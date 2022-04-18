15 упрямцев, которые своего добьются там, где даже спортсмен спасует

Для одних людей наглость — второе счастье, а вот для героев сегодняшней статьи таким счастьем является упрямство. И не столь важно, как именно оно проявляется: отстаивают ли они свою точку зрения, следуют ли какому-то только им понятному правилу или просто пытаются выиграть спор. Важно одно: они до последнего будут стоять на своем, пусть даже остальным их позиция покажется странной.

Мы в AdMe.ru всегда с любопытством наблюдаем за людьми, а еще больше любим читать истории из жизни. Для этой подборки мы отыскали в сети рассказы упрямцев, которых не так-то просто сбить с пути.

У нас классная на собрании соловьем заливалась по поводу внешнего вида девочек: юбки короткие, блузки вызывающие, губищи накрашенные. Мол, что вы за родители такие, если не можете заставить их выглядеть прилично. Тут один папаша встает, подходит к ней и вдруг сует под нос свой телефон. Говорит: «Смотрите: эта девочка — победительница олимпиады по физике. У нее и юбка, и макияж. И что, ей это мешает? Детей учить надо, а не капать им на мозги по поводу внешнего вида». Классная сразу весь задор растеряла: она-то как раз физику ведет, и результаты у детей ниже среднего. © PivBear / Pikabu

Однажды я прочитал целую диссертацию и еще пару исследований о космических путешествиях, потратив на это часа 3 или 5, только чтобы ответить на комментарий в интернете. © Just_Ask_The_Axis / Reddit

Cлучай произошел со мной только что. Сижу в ресторане, жду человека. Специально выбрал тихое место в дальнем зале: разговор не для лишних ушей. Вдруг заходит официантка, а за ней — 3 внушительных размеров дамы в возрасте. «Может быть, здесь?» — спрашивает она у них. Я поднимаю взгляд и начинаю зверски чавкать с дурацким выражением лица. Ловлю гримасы презрения, вижу 3 разворота на месте и, довольный, продолжаю обед. © Serdobol / Pikabu

Когда я была маленькой и ходила в садик, нас позвали выступать перед выпускниками-медалистами на районном балу, и мне настолько захотелось иметь такую же медаль, что я пообещала себе ее получить. И вот прошло 11 лет, и я держу заветную золотую награду за особые успехи. Можете думать, что вещь бесполезная, но я сдержала обещание, когда-то данное себе, 6-летней девочке. До сих пор не верится. © Подслушано / Ideer

Это произошло не со мной, а с моим другом. Они с девушкой однажды поспорили о чем-то, и он, чтобы доказать, что прав, переписал всю страницу «Википедии» о предмете спора и показал ей. Это было эпично. © hyperactivepotato / Reddit

Люблю кататься на велике. Езжу в основном в лес, где людей поменьше, а там собак много. Муж купил мне электрошокер — отпугивать их. И вот еду, выбегает с лаем стая. Начинаю копаться в сумке, собаки замерли и с интересом ждут. А я вообще человек-катастрофа, то есть шансов, что я сама этим шокером долбанусь, больше, чем вероятность напугать собак. А они все ждут. Подумала я и положила шокер обратно, а на собак просто наорала. Они, по-моему, офигели от неожиданности. Так и стояли всей стаей, а я гордо поехала дальше. © schewa666 / Pikabu

Однажды я подумал, а не проехать ли мне на велосипеде несколько тысяч миль. Многие люди в моем окружении только посмеивались. Потом я купил прицеп для своего велосипеда и кучу велосипедных шорт. Все смеялись и отпускали шуточки. А затем я сел на велосипед и уехал, а через несколько месяцев одолел запланированное расстояние. И больше никто надо мной не смеялся. © thedevilyousay / Reddit

Подруга однажды заявила, что она — самая молодая в стране девушка по имени Келси. Спросил ее, откуда она знает. А она говорит, что это имя очень необычное и старомодное, поэтому маловероятно, чтобы женщина с таким именем была моложе нее. Ей тогда было около 20 лет. И я поклялся найти Келси моложе нее. После потраченного впустую времени и многих неудач я наконец отыскал ее. Одну! А моя подруга Келси, очевидно, оказалась второй самой молодой в стране девушкой с таким именем. © Tom Groves / Quora

С 5 лет занималась плаванием. В 12 стала кандидатом в мастера спорта. В 16 из-за подростковой глупости бросила, долго жалела, но гордость какая-то не позволяла вернуться. Отучилась в универе, сама стала тренером. Глядя на своих мелких учеников, вдохновилась, взяла себя в руки. Полтора года выматывающих тренировок в зале, сотни проплытых километров — и заветное время на табло после соревнований. Я мастер спорта. Никогда не поздно идти к мечте! © Подслушано / Ideer

Как-то папа возмутился, что мама купила мне, 5-летней, мягкую игрушку. По его мнению, это была пустая трата денег, так как она надоест мне через месяц. И я заступилась за маму, заявив, что буду спать с этой игрушкой каждую ночь всю свою жизнь. Сейчас мне 27, а игрушка до сих пор лежит у меня на кровати. © NerdyGirlChicago / Reddit

В школе мне не давались короткие дистанции в беге. На длинных утирала всем нос: когда все сдавались на 2-м круге, я только разминалась. А вот короткие — ну никак. Когда сдавали в 7-м классе стометровку, я решила, что буду пробовать, пока не пробегу на пятерку. После 10-й попытки учитель сказал, что поставит 5 только за мою упертость. А потом добавил, что боится, что от натуги у меня голова лопнет. © Подслушано / Ideer

1-й курс, летняя сессия. Экзамен в воскресенье, в 10 утра. Препод сильно опоздал. Заходит и говорит: «Я знаю, что выходной и вы долго ждали, но скидок делать не буду». Внезапно его перебивает студентка: «А в день рождения тоже без скидок?» Группа выпадает в осадок от такой наглости, а он уточняет: «Паспорт с собой?» Именинница показывает паспорт, и он реагирует незамедлительно: «Верно, давайте зачетку». Поставил «отлично». Так я и заработала первую в своем студенчестве пятерку. © Подслушано / Ideer

Дело было в 11-м классе, я собиралась сдавать ЕГЭ по литературе. Моя мама была не уверена в моих способностях и отправила меня к репетитору. Та же, в свою очередь, искренне недоумевала, зачем, ведь проблем не было никаких. А я вообще хотела учить французский, поэтому решила урезать свои занятия по литературе, а на сэкономленные деньги ходить на французский. Мама до сих пор не в курсе и считает, что мои 100 баллов на ЕГЭ — исключительно ее заслуга. © Подслушано / Ideer

В детстве была очень привередлива в еде, а особенно ненавидела рыбу. Однажды вечером, пока смотрела в тарелку с этой рыбой, меня осенило: чтобы мама перестала давать мне ее, скажу ей, что стала вегетарианкой. И за ужином я выдала это семье. Скептические взгляды домочадцев надо было видеть, но переубеждать меня мама не стала и насильно кормить рыбой тоже. День превратился в неделю, неделя — в месяц, и спустя 11 лет я все еще оставалась вегетарианкой. Ни курицы, ни креветок, ни индейки все эти 11 лет, только бы не есть рыбу на ужин. © Jen Ram / Quora

Сестра живет далеко, мы видимся раз в 4–5 лет. В последнюю нашу встречу я заметила, какой у нее красивый цвет волос. Она сказала, что не красила волосы 4 года и это ее натуральный цвет. Спрашиваю, чего это она, а в ответ слышу: «Помнишь, ты дразнилась, что я так часто крашу волосы, что ты уже не помнишь, какого они цвета? Вот я и решила тебе показать». Она отращивала волосы в течение четырех лет, чтобы просто переспорить меня! © Katie Hughes / Quora