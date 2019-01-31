15 человек, которые попали в объектив, когда меньше всего этого ожидали

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Первая система видеонаблюдения появилась в 1942 году, с ее помощью контролировали испытания ракет «Фау-2». Сейчас же камеры везде: от банков до домов, не говоря уже о смартфонах, которые каждому дают возможность побыть фотографом или видеооператором. Поэтому в любой момент можно оказаться под прицелом объектива, даже когда совсем этого не ждешь.

Мы в AdMe.ru не смогли остаться равнодушными к этим 16 маленьким, но ярким историям, попавшим в случайный объектив.

1. Когда книжный метод сработал на все сто

«Как спать хорошо».

2. Любви все возрасты покорны

3. Вырезанная сцена из «Убить Билла»

4. Два игрока в Dance Dance Revolution во время отбора на чемпионат мира

5. Этот мужчина фотографирует свою жену, пока она не видит

6. Когда припарковался на холме и забыл поставить на ручник, а тебя еще и снимает камера видеонаблюдения

7. «Я просто бросил снежок в свою собаку»

8. «Мой кот понял, что его поймали за тем, что я много раз просил не делать»

9. Держись, оно того стоит, она милая. Ты сможешь

10. «Сегодня обнаружил гитариста, который играл из мусорного бака»

11. Будущее уже здесь

12. Когда очень хочется быть не как все

13. «Эти муж и жена работают мойщиками окон в моем родном городе. Каждый раз, когда я их вижу, они усердно трудятся бок о бок или идут на следующую работу, держась за руки»

14. «Утром моя девушка сказала, что я одет как старик. Не верил ей до этого момента»

15. Кажется, кому-то нужно запросить подкрепление

А вы часто фотографируете незнакомцев? В каких ситуациях?