15 человек, которые поняли, что аренда жилья порой то еще цирковое представление
Аренда жилья — та еще лотерея. Причем ввязаться в приключения могут как арендаторы, так и собственники. Кто-то может проживать в съемной квартире или сдавать свою тихо и спокойно, а кто-то регулярно попадает в такие переплеты, что только успевай за голову хвататься.
Мы в AdMe.ru желаем всем участникам подобных отношений терпения и спокойствия. А пока советуем прочесть истории о том, как вести себя точно не стоит.
- Соседка сдавала квартиру милой интеллигентной барышне, из тех, что «чистоту и порядок гарантируют». Когда спустя месяц, предварительно созвонившись, она пришла за арендной платой, вид квартиры ее слегка шокировал. Разбросанные тут и там вещи не висели разве что на люстре, мусор, видимо, не выносился со дня вселения, а гора грязной посуды с остатками еды уже не помещалась в мойку. Но больше всего соседку поразило то, что прямо посредине этого свинарника, как айсберг среди помойки, стоял накрытый чистой скатертью стол, и на нем пара изящных тарелочек с какими-то аппетитными заморскими деликатесами. А возле стола стоял штатив с фотокамерой. Заметив в глазах хозяйки немой вопрос, барышня охотно пояснила.
— Видите ли, — с некоторой даже гордостью сообщила она. — Дело в том, что я блогер. Веду канал в инстаграме о том, как красиво и правильно сервировать стол. © umorist / Pikabu
- Живу на съемной квартире. Недавно начала течь труба, пришлось договариваться с хозяйкой о вызове сантехника. Она поставила такие условия: мол, работа плевая, надо найти человека, который не больше ₽ 500 возьмет. Мы оба искали весь день, таких людей не нашли, в итоге договорились за ₽ 1 000. Сантехник сделал свою работу хорошо. А хозяйка еще полдня ругалась, что времена уже не те, никто за ₽ 500 не работает, грабеж и обман, короче. Что надо знать о хозяйке: она женский парикмахер, и ценник на ее услуги начинается от ₽ 1 500. © grafskype / Pikabu
- Сдаем квартиры посуточно. Обычно, когда заселяются, сразу хвалят чистоту, иногда звучит фраза «Да мы тут только ночевать будем!». Выселяются: «Вам так повезло с нами! (Уже достаю телефон незаметно, в рабочем чате вызываю вторую горничную.) Я всю посуду перемыла (грязную вперемешку с чистой расставили по ящикам), белье постирала (мокрое в машинке лежит) и даже помыла полы (кухонной тряпочкой размазали жир тонким слоем, блестит красиво). Вам так повезло, хоть сейчас сдавать можете снова!» В итоге часовая уборка с одной горничной превращается в 1,5 часа с двумя. © smilex / Pikabu
- Ищу квартиру. У меня есть все (в смысле и диван, и стиралка, и холодильник). Поэтому составлял объявление в стиле «Сниму квартиру без вещей и техники, все свое. Нужна кухня и 2 табуретки. Люблю готовить, наличие нормальной кухни обязательно». Звонок: «Здрасте. Сдам квартиру. В квартире только кухня и уголок на ней». Обрадовался. Еду. Зашел в квартиру. В комнате диван, шкаф, в ванной стиралка, на кухне холодильник, плита, раковина и уголок (кухни вообще нет). Разговор с хозяйкой:
— Вещи вы вывезете? И где кухня?
— Нет, и кухни нет.
— Вы же сказали, что вещей в квартире нет и есть кухня!
— Ну если б не сказала, вы бы не поехали смотреть... © Likmishka / Pikabu
- Сдал я квартиру девушке. Она привела своего молодого человека. Спустя некоторое время звонит и говорит, что съезжает, а с ним, мол, делай что хочешь. Он остался жить дальше один. Потом привел другую девушку, и жили они вместе какое-то время, пока не разругались. Теперь уже он съезжает (точнее, убегает). Девушка осталась жить дальше одна. Вот недавно сошлась с другим мужичком... Интересно, что будет дальше. © anti54rus / Pikabu
- Ищем с парнем 1-комнатную квартиру. Диалог:
— Квартира 2-комнатная, но сдают дешевле, потому что нужно ухаживать за двумя кошками.
— Сколько?
— (Называет цену.)
— Дороговато, конечно. Может, они туда еще пару кошек подселят? © Unknown author / Bash.im
- Сдаю квартиру одной даме. Отдала ключи, через пару часов от нее звонок: не работает плита. Приезжаю. Оказалось, просто вилка не включена в розетку. Еще через несколько дней снова звонок: «Че-то обои отклеиваться стали...» Поехала, мало ли, может, соседи топят. Приезжаю, а эта мадам приклеила бельевую веревку на двусторонний скотч прямо на обои на 2 противоположные стены и повесила вещи сушиться. Обои и оторвались с двух сторон. © Unknown author / Bash.im
- Снимали с подругой комнату в квартире, где проживала и хозяйка. Кухней пользоваться было нельзя — такое правило. Не беда, кафе в помощь. Однажды приходим домой, а купленного накануне сока и дыни в нашей комнате нет. Мы к хозяйке. Она их, оказывается, в холодильник убрала, «чтобы не пропало». Ну ладно. Утром встаем, топаем на кухню за соком и дыней, а там только корки да пустой пакет в мусорке. Мы к хозяйке. Ответ: «А я вас предупреждала, что кухней пользоваться нельзя». Круг замкнулся. © Мама Говарда / AdMe
- Снимали квартиру у моего дяди. Все было отлично, но через 2 года дядина жена решила там поселиться в одной из двух комнат. Мысль о том, что в крошечной квартире площадью 30 м мы будем жить как в коммуналке, нас не прельстила. А, да, еще и за ту же стоимость. Тетушка не могла понять, что такого, мы же в разных комнатах будем. Съехали экстренно, а в день нашего отъезда квартиру затопили кипятком соседи сверху. Тетушка до сих пор уверена, что мы это подстроили. © Melissa / AdMe
- Родители подняли цену на аренду домов. Одного арендатора пришлось выселить, и перед отъездом он вылил воск в канализацию, а наполнителем для кошачьего туалета забил вентиляционные отверстия. © sushkunes / Reddit
- Сняли мы квартиру в столице. Все как положено: оригиналы ВСЕХ документов предоставили, ключи выдали, договор подписали. Заезжаем довольные на следующий день с вещами. А там уже 2 девчонки сидят. Через час подошли еще съемщики. Оказалось, собственник сдавал квартиру парню на длительный срок, который в то же время сдавал ее посуточно. И сдал ее мужчине, который сдал ее на год всем нам. © Подслушано / Ideer
- Решили с будущей женой жить вместе. Сняли 1-комнатную. Жена работала с 8 утра, я на скорой сутками. Как-то приезжаю с работы часов в 9, захожу в квартиру уставший, а тут на диване лежит хозяйка. Сказать, что я обалдел, — не сказать ничего. Оказывается, ее сын из дома выгнал и она пришла в квартиру, которую сдает. Принял душ, забрал у хозяйки деньги (она их с собой принесла), позвонил своей будущей жене на работу и приступил к перевозке вещей к родителям. © Hottabych / AdMe
- Этих ребят можно назвать не самыми плохими квартиросъемщиками, которые у меня когда-либо были. Но они не платили за аренду вовремя и оставили в доме бардак, когда мы их выселили. Однажды девушка позвонила и спросила, можно ли ей завести хомяка. Я ответила: «Нет, хомяка заводить нельзя. И если у вас есть деньги на хомяка, то, может, найдутся и на арендную плату, которую вы задерживаете уже 2 месяца?» Она выдает: «Это деньги на мой день рождения». Она на собственном горьком опыте должна была убедиться, что, когда тебя собираются выселить, денег на день рождения больше не существует. Спойлер: она купила хомяка. © Iristhevirus217 / Reddit
- Сильно забился туалет. Сантехник сказал, что причина этого — тампоны и средства детской гигиены. Я холостяк. Хозяйка настояла на том, чтобы я оплатил счет сантехника, потому что весь этот бардак из-за меня. Хотя до меня там жили 2 женщины. © _Raul_ / Reddit
- Моя подруга снимала квартиру. Только-только въехала. Как-то ночью слышит, что кто-то шуршит в коридоре. Сама уже спать легла. Она испугалась и замерла. Но когда край кровати под чужим весом прогнулся — завопила от страха. И услышала такой же крик ужаса, но мужской. Оказалось, хозяин сдавал квартиру и замки не менял. Забывшись и слегка перегуляв с друзьями после работы, к подруге пришел прошлый квартиросъемщик. © Подслушано / Ideer
А у вас есть крутые истории, связанные с арендодателями или арендаторами?
Поделиться этой статьёй