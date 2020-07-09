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15+ человек c ангельским терпением, которые вложили в экономию всю душу и на этом не остановятся

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Есть люди, которые в вопросах экономии собаку съели. Кофе заваривают в термосе, еду берут из дома, пользуются общественным транспортом, чтобы поменьше тратиться на бензин. Но философия «копейка рубль бережет» иногда чревата перерасти в настоящий азарт, который может подвигнуть человека на самые разные поступки.

AdMe.ru прочитал истории пользователей, которые проявляют очень творческий подход к экономии.

«Я решил вручить отцу набор инструментов, но не хотел заморачиваться с упаковкой. А что? В хозяйстве все пригодится»

15+ человек c ангельским терпением, которые вложили в экономию всю душу и на этом не остановятся
© Mercury90210 / Reddit

«Всегда разрезаю губки пополам, чтобы использовать их дольше»

15+ человек c ангельским терпением, которые вложили в экономию всю душу и на этом не остановятся
© Faro7453 / Reddit

«Бабушка моей жены и ее подруга уже 35 лет экономят на поздравительных открытках, пересылая друг другу одну и ту же»

15+ человек c ангельским терпением, которые вложили в экономию всю душу и на этом не остановятся
© iredditonthenet / Reddit

«Я расстался со своей девушкой из-за того, что она пыталась выбросить это»

15+ человек c ангельским терпением, которые вложили в экономию всю душу и на этом не остановятся
© A_Gorgeous_Gorilla / Reddit

Вот вам лайфхак, как получить бесплатный виноград

15+ человек c ангельским терпением, которые вложили в экономию всю душу и на этом не остановятся
© mr_kindface / Reddit, © AtomicDeaths / Reddit

«Мой отец переливает свою коллекцию бесплатных гелей для душа из гостиничных номеров в наш домашний контейнер»

15+ человек c ангельским терпением, которые вложили в экономию всю душу и на этом не остановятся
© Deleted / Reddit

«Я аллергик и хотел купить очиститель воздуха, но увидел совет о том, что можно вместо него использовать фильтр и вентилятор. Что ж, скрещу пальцы, чтобы это сработало»

15+ человек c ангельским терпением, которые вложили в экономию всю душу и на этом не остановятся
© smolqueerpunk / Reddit

«54 года назад мой дедушка „починил“ этот держатель для туалетной бумаги, воткнув в него карандаш»

15+ человек c ангельским терпением, которые вложили в экономию всю душу и на этом не остановятся
© hoguemr / Reddit

Что называется, используем до последней капли

15+ человек c ангельским терпением, которые вложили в экономию всю душу и на этом не остановятся
© KRINKL3_KUT / Reddit

«Муж думает, что я сумасшедшая, ведь каждый раз после того, как мы отмечаем день рождения, я первым делом снимаю со всех подарков упаковку, чтобы затем их передарить»

15+ человек c ангельским терпением, которые вложили в экономию всю душу и на этом не остановятся
© backswimmer47 / Reddit

«Я очень сильно хотел ранцевый пылесос, но цены кусались. К счастью, у меня уже были этот дружок и моток веревки»

15+ человек c ангельским терпением, которые вложили в экономию всю душу и на этом не остановятся
© kingcobraninja / Reddit

«Поскольку стоимость доставки шин показалась родителям слишком высокой, они решили пронести это как ручную кладь и сэкономили $ 110»

15+ человек c ангельским терпением, которые вложили в экономию всю душу и на этом не остановятся
© adam0524 / Reddit

«Потратил 4 часа, чтобы перебрать коллекцию моего отца, узнав о том, что в монетках до 1965-го могло содержаться серебро. Итог: нашел 2 серебряные монеты, заработал $ 3, потратил 5 часов жизни»

15+ человек c ангельским терпением, которые вложили в экономию всю душу и на этом не остановятся
© maccyd / Reddit

«Автосалон хотел $ 600 за замену панели управления климат-контроля, но вот мое решение за $ 10»

15+ человек c ангельским терпением, которые вложили в экономию всю душу и на этом не остановятся
© sandmyth / Reddit

«Продавец сэкономил, выслав посылку в этой коробке. Неплохая идея многоразового использования. И размер подходящий»

15+ человек c ангельским терпением, которые вложили в экономию всю душу и на этом не остановятся
© unmgrad / Reddit

«Люди платят за абонемент в тренажерный зал, а я упражняюсь, убирая весь этот мусор в окрестностях»

15+ человек c ангельским терпением, которые вложили в экономию всю душу и на этом не остановятся
© rust_in_pieces / Reddit

Когда все средства хороши

15+ человек c ангельским терпением, которые вложили в экономию всю душу и на этом не остановятся
© citadelinc / Reddit

«Не повышай температуру, пока не ответишь „ДА“ на все эти вопросы:
— Ты одет в толстовку, теплые штаны и носки?
— Сейчас ноябрь?
— Ты оплатил счета?»

«Я транжира, но я нашел способ с этим разобраться и заморозил свою кредитку в холодильнике»

15+ человек c ангельским терпением, которые вложили в экономию всю душу и на этом не остановятся
© Chimp-eh / Reddit, © Chimp-eh / Reddit

А вы знаете людей, готовых на все, чтобы немного сэкономить?

Фото на превью backswimmer47 / Reddit
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