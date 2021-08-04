AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь
AdMe

15 человек, которые познали эту жизнь и теперь могут дать меткий совет на любой случай

416528
6k

Некоторым палец в рот не клади, дай что-нибудь кому-нибудь посоветовать. Но иногда эти самые советчики те еще шутники. Не знаешь, то ли посмеяться, то ли правда последовать рекомендации.

Мы в AdMe.ru любим людей с чувством юмора и сегодня сделали подборку комичных советов, которые бьют не в бровь, а в глаз.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

А у вас есть забавные, но действенные советы?

Фото на превью hellcat / Twitter
416528
6k
Поделиться этой статьёй