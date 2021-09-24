15 человек, у которых на работе пылают страсти похлеще, чем в «Доме-2»
По мотивам историй об отношениях на работе с коллегами и клиентами можно сочинять анекдоты. Вот и герои нашей сегодняшней подборки столкнулись на рабочем месте с такими финтами, что не рассказать о них было невозможно. Чего стоит пост о бедном соме, которого выселили из аквариума. Хорошо, что в итоге никто не пострадал.
Мы в AdMe.ru выступаем за дружбу и хорошие отношения между коллегами. И надеемся, что наши читатели не столкнутся с подобными неприятностями в своем коллективе.
- На работе был у нас старый потрепанный шкаф. Как-то я задержалась, все другие работники уже ушли. Сижу, пишу, как вдруг из шкафа доносятся странные звуки. Взяв первое, что попалось под руку, подошла к шкафу. Открываю его и вижу там коллегу. Оказалось, что двое других работников заперли его в шкафу. © Подслушано / Ideer
- Я работаю в компании McDonald’s, и у меня оранжевое поло. Когда убираюсь в зале, папа специально приходит поесть. А потом кричит мне на весь зал: «Где мой маленький миньончик? Уберите со стола!» © Подслушано / Ideer
- На прошлой работе у нас был групповой чат. Так вот, один парень постоянно отправлял мотивационные сообщения наподобие: «Всем привет! Давайте попробуем прийти на работу позитивными. Помните, что Вселенная — это зеркало, так что давайте посылать в мир правильные вибрации». Сам он был отнюдь не таким радужным, просто писал всю эту чушь, чтобы выслужиться перед начальством. © C-Nast49 / Reddit
- Поссорился с обнаглевшим начальником. Уволился и взял больничный на оставшиеся дни отработки. Узнал о том, какой же я диверсант и сволочь. Вдруг звонит коллега: «Алло! Ты дома?! Ты недалеко от работы?» Отвечаю: «Да, я рядом». Коллега: «Скорее сюда! Начальник этот выкинул твоего сома. Я его нашел и в канистру положил». Пулей лечу к нему, забираю сома. Пришлось экстренно переселять его во временный аквариум на 30 л. Завтра пойду искать и приобретать аквариум для моего друга. © MONOLIT1986 / Pikabu
- Пришла посетительница роскошного вида в мехах. Я делаю выписку, параллельно воюя с неработающей техникой. А эта мамзель выдает: «Что так долго? Я уже полчаса стою жду в вашем вонючем здании». Тут моя напарница не выдержала: «Пахло нормально, пока не пришли вы». © whiskey_way_ / Twitter
- Наш менеджер то и дело делегировал мне кое-какие из своих задач. В ответ я то и дело получал похвалу за хорошо выполненную работу. И тут вижу, что компания официально открывает должность для таких вот обязанностей. Ну, думаю, очевидно, что на это место возьмут меня. Коллеги из моего отдела даже не стали заявления подавать. Но не тут-то было. В итоге они взяли мужика из другого отдела и попросили меня обучить его. Я отказался, сказав, что раз я недостаточно хорош для этой работы, то и с обучением не справлюсь. Меня назвали истеричкой. Ушел примерно через неделю. Никто из коллег не мог поверить, что мне так ответили. © adpqook / Reddit
- Проходил я как-то стажировку, хотел выслужиться перед начальством. Начальник собирался уходить, но я, пытаясь показать, как предан делу, ответил, что останусь еще и допишу отчет. Вся суть в том, что отчет уже был готов. Подождав несколько минут и убедившись, что босса нет в его кабинете, я распечатал отчет и положил на его стол. Затем я выключил свет, запер офис и пошел поужинать в кафе, которое находилось внизу. Сижу и вижу входящий от босса. «Ты где?» — спрашивает. «Пишу отчет», — отвечаю я. «Да забей на отчет! Кстати, я прямо сейчас стою у себя в кабинете и держу его в руках. Так что вернись и пусти меня домой, пожалуйста». Дело в том, что я забыл: у начальника в кабинете есть балкон, где он все это время разговаривал по телефону. © Vikas Lathi / Quora
«Вопль души на рабочей кухне».
- Знакомый поставил в WhatsApp статус «В мире полно сумасшедших, и один из них — мой босс». Оказалось, что начальник был у него в контактах, только под другим номером. И вот приходит приятелю сообщение: «Прикольный статус. Хотел бы я в свое время такой поставить, да вот WhatsApp тогда не было. До завтра». © Ashutosh Nikhil / Quora
- После бурной ночи прихожу на работу в очках. Очень надеялся, что начальника еще нет на месте. Спросил на стойке регистрации, и они ответили, что его еще не было. И вот стою я у лифта и чувствую чью-то руку у себя на плече. Оборачиваюсь, а там босс. Начинаю извиняться, честно признаюсь, что ночка та еще была. А он в ответ: «Расслабься, я по той же причине опоздал». © Koustubh Sharma / Quora
- Таксист, всегда беру с бабушек меньше денег. Заказ к поликлинике, ₽ 250. Две пожилые женщины. Старшая хочет узнать цену. В ответ спрашиваю, сколько ей лет. Она отвечает, что 97. «Ну тогда с вас ₽ 97». Даю сдачу с сотни, а вторая шипит на первую: «Ты зачем себе 10 лет приписала?» © Fatherbig / Pikabu
- Работаю ревизором. Один старший продавец постоянно вставляет мне палки в колеса. Пропикиваю товар, коллега сидит на ресепшене, старшая там же. Поворачиваюсь, вижу только коллегу, спрашиваю: «Где эта коза?» Коллега смущается и спрашивает: «Какая?» В это время она поднимается из-за ресепшена и смотрит на меня выпученными глазами. И я выдаю: «Ну хозяйка квартиры, которая ключи нам должна была подвезти». Хорошо, что коллега подыграл, хотя никакой хозяйки и в помине не было. © yurban17 / Pikabu
«Коллега перевелся на другую работу и оставил вместо себя деревце».
«Олег. Не расколдовывать!»
- Переписываюсь с коллегой, как вдруг начальник звонит и просит сделать демонстрацию экрана, чтобы срочно показать еженедельную презентацию. В спешке забываю закрыть чат с коллегой. И он начинает мне строчить всплывающие сообщения о нашем начальстве, одно за другим. Чтобы как-то это остановить, я извиняюсь и пытаюсь закрыть чат. Но вуаля — я открываю на весь экран всю нашу переписку. В конце меня поблагодарили за действительно показательную презентацию. © Gaurav Deshmukh / Quora
- Одна моя знакомая рассказывала, как устраивалась на работу в аптеку. На собеседовании она поинтересовалась, какая будет зарплата. Получила ответ: «Девушка, а зачем вам деньги? Вот я помню, в детстве мне мама давала в день по 20 копеек, и мне вполне хватало». Когда ее взяли на работу, вручили список обязанностей фармацевта. Первым пунктом было ежедневное кормление золотых рыбок в аквариуме. Весь февраль хозяин намекал, что на 8 Марта всех ждет шикарный подарок. И действительно, 8 Марта он выстроил весь коллектив, поздравил и вручил каждой скидочную карту своей аптеки. © Lee222 / Pikabu
- На прошлой работе уволили весь штат одним днем. Босс накрыл шикарный стол и попросил всех потерпеть с выплатой зарплат. Мол, дайте возможность вылезти из ямы, потом все заплачу. Я на следующий же день побежала в трудовую инспекцию. Поделилась этим с бывшим коллегой, он назвал мой поступок неблагородным. А через пару месяцев бывшие коллеги создали общий чат и обсуждали, как наказать начальника. Он никому не заплатил. А я, не будучи благородной, единственная получила все выплаты. © Подслушано / Ideer
«Коллега не скинулся на воду в кулере».
А какие интересные случаи происходили у вас на работе?
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