15 человек, которые получили странные подарки, но зато от души похохотали

Практически каждый из нас обожает получать подарки. Но это касается только того, что действительно радует и дарит положительные эмоции. А так бывает не всегда. Странные, испорченные из-за непредвиденных обстоятельств и просто неуместные презенты тоже имеют место в жизни любого человека. Поэтому так важно уметь смотреть на все с юмором, как это делают герои нашей статьи.

AdMe.ru уверяет: даже ужасные подарки способны дарить хорошее настроение. Наверное, ради этого обладатели неудачных презентов и делятся своими историями в сети.

«Мы с парнем пытались сделать подарки „своими руками за 5 минут“»

«Если мои подруги не подарят мне такой торт, мы больше не подруги!»

«Бабушка серьезно решила подарить мне кусок бетона?»

«Моя сестра получила эти „крестики-нолики“ на 5 лет. Кажется, их смело можно назвать „Синие проиграют“»

«Подарок для моего друга-вегетарианца»

«Подарок на День матери не выдержал такой жары»

«Мне подарили эту дорогущую свечу, но у нее нет фитиля...»

«Подарил жене занавеску для душа с кадром из „Парка юрского периода“ на День матери. Ее реакцией были слова: „Что за бред?!“»

«Подарок на годовщину свадьбы дяди и тети от моей сестры»

«Думаю, жена будет просто в восторге от этих губок в форме сердечек на День святого Валентина!»

«Мой брат хотел подарочный сертификат на Рождество...»

«Моя семья знает, что я интроверт, поэтому подарили мне станцию с голосовым помощником, чтобы мне было с кем поговорить»

«Мне 36 лет. Двоюродный дедушка подарил мне вот это на Рождество»

«Подарок от моей сестры»

«Искала мужу что-то уникальное на 32 года. Заказала дизайнерский шелковый халат, а пришла женская модель! А ведь хотела увидеть, как загораются от восторга его глаза...»