернета, которые не понаслышке знают, что такое настоящий провал, но не теряют оптимизма.

1. Хотел произвести впечатление на соседей современными технологиями, но запомнится как парень, который уничтожил джип нажатием одной кнопки

2. Селфи баскетболиста — вещь непредсказуемая

3. Роковое совпадение

4. Когда просто хотел открыть коробки и ничто не предвещало беды

5. Коробка, в которой доставили батарейки. Страшно представить, как они упаковывают холодильники

6. «Не забывайте учитывать направление ветра, когда чините машину, иначе...»

7. «Вчера была Черная пятница, и я заказал себе новые тапочки. Хьюстон, у нас проблемы!»

8. Преступление, которое будет раскрыто очень быстро

9. А вы используете звукоговые сигналы?

10. Настоящая история создания Джаббы Хатта

11. «Моя дочь слепила „собаку“ в школе.Тим Бертон гордился бы ею»

12. Еще никогда упаковка подарков не была такой неожиданной

13. Ограбление века

14. «Угадайте, кто пытался быть крутым и сделать семейный снимок с помощью Apple Watch?»

15. Интересно, Санта клюнет на такое печенье?

А в какие нелепые ситуации попадали вы в последнее время?