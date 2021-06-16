15 человек, которые поняли, что аренда жилья порой то еще цирковое представление

Аренда жилья — та еще лотерея. Причем ввязаться в приключения могут как арендаторы, так и собственники. Кто-то может проживать в съемной квартире или сдавать свою тихо и спокойно, а кто-то регулярно попадает в такие переплеты, что только успевай за голову хвататься.