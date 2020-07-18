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15+ человек, которые полностью разочаровались в этом вашем маркетинге

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Когда люди покупают какой-либо товар, то надеются, что он как минимум не разочарует. Реальность, увы, бывает не столь радужной, и растерянные покупатели сталкиваются с печеньем-мутантом, зефирками, каждая из которых завернута в пластик, и мороженым, лишенным самого вкусного по вине непродуманной упаковки.

Мы в AdMe.ru надеемся, что вы не встречали такие примеры, но если вас сия участь не миновала, то расскажите нам об этом в комментариях. Мы вас поддержим!

«Кто придумал светлый текст на ярко-желтой упаковке?»

© WickedAmbiguous / reddit

Еще один пример «отличного» размещения текста

© NukaCult / reddit

«На упаковке написано „8 ломтиков сыра“. Посмотрите, что находится там на самом деле»

© komanaa / reddit

«Когда клиент покупает один из этих напитков, мне приходится рисковать тем, что бутылки могут разбиться, но иначе я не могу отсканировать упаковку»

© rivibird / reddit

«Самое маленькое мороженое, которое на поверку оказалось еще меньше»

© Bringyourlight / reddit

А где все остальное?

© Derpifacation / reddit

«Парфюм за $ 140. Сравните то, что я видела на сайте, с тем, что мне прислали. Нет слов»

© jesus0***0christ / reddit

«Не такого мы ожидали, не такого...»

© sassenachpants / reddit

«Диабетик уже более 20 лет. Купил себе конфеты в местном супермаркете в отделе товаров для диабетиков»

© hop23 / pikabu

Что за печенье-мутант?

© Rhaxas / reddit

«Этот шоколад вы не сможете нормально разделить»

© FilipIzSwordsman / reddit

Кто-то посчитал, что упаковка для каждой зефиринки — это хорошо

© A_Talking_iPod / reddit

«Видел это на заправке»

© Ksywygzy / reddit

«Жадность или хитрость? Иные скажут, что норма...»

© Jonnie / pikabu

«Стоя на кассе, обратил внимание, что количество конфеток в упаковках разное. Упаковка не повреждена»

© DanilD / pikabu

Вот почему важно смотреть на вес продукта, а не на его упаковку

© Buxler / pikabu

Почему бы не сделать лавандовое средство в зеленой упаковке, а из зеленого чая — сиреневым

© potatoman4000 / reddit

Они могли бы положить 2 дополнительных печенья

© XxGoneRoguexX / reddit

Бонус: «Купил это, чтобы показать маленькому ребенку, как из яйца вылупливается миленький крокодильчик»

© Pikav6u / pikabu

Признавайтесь, вас тоже злит такой обман?

6732337
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