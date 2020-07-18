15+ человек, которые полностью разочаровались в этом вашем маркетинге

Когда люди покупают какой-либо товар, то надеются, что он как минимум не разочарует. Реальность, увы, бывает не столь радужной, и растерянные покупатели сталкиваются с печеньем-мутантом, зефирками, каждая из которых завернута в пластик, и мороженым, лишенным самого вкусного по вине непродуманной упаковки.

Мы в AdMe.ru надеемся, что вы не встречали такие примеры, но если вас сия участь не миновала, то расскажите нам об этом в комментариях. Мы вас поддержим!

«Кто придумал светлый текст на ярко-желтой упаковке?»

Еще один пример «отличного» размещения текста

«На упаковке написано „8 ломтиков сыра“. Посмотрите, что находится там на самом деле»

«Когда клиент покупает один из этих напитков, мне приходится рисковать тем, что бутылки могут разбиться, но иначе я не могу отсканировать упаковку»

«Самое маленькое мороженое, которое на поверку оказалось еще меньше»

А где все остальное?

«Парфюм за $ 140. Сравните то, что я видела на сайте, с тем, что мне прислали. Нет слов»

«Не такого мы ожидали, не такого...»

«Диабетик уже более 20 лет. Купил себе конфеты в местном супермаркете в отделе товаров для диабетиков»

Что за печенье-мутант?

«Этот шоколад вы не сможете нормально разделить»

Кто-то посчитал, что упаковка для каждой зефиринки — это хорошо

«Видел это на заправке»

«Жадность или хитрость? Иные скажут, что норма...»

«Стоя на кассе, обратил внимание, что количество конфеток в упаковках разное. Упаковка не повреждена»

Вот почему важно смотреть на вес продукта, а не на его упаковку

Почему бы не сделать лавандовое средство в зеленой упаковке, а из зеленого чая — сиреневым

Они могли бы положить 2 дополнительных печенья

Бонус: «Купил это, чтобы показать маленькому ребенку, как из яйца вылупливается миленький крокодильчик»