15+ человек, которые принесли из парикмахерских такие истории, что хоть на стендапе рассказывай

Раз в месяц или раз в год, наверное, каждый из нас посещает парикмахерскую. Кому-то эти визиты в радость, а для кого-то это сущее испытание. Но бывает, что во время, казалось бы, безобидной стрижки или окрашивания волос случаются казусы, которые без смеха знакомым не расскажешь.

Мы в AdMe.ru не можем обделить вниманием истории пользователей сети, которые доказывают, что поход в парикмахерскую может быть крайне нестандартным как для самого мастера, так и для его клиента.

Рассказала знакомая историю. Пришла она как-то в парикмахерскую и объясняет мастеру, как ее стричь. Где побольше оставить, где поменьше, на каком уровне челку подрезать. Даже на фото в смартфоне показала, какую стрижку она хочет. Мастер долго ее слушала, не перебивала, а когда та закончила свой монолог, заявила: «Запомните, женщина, вы можете хотеть какую угодно стрижку, а мастер стрижет так, как умеет!» © PolAnd1962 / Pikabu

Парикмахер-стажер училась делать мелирование на девушке-подростке с длинными черными волосами. Девочка показала несколько фотографий с результатом, который она бы хотела, и очень волновалась. Когда сняли фольгу, волосы были желтыми, как банан. Сказать, что она была расстроена, — ничего не сказать. © anaugustleaf / Reddit

У меня в салоне было так. Парикмахер спрашивает: «Ой, а кто это вас стриг? Тут косо, там криво, что за ужас!» Я не постеснялась и заявила, мол, у вас в салоне и стриглась. Молчала тетя до конца стрижки. А салон, на секундочку, не из дешевых. © Я_вам_пишу / AdMe

У меня очень загруженные дни. Работа, фриланс, тренажерка. В последнее время не могу никак выспаться. Сегодня пошла в салон красоты, села в кресло к парикмахеру и заснула на пару минут. Прямо с жужжащим феном над ухом. Очнулась, дернувшись, с вопросом в глазах «Какой сейчас год?» Пора пересмотреть свой режим. © Подслушано / Ideer

Обычно стригся сам, триммером. В какой-то момент пошел в обычную парикмахерскую напротив дома. Стригут отлично, деньги смешные. Стал ходить к ним раз в месяц. Однажды продавщица в моем доме спрашивает, почему я не иду на стрижку. Я немного затупил и спрашиваю: «А что, пора?» Она в ответ: «Да, Ирка тебя уже неделю ждет». А я даже не знал, что меня один и тот же мастер стрижет. Что зовут ее Ирка, и что она меня ждет.

© Nick903 / Pikabu

© Nick903 / Pikabu Ходила я в салон к парикмахеру. Она мне очень нравилась: стригла классно, хорошо меня понимала, и, самое главное, мы с ней отлично беседовали. Однажды сижу на стрижке, уже обсудили фильмы Педро Альмодовара, попутно вспомнили, какие исторические книги на эту тему читали, переключились на документалистику. И тут к мастеру рядом пришел клиент. Парень этот минут 10 жаловался, что челка все не лежит так, как ему надо, чтобы он ни пробовал. Мастер начал его успокаивать. Мы с моим парикмахером одновременно замолчали. Хорошо, что она заканчивала, а то я бы дальнейшие стенания по поводу челки не вынесла. © Дело в шляпе / AdMe

Сижу в парикмахерской, заходит парень лет 19–22, садится в кресло. На вопрос парикмахерши: «Как будем стричься?» — отвечает: «Мне нужна самая модная стрижка среди парней 18–27 лет». Она молча отворачивает его от зеркала, берет машинку и бреет наголо. Вот что значит все понятно без лишних слов. © Подслушано / Ideer

«Попросила сделать омбре и заплатила за это $ 450. Могу ли я потребовать свои деньги назад?»

Работаю парикмахером. Заходит женщина, спрашивает, сколько будет стоить намазать ей корни волос краской, надеть пакет, и она уйдет домой. Отвечаю, что с пакетом ее никуда не выпущу. Принесла свою краску — я сказала, что ответственности за результат не несу. В итоге, когда смысли краску, клиентка была в шоке: волосы стали красными. Спрашивает, можно ли перекрасить. Ответила, что тогда придется заплатить за 2 услуги. Следующие полтора часа прошли в полной тишине. © AtatoraMatushka / Pikabu

Однажды пришла на окрашивание в салон. До этого ходила туда уже раз 5, все было ок. Но тогда был не мой день. Сначала, при смывании краски, выяснилось, что отключили горячую воду, поэтому пришлось смывать ее ледяной, было жутко холодно. Потом оказалось, что парикмахер просчиталась, корни не взялись, цвет получился ужасным. Когда парикмахер сушила мне, рыдающей, волосы, прядь попала в фен — выдрали клок волос. Это был какой-то треш. И главное, у меня тогда не было даже мысли не заплатить за это вот все. Хотя сейчас, с высоты жизненного опыта, могу сказать, что это салон должен был мне доплатить за все эти издевательства. © Мария Лакомкина / Facebook

Знаете это чувство, когда ты садишься в кресло к парикмахеру, тебе на голову уже нацепили кучу зажимов, заколок и ты сидишь и пытаешься понять, всегда ли ты был таким уродливым. Серьезно, нет места, кроме кресла в парикмахерской, которое сделает тебя еще страшнее. © HeIIoSidney96 / Twitter

«Удача сегодня была не на стороне моего парикмахера».

Я 3 года работала админом в салоне. Часто приходили всякие мадам со словами: «За что платить? Ведь я со своей краской, вы только намажете, и я уйду, недалеко тут живу».

Кстати, однажды одна так и ушла. Клиентка вроде нормальная, не выделялась ничем необычным. Мастер нанесла состав на волосы, пересадила на диванчик с чаем и печеньками ожидать определенное время, а пока взялась за стрижку другого клиента. Эта мадам попила чай и попросилась выйти на крылечко. И вот в каком виде была — в пеньюаре, с краской на голове, так и ушла. Сумочка осталась на вешалке. Пустая оказалась, то есть она изначально так и планировала поступить. Мы были озадачены. © milli200 / Pikabu

Кстати, однажды одна так и ушла. Клиентка вроде нормальная, не выделялась ничем необычным. Мастер нанесла состав на волосы, пересадила на диванчик с чаем и печеньками ожидать определенное время, а пока взялась за стрижку другого клиента. Эта мадам попила чай и попросилась выйти на крылечко. И вот в каком виде была — в пеньюаре, с краской на голове, так и ушла. Сумочка осталась на вешалке. Пустая оказалась, то есть она изначально так и планировала поступить. Мы были озадачены. © milli200 / Pikabu Подруга-парикмахер рассказывала. Пришла к ней одна дама на укладку обычную феном. Осталась довольна, ушла домой. Через 2 дня приходит ругаться. Оказывается, она думала, что мастер ей специальный состав на голову наносит и теперь волосы пачкаться не будут как минимум неделю. © Мария Хаванцева / Facebook

Я один такой, кто после стрижки не надевает шапку, пока парикмахер не пропадет из зоны прямой видимости? Чтобы не проявить неуважение к проделанной работе. © RuslanUsachev / Twitter

«Кажется, мне нужно найти нового парикмахера».

Хотела сделать окрашивание, и знакомая посоветовала ну просто лучшего колориста города, сама от нее в восторге. Посмотрела фото в инстаграме, написала. Цены выше, чем в самом лакшери-салоне, раза в 3. Ну, думаю, ладно, мастер ведь. Решила уточнить про стрижку, и мадам заявила, что «ровный край» — это ее почерк под ключ. Мне он не нужен с моей структурой волос и длиной. Вежливо отказалась и уточнила, можно ли просто обойтись окрашиванием волос. Не тут-то было. Оказалось, что человек мнит себя художником и делает имидж, и я не смею портить ее шедевральное восприятие какими-то там колхозными стрижками. Офигела, отказалась, через пару дней сходила к любимому мастеру. Покрасилась, постриглась, хожу теперь «колхозная», зато как мне было нужно, а не как этот «художник» видит. © Juliapo / Pikabu

Люблю, когда приходишь в салон на услугу «уход за волосами», что уже намекает на то, что ты в курсе их сухости и пористости, а парикмахер начинает причитать: «Ой, ну волосы уставшие такие, надо бы за ними поухаживать, как же вы так...» Бестактность на уровне 7 000. © KDukalis / Twitter

Свекру за 50, работяга, в парикмахерские ходит дешевые, где на сухие волосы стригут за 200 рублей, ничего лишнего. Однажды пошел в другую, классом повыше. Мастер говорит ему идти мыть голову, а он до этого случая в парикмахерских никогда не мыл. Подошел к креслу с раковиной, встал на колени в это кресло, а голову в раковину под кран — как дома. Парикмахер, когда увидела, всерьез возмутилась: «Вы что, издеваетесь?!» А я, когда представляю эту картину (взрослый мужик головой в раковине, попой кверху), ржу до слез. Каждый раз теперь смеюсь, когда сама стричься иду. © Подслушано / Ideer