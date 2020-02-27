15 человек, которые готовы снять последнюю рубашку даже ради незнакомца

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По статистике, 46 % людей называют себя очень добрыми и лишь 1 % считают себя немного черствыми. Но когда мы оцениваем других, мы делаем это намного строже: только 16 % из нас считают окружающих чертовски милыми и целых 39 % предполагают, что мало кто из них способен на действительно хороший поступок. Тем временем добра в мире гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. И мы снова готовы вам это доказать.

AdMe.ru предупреждает: перед прочтением статьи лучше вооружиться носовыми платками, поскольку некоторые из историй способны растрогать до слез даже камень.

Когда я учился в средней школе, у меня было 3 друга, с которыми мы везде были вместе. В очередное лето им купили билеты в парк развлечений, а я купить не смог, потому что это было дорого. В мой день рождения друзья сказали, что мы идем в какой-то новый торговый центр отмечать. Но они отвезли меня в тот парк и подарили мне билет на все лето, чтобы я мог ходить туда вместе с ними. © takibi / Reddit

Я должен был отвезти беременную жену в больницу и потерял обручальное кольцо. Оно упало на землю, и я никак не мог его найти. Заметив охранника возле магазина, я объяснил ему ситуацию и попросил помочь. Он сказал: «Встретимся завтра здесь в это же время». В тот вечер у меня родился сын, а на следующий день охранник вернул мне кольцо. Спустя несколько дней я захотел сделать ему подарок и поехал к тому магазину. Менеджер сказал, что у них никогда не было охранника. Кем бы ни был этот человек, я никогда не забуду того, что он для меня сделал. © Ciaran Quinn / Quora

В 90-х годах мы решили переехать. На тот момент у нас было 3 дочери. И 13 чемоданов. Мы летели 10 часов. Потом сели в автобус, намереваясь доехать до города, а там вызвать такси. Водитель автобуса захохотал и сказал, что мы с нашими пожитками ни в одно такси не влезем, а потом отвез нас сам прямо к нашему дому. И даже помог вытащить чемоданы. На минуточку, было 4 утра. © Debbie Mclennan / Quora

«Местный отель оставляет еду и воду для уличных животных».

Меня сбила машина, и какой-то незнакомец сидел со мной, пока не приехали скорая и полиция. Я так и не узнал его имя. Пытался найти его, но не смог. © designgoddess / Reddit

Тогда мне было 5 лет. Мама училась в школе для медсестер, и денег у нас не было. Один из наших соседей — пожилой грек — в канун Рождества нарядился Санта-Клаусом и пришел ко мне с подарками. До сих пор помню, как он с непередаваемым греческим акцентом говорил: «Хо-хо-хо! Счастливого Рождества!» © shadypines33 / Reddit

У друга есть шиномонтаж, где работники постоянно уходят в запой, поэтому периодически он работает сам. Однажды я подъехал к нему сделать колесо, и к нам подошла женщина с ребенком, который катил велосипед со спущенным колесом. Она робко спросила, можно ли заклеить шину, на что друг кивнул и взялся за велосипед. Сделал все быстро и качественно: заклеил камеру, поставил колесо, подтянул все болты и гайки, отрегулировал сиденье и руль. В общем, сделал все то, что делает для своих дочерей. Женщина была удивлена и спросила о стоимости, а он сказал, что ей повезло и что именно сегодня у него акция «детям бесплатно». © Romanzhamt / Pikabu

«Жалко было выкидывать костюм. Я решил вывесить его на мусорку. Через час его уже не было. Надеюсь, что он нашел хозяина. И стихи, возможно, ему тоже пригодились».

В детстве гонял на велике, и вдруг он сломался: педали крутишь — колесо не крутится. Какой-то мужчина рядом машину чинил и починил мне велик. Сказал: «Недолго будет держать, но я сделал что смог». Велик нормально работал, пока я не вырос. © Magneticharge / Pikabu

Попал в ДТП. Вызвал ГИБДД, надел жилет, выставил знак. Через пару часов передо мной тормозит Audi, выходит парень. И тут я вспомнил: пару месяцев назад ехал по этой же дороге и на этом же месте увидел стоящий автомобиль с разбитым левым боком. Знак еще выставлен не был, аварийка не была включена. Я сразу решил притормозить, осведомиться, все ли нормально. Водитель и пассажирка были целы. Я узнал, не требуется ли им помощь, и, получив отрицательный ответ, поехал дальше. И вот теперь передо мной стояла та же самая Audi. Водитель — тот же парень. Сказал, что, увидев мое авто, он вспомнил, как сам стоял на этом месте, решил поддержать незнакомца и привез кофе. Он уже потом понял, что я тот самый человек, который остановился в прошлый раз помочь ему. Николай, если читаешь эти строки, спасибо тебе еще раз! Патруль я ждал еще 2 часа. Твой кофе был очень кстати! © Hemool2 / Pikabu

Я не поступила в колледж, потому что у нас не было денег, и пошла работать в спортзал. Там я познакомилась со старичком 72 лет. Он нанял меня в качестве личного тренера. Мы подружились, и он оплатил мне учебу, все расходы на проживание, а на выпускной купил машину. Сейчас мне 32, я работаю физиотерапевтом. © unknown author / Reddit

«Утром обнаружили у себя под звонком такую надпись. Вспомнили, что накануне вечером после похода в магазин недосчитались пакета с куском копченого мяса. Решили, что в магазине оставили. В общем, соседка с верхних этажей утром шла с собакой гулять и обнаружила мясо на лестничной площадке возле наших дверей».

Когда мы жили в Гонконге, мы могли многое себе позволить: дорогие игрушки, репетиторов и прочее. Потом мы переехали в другую страну и оказались по уши в долгах. У родителей была низкооплачиваемая работа, потому что они не знали языка. Даже фрукты стали для нас роскошью. Мы с сестрой ходили в школу мимо магазина, где стояло пианино, и незаметно (как нам казалось) поглядывали на него. А потом мама начала брать сверхурочные. Однажды она отвела нас в этот магазин и оплатила наши занятия на пианино. В моей жизни было много людей, которые совершали добрые поступки, но мама всегда будет на первом месте: она работала сотни дополнительных часов, чтобы мы могли учиться музыке. © Sara Tung / Quora

Мне было 13 лет. Я, мама и еще 3 моих братьев и сестер пошли в зоопарк. Там мы устроили небольшой пикник с разными вкусностями. Недалеко от нас сидела группа плохо одетых детей. Мама дала мне $ 20, попросила подойти к ним и сделать вид, что я что-то нашел, а потом отдать самой старшей девочке деньги. Я так и сделал. Видели бы вы, что было дальше: все эти дети сломя голову понеслись к прилавку с едой и накупили кучу сладостей. Они выглядели чертовски счастливыми. © Jill Blanchard / Quora

Мама с соседкой обменялись ключами от квартиры на всякий случай. Я была маленькая еще. Был период, когда денег в семье не было абсолютно. И после идеи соседки поменяться ключами в доме начали появляться вещи: то молоко с творогом в холодильнике утром находили, то фрукты на столе — много всего было в тот период. У нее спрашивали — всегда отвечала: «Ой, не знаю, может, у вас домовой?» В тот момент она очень помогла, золотая женщина была. Когда с деньгами наладилось, постоянно пытались ей делать какие-то приятности. Не все соседи плохие. © Manunya777 / Pikabu

«Я был вынужден работать в День святого Валентина. Один клиент взял и принес нам всем печеньки».

Я был в Индии у друга. В обратный путь он и его жена пытались дать мне еду, но я отказался, решив, что куплю что-нибудь по дороге. Поезд задержался на несколько часов, а на вокзале еды не было. В поезде ее тоже не было. И на маленьких станциях, которые мы проезжали, тоже. Я проклинал себя, что отказался от помощи, но смирился. В купе вместе со мной ехала индийская пара. Они долго шушукались, а потом предложили мне хлеб и картофель. Долго извинялись, что у них не было ничего лучше. Я едва не расплакался от этого и еду принял. © Josue Diaz / Quora

Несколько лет назад всей семьей ездили в Диснейленд. Когда гуляли там, мой 8-летний племянник вдруг сорвался с места и побежал через дорогу. Я оторопел. Он подошел к 2 взрослым и их ребенку (того же возраста, что мой племяш). Ребенок плакал. Племяш отдал ему свой воздушный шар, который мы купили буквально 10 минут назад, и вернулся ко мне с очень счастливым видом. Он сказал: «Мальчик выглядел грустным. Но ведь мы в Диснейленде! Здесь никто не должен выглядеть грустным, поэтому я отдал ему свой шарик». Я до сих пор пребываю в шоке от того, что 8-летний ребенок способен на такой поступок. © Alex Beach / Quora

Я забыла кошелек в женском туалете кафе. Это был «бедный» район города. Опомнилась я только через 40 минут, когда была уже в центре. Поехала назад, но особо ни на что не надеялась. В кошельке было $ 800 — деньги на оплату счетов. Каково же было мое изумление, когда на стойке регистрации мне вернули кошелек со всем содержимым! Я села в машину и расплакалась, а потом заметила, что на меня смотрит пожилая женщина. Оказалось, это она нашла мою пропажу. Несмотря на ее возражения, я всучила ей немного денег в знак благодарности. © Lorie Weir / Quora