15 человек, которые прокачали свои воспитательные навыки до уровня Мэри Поппинс

Говорят, дети — это цветы жизни. Но вырастить эти цветы не так-то просто. С самого момента их рождения задача воспитания ложится на родительские плечи. Кто-то преуспевает на этом поприще больше, кто-то меньше, но все знают, что ошибки неизбежны. Люди из сегодняшней подборки решили поделиться своими и чужими успехами в этом непростом деле.

Мы в AdMe.ru безмерно уважаем родительский труд, поэтому считаем важным как можно чаще публиковать истории о небольших победах в процессе воспитания детей. А в конце мы припрятали небольшой бонус, который докажет, что иногда воспитательные навыки и в общении со взрослыми людьми бывают полезными.

В детстве мы были одержимы мультиком про динозавров. Они питались огромными листьями. И мама разрешила нам достать листья из салата и разложить их по гостиной, чтобы мы могли ползать и есть их, как герои мультфильма. © MelRebels / Twitter

Объясняем сыну, что взрослые не всегда правы. Сегодня он купил холодный чай по акции за ₽ 49. На выходе посмотрел в чек: чай продали без скидки. Вернулся и попросил вернуть деньги. Кассир отказалась, мол, ты открыл бутылку и отпил оттуда, пока был на улице. И тут сын выдал: «Бутылка закрыта, проверьте внимательно». Кассир отменила покупку, вернула деньги. Вот такая маленькая победа для ребенка. А для меня просто фантастическое событие. © brandywine / Pikabu

Сказала дочери, что уши краснеют, если человек врет. Теперь она прикрывает уши, когда говорит неправду. Ей уже 7 лет, а этот прием все еще работает. © Eissbein / Reddit

Мою дочу утром трудно быстро и без истерик разбудить. Решение нашлось случайно. Сильно устал и, чтобы не проспать, поставил будильник на мобилке. Как же я удивился в итоге. Утром будильник сработал, дочка побежала к нему и принесла его мне. Теперь я каждое утро делаю вид, что сплю, а доча бежит меня будить. Я ей говорю, что чуть не проспал, а она, такая молодец, разбудила. Всем послушных детей! © Alsey / Pikabu

Работаю няней. Моя подопечная капризничала и наотрез отказывалась есть что-либо кроме йогурта. Отец семейства оставил ей самсу на ужин, а она ни в какую. Хочет йогурт, и все тут. В итоге я взяла и достала начинку из самсы, смешала с зерненым творогом и сказала: «На, ешь, это мясной йогурт». Съела. © valuemeal2 / Twitter

Контролирую время пользования телефоном двух своих дочек. 2 часа в день работают все приложения, после 10 вечера с помощью «родительского контроля» все отключается, остаются только звонки и WhatsApp. Дети бастуют и сильно возмущаются: «Папа, это нечестно! Ты сам иногда сидишь в телефоне, и тебя никто не ограничивает! А потом еще и за компьютером!» Я посмеялся и спросил: «Вы хотите справедливости, прямо чтобы все как у папы?» Дети хором: «Да!» «Хорошо», — сказал я и забрал у них телефоны. «Отдам, когда вам будет по 20 лет. Ведь именно тогда у меня появился первый мобильный телефон». © VintLoco / Pikabu

Чтобы загнать детей домой после прогулки, я вместо «Мы скоро уходим» или «5 минут, и идем» стала говорить: «Хорошо, еще 7 прыжков, и мы уходим». Иногда число было больше, но не меньше пяти, чтобы дети не просили «еще разок». © sardineclub / Reddit

Мы с женой и 4-летней дочерью достаточно часто летаем отдыхать. 3–4 часа сидения в кресле энергичной девочке даются нелегко. К середине полета, когда мультики и раскраски уже надоели, я хлопаю себя ладошкой по лбу и вспоминаю, что мы забыли нарисовать открытку капитану самолета и его дружелюбной команде. Дочь с радостью подхватывает мою идею, и мы начинаем рисовать открытку капитану воздушного судна. Сразу пропихиваю разумную мысль, что открытка должна быть сделана предельно аккуратно и чрезвычайно красиво. Это у моего ребенка занимает ровно 1 час 10 минут. Когда приземляемся, мы с дочерью радостно дарим эту открытку стюардессе или пилотам, если они стоят около выхода из самолета. Один капитан даже разрешил дочке посидеть в кабине на его месте. © turul / Pikabu

Еду в автобусе, девочка лет пяти орет на весь автобус: «Хочу Пегаса!» А мама ей просто говорит: «Сейчас сниму, как ты ревешь, и выложу в интернет». Суровое воспитание. © Подслушано / Ideer

Если дети просят игрушку, которую я не могу им купить, то я просто говорю: «Добавь это в список желаний». Очень удобно: всегда знаю, что подарить им на праздники. И они не устраивают истерику в магазине, ведь я им не отказываю. © Sarita_Maria / Reddit

Сын то и дело выводил меня из себя, засовывая в рот грязные листья. Тогда я предложила ему «специальные листья для еды». Теперь он с удовольствием уплетает тарелку салата на ужин. Ему 4. © adremily / Twitter

В детстве я всей душой ненавидела убираться. Но моя мама нашла выход: все вещи сваливала мне на кровать, и, когда мне хотелось лечь спать, приходилось все раскладывать по местам. На пол вещи я не кидала, потому что все, что на полу, грызла собака. Работало в 100 % случаев. © Подслушано / Ideer

Способом поделилась одна мамочка, когда я работала мерчандайзером в отделе игрушек гипермаркета. Первым делом они с дочкой заезжают в отдел мягких игрушек, где дочь выбирает себе любую понравившуюся. Перед оплатой они снова заруливают в отдел и возвращают игрушку на место (без слез, ведь наигралась уже). Таким образом ребенок занят и не капризничает, пока мама выбирает товары. © Подслушано / Ideer

Чтобы уложить ребенка спать, сделайте вид, что сами засыпаете. Не играйте в телефоне и не читайте книги. Они последуют вашему примеру. Так что будьте сонными, закройте глаза и молчите, и они заснут. © _LiterallyAnybody_ / Reddit

Убедила своих детей, что брюссельская капуста — это яйца динозавров. Теперь отпрыски в восторге от капусты на ужин. © ellesanto / Twitter

Бонус: не только к детям нужен особый подход

Своих детей у меня нет, но от скуки решила почитать книгу о том, как воспитывать и мотивировать детей без ругани. Оказалось, очень полезное чтиво. Улучшились отношения с мужем, свекровью и мамой. Поделилась с братом — с его женой тоже сработало. Не про детей, ох не про детей этот бестселлер! © Подслушано / Ideer