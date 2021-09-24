15 человек, у которых на работе пылают страсти похлеще, чем в «Доме-2»

По мотивам историй об отношениях на работе с коллегами и клиентами можно сочинять анекдоты. Вот и герои нашей сегодняшней подборки столкнулись на рабочем месте с такими финтами, что не рассказать о них было невозможно. Чего стоит пост о бедном соме, которого выселили из аквариума. Хорошо, что в итоге никто не пострадал.