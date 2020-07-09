15+ человек c ангельским терпением, которые вложили в экономию всю душу и на этом не остановятся

Есть люди, которые в вопросах экономии собаку съели. Кофе заваривают в термосе, еду берут из дома, пользуются общественным транспортом, чтобы поменьше тратиться на бензин. Но философия «копейка рубль бережет» иногда чревата перерасти в настоящий азарт, который может подвигнуть человека на самые разные поступки.

AdMe.ru прочитал истории пользователей, которые проявляют очень творческий подход к экономии.

«Я решил вручить отцу набор инструментов, но не хотел заморачиваться с упаковкой. А что? В хозяйстве все пригодится»

«Всегда разрезаю губки пополам, чтобы использовать их дольше»

«Бабушка моей жены и ее подруга уже 35 лет экономят на поздравительных открытках, пересылая друг другу одну и ту же»

«Я расстался со своей девушкой из-за того, что она пыталась выбросить это»

Вот вам лайфхак, как получить бесплатный виноград

«Мой отец переливает свою коллекцию бесплатных гелей для душа из гостиничных номеров в наш домашний контейнер»

«Я аллергик и хотел купить очиститель воздуха, но увидел совет о том, что можно вместо него использовать фильтр и вентилятор. Что ж, скрещу пальцы, чтобы это сработало»

«54 года назад мой дедушка „починил“ этот держатель для туалетной бумаги, воткнув в него карандаш»

Что называется, используем до последней капли

«Муж думает, что я сумасшедшая, ведь каждый раз после того, как мы отмечаем день рождения, я первым делом снимаю со всех подарков упаковку, чтобы затем их передарить»

«Я очень сильно хотел ранцевый пылесос, но цены кусались. К счастью, у меня уже были этот дружок и моток веревки»

«Поскольку стоимость доставки шин показалась родителям слишком высокой, они решили пронести это как ручную кладь и сэкономили $ 110»

«Потратил 4 часа, чтобы перебрать коллекцию моего отца, узнав о том, что в монетках до 1965-го могло содержаться серебро. Итог: нашел 2 серебряные монеты, заработал $ 3, потратил 5 часов жизни»

«Автосалон хотел $ 600 за замену панели управления климат-контроля, но вот мое решение за $ 10»

«Продавец сэкономил, выслав посылку в этой коробке. Неплохая идея многоразового использования. И размер подходящий»

«Люди платят за абонемент в тренажерный зал, а я упражняюсь, убирая весь этот мусор в окрестностях»

Когда все средства хороши

«Не повышай температуру, пока не ответишь „ДА“ на все эти вопросы:

— Ты одет в толстовку, теплые штаны и носки?

— Сейчас ноябрь?

— Ты оплатил счета?»

«Я транжира, но я нашел способ с этим разобраться и заморозил свою кредитку в холодильнике»