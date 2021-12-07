15+ человек, которые попали в ситуации, когда логика вдруг решила улетучиться

Считается, что логика есть у каждого человека, ведь это что-то врожденное. Но порой окружающие изумляют, да так, что возникает ощущение, будто их подменили. То накормят человека с аллергией на цитрусовые апельсинами, то зебру нарисуют в неположенном месте, а то и вовсе упакуют маленькую вещь в коробку размером с полкомнаты.

Мы в AdMe.ru тоже порой теряем дар речи от того, как для некоторых иногда перестают действовать законы логики. Сегодня в нашей подборке речь пойдет именно о таких ситуациях.

«В больнице мне подавали апельсины и апельсиновый сок, хотя знали, что у меня аллергия на цитрусовые»

Как? За что? И почему?

Видела зебру, которая в стену идет. Уже ничего не удивит. © oglgits / Twitter

«Играю в прятки с сестрой»

«Магазин отправил мне две SD-карты в двух гигантских коробках»

«Дочь сказала, что у нее просто очень много долларовых купюр»

Уважаемые дамы и господа, перед вам упаковка рубленой петрушки!

«Им обоим нравилась когтеточка, которую я им сделала из пробки. Только вот одному нравилось точить когти, а второму нравилось ее грызть»

«Перед процедурой было нужно 8-часовое голодание, а они тут включают кулинарный канал в зале ожидания»

«Вот в каком виде мне прислали мой складной стул»

Собачья логика

Чем дольше смотришь, тем хуже становится

«Моя племянница „подружила“ все фигуры и добавила: „Никаких ссор“. Это очень смешно»

«После занятий все вернулись в общежитие и обнаружили новые замки, но никто из сотрудников не знает ни кодов, ни другого способа попасть в наши комнаты»

«На протяжении 2 недель я говорил начальнику, что продукты на складе портятся. Он просил не беспокоиться об этом»

Как они вообще это сделали?

А 4-е окно сразу за 8-м не доходя до 2-го, которое после 14-го. Что непонятного?

Бонус

«Не хочу переплачивать за воздух»

В супермаркете девушка попросила взвесить салат. Продавщица набрала его в пакет, и покупательница сказала, что нужно выпустить воздух. Продавщица ответила, что если та будет есть салат сейчас, то из-за этого воздуха он не испортится. И тут девушка произнесла фразу, убившую всю очередь: «Воздух же весит! Я не хочу за него переплачивать». © Elmira Assylbekova / AdMe

Суп с котлетами

Сварила шурпу из оленины. Дочка ест мясо, сын — только бульон с картошкой. В бульоне, несмотря на процеживание, остались белковые хлопушки. Сын сказал, что он их есть не будет. Я ответила, что это котлета такая. Ответ сына устроил, и он съел три тарелки шурпы. © Sidorechka / Pikabu