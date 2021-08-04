15 человек, которые познали эту жизнь и теперь могут дать меткий совет на любой случай
Некоторым палец в рот не клади, дай что-нибудь кому-нибудь посоветовать. Но иногда эти самые советчики те еще шутники. Не знаешь, то ли посмеяться, то ли правда последовать рекомендации.
Мы в AdMe.ru любим людей с чувством юмора и сегодня сделали подборку комичных советов, которые бьют не в бровь, а в глаз.
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А у вас есть забавные, но действенные советы?
Фото на превью hellcat / Twitter
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