15 человек, которые плюнули на эти ваши стандарты красоты и живут счастливо

Стереотипные представления о красоте могут испортить жизнь кому угодно. Неидеальные нос или фигура, слишком высокий или низкий рост, веснушки или кудрявые волосы — все это зачастую становится причиной появления комплексов. Одни стараются скрыть свои «недостатки» под слоем косметики, другие прибегают к хирургическим операциям, а третьи наконец-то понимают, что особенности внешности делают их уникальными и неповторимыми.

Мы в AdMe.ru считаем, что каждый человек заслуживает счастья, и совершенно неважно, сколько он весит и каков размер его ступни. И с удовольствием нашли посты пользователей сети, которые полюбили свои «недостатки» и живут в гармонии с собой.

«Фото из моего первого за 2 года отпуска. Никогда не думала, что в своем весе смогу чувствовать себя стильной»

«Всегда думала, что никто не полюбит меня из-за носа... В 19 лет я поняла, что это ерунда»

«Всегда стеснялась щербинки между зубами. Но когда я рядом с ним, могу не думать об этом и позволить улыбке сиять!»

«Прошло много времени, и я наконец-то полюбила свои кудряшки»

«Мой рост 158 см. Раньше я считал, что высокая девушка никогда не захочет встречаться с парнем ниже себя. Но мы вместе уже 3,5 года»

«Кстати, я люблю, когда она носит каблуки».

«Я выслушала много язвительных высказываний о том, что мне с таким носом надо сделать ринопластику. И даже начала на нее откладывать»

«Но сейчас я могу сказать, что люблю свой нос больше, чем когда-либо. У всех моих родственников по отцовской линии именно такой нос, и я горжусь этой выдающейся особенностью».

«Всегда стеснялся своих ступней 45-го размера. Сегодня я наконец принял их такими, какие они есть, и купил себе несколько пар биркенштоков»

«Всегда боялась, что большие круглые очки подчеркнут мое круглое лицо. Но, черт возьми, я их обожаю!»

«Кажется, все рыжие ненавидели свои веснушки в подростковом возрасте. Теперь я научилась ценить их гораздо больше»

«В прошлом году я поняла, что мое тело больше не „плохое“. Я весь год учусь любить себя и понимаю, что вообще никому нет дела до того, что я ношу»

«Я, возможно, единственный человек, который счастлив от того, что у него витилиго»

«С годами я использую все меньше и меньше макияжа. Крашусь, только если собираюсь куда-нибудь в выходные. И, черт возьми, я чувствую себя свободной»

«Никогда не позволяйте никому говорить вам, что вы не можете носить каблуки из-за своего роста! Мой рост 190 см, и мне это нравится»

«Другие люди: „Ты не можешь быть фигуристой без пышных форм“. Я: „Да ладно!“»

«После 8 лет борьбы с выпадением волос я вышла замуж за любимого человека и не беспокоилась о своей прическе! Да, на своей свадьбе я была лысая и красивая!»