15 счастливчиков, которым так крупно повезло, что даже немного завидно. Хотя нет, много

Вряд ли в мире найдется хотя бы один человек, который не обрадуется внезапно свалившейся на него удаче. И ведь тут же хочется поделиться случайным счастьем со всем миром: рассказать знакомым, сделать фото, придумать подпись, мол, смотрите, вот повезло так повезло. Так и герои нашей сегодняшней подборки, получив нежданно-негаданно мощный бонус от Вселенной, не растерялись и запечатлели этот момент.

А мы в AdMe.ru за них порадовались и захотели разделить эту радость с нашими читателями. Желаем и вам побольше приятных моментов в каждом дне.

«Купил винтажные шахматы из оникса со скидкой в 75 %. Открываю коробку и понимаю, что там целых 2 набора»

«Искал для дочки книгу в комиссионных магазинах. Нашел. А внутри меня ждал действительно крутой сюрприз: там был автограф автора»

«Этот проектор с динозаврами оказался настоящим выигрышем»

«Нашел дешевый органайзер для дисков. А внутри оказалось кое-что неожиданное»

«Мне неслыханно повезло с этими яйцами»

«Новичкам везет»

«Так, похоже, у меня сегодня счастливый день»

«Этой книге примерно 200 лет. И вот что мне повезло найти внутри нее: 4-листный и 5-листный клевер»

«Ел устрицу и обнаружил в ней жемчужинку»

«Разрезал авокадо и почувствовал себя невероятным счастливчиком»

«Это стоило $ 7. Очень неплохо, я считаю»

«Это была последняя упаковка. Успел купить, и внутри оказалось целых 2 порции вместо одной»

«Впервые за 20 лет полетов я получил вот такое место»

«Интернет-магазин прислал мне сразу 2 зарядки вместо одной. По цене одной»

«Я впервые покрасила волосы в салоне и была приятно удивлена результатом! Теперь я просто влюблена в свои локоны»