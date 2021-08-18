15+ человек, которые пошли в магазин за хлебом, а в итоге затарились зрелищами
Для героев сегодняшней подборки очередной поход в магазин оказался не таким уж и рутинным: они увидели там кое-что, чего совсем не ожидали. Их настолько взбудоражили магазинные открытия, что они не поленились выложить их в интернет. И тут есть на что взглянуть — чего только один робот-уборщик стоит.
AdMe.ru узнал, какие сюрпризы ждали пользователей Reddit, Twitter и Pikabu в обычных магазинах.
1. «Была в магазине и вдруг увидела там это»
- Вот почему нужно всегда мыть овощи! © Lexam / Reddit
2. В пекарне супермаркета есть специальный «хлебомер»
«Выберите подходящую толщину ломтика — мы нарежем для вас буханку».
3. В кофейном отделе есть кофемолка
4. Местный супермаркет сам выращивает зелень на продажу
5. На этой тележке есть увеличительное стекло, чтобы люди с плохим зрением могли читать текст на этикетках, набранный мелким шрифтом
6. На кассе есть подъемник для корзинок
7. «Зашел в магазин, а там робот-уборщик ездит туда-сюда»
8. «Наш магазин жжет! Открылся хозяйственный отдел, и я туда зашла. Не пожалела ни разу»
9. «Это профилактический кот, чтобы у кассира поясницу не продуло»
10. «Только после того, как эта штука свалилась на меня с полки в магазине, я поняла: не волшебник выбирает палочку, а палочка выбирает волшебника»
11. Магазин выращивает грибы на продажу
12. «Шах и мат жалующимся, что в тележках возят детей!»
13. «Почему прокладки не выглядели так круто, когда я была подростком?»
14. Местная сеть супермаркетов вешает на ценники веганские маркировки
15. В местном продуктовом на холодильниках есть дисплеи, показывающие содержимое
16. В этом магазине есть специальная дверь для детей
17. «Этот котик показывает мне свою любимую еду. Спасибо за рекомендацию, вернемся снова»
18. «Кто-то оставляет небольшие подарки в местном супермаркете»
«Привет! Если вы нашли этот сюрприз, то теперь он принадлежит вам. Надеюсь, этот подарок немного скрасит ваш день. С любовью от местной мамы».
А что запомнилось вам на прилавках и в магазинах?
Фото на превью Evla / Pikabu
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