15+ человек, которые пошли в магазин за хлебом, а в итоге затарились зрелищами

Для героев сегодняшней подборки очередной поход в магазин оказался не таким уж и рутинным: они увидели там кое-что, чего совсем не ожидали. Их настолько взбудоражили магазинные открытия, что они не поленились выложить их в интернет. И тут есть на что взглянуть — чего только один робот-уборщик стоит.

AdMe.ru узнал, какие сюрпризы ждали пользователей Reddit, Twitter и Pikabu в обычных магазинах.

1. «Была в магазине и вдруг увидела там это»

Вот почему нужно всегда мыть овощи! © Lexam / Reddit

2. В пекарне супермаркета есть специальный «хлебомер»

«Выберите подходящую толщину ломтика — мы нарежем для вас буханку».

3. В кофейном отделе есть кофемолка

4. Местный супермаркет сам выращивает зелень на продажу

5. На этой тележке есть увеличительное стекло, чтобы люди с плохим зрением могли читать текст на этикетках, набранный мелким шрифтом

6. На кассе есть подъемник для корзинок

7. «Зашел в магазин, а там робот-уборщик ездит туда-сюда»

8. «Наш магазин жжет! Открылся хозяйственный отдел, и я туда зашла. Не пожалела ни разу»

9. «Это профилактический кот, чтобы у кассира поясницу не продуло»

10. «Только после того, как эта штука свалилась на меня с полки в магазине, я поняла: не волшебник выбирает палочку, а палочка выбирает волшебника»

11. Магазин выращивает грибы на продажу

12. «Шах и мат жалующимся, что в тележках возят детей!»

13. «Почему прокладки не выглядели так круто, когда я была подростком?»

14. Местная сеть супермаркетов вешает на ценники веганские маркировки

15. В местном продуктовом на холодильниках есть дисплеи, показывающие содержимое

16. В этом магазине есть специальная дверь для детей

17. «Этот котик показывает мне свою любимую еду. Спасибо за рекомендацию, вернемся снова»

18. «Кто-то оставляет небольшие подарки в местном супермаркете»

«Привет! Если вы нашли этот сюрприз, то теперь он принадлежит вам. Надеюсь, этот подарок немного скрасит ваш день. С любовью от местной мамы».