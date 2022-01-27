15+ человек, которые перли танком к своей цели, и их старания окупились сполна

Кто бы что ни говорил, а мечты действительно сбываются. В особенности если вы не сидите сиднем в ожидании чуда, а трудитесь в поте лица, чтобы воплотить их в реальность. Совсем как герои нашей сегодняшней подборки, чьим успехам хочется искренне радоваться.

Мы в AdMe.ru просто не могли пройти мимо 15+ жизнеутверждающих фото людей, сделанных в момент осуществления их главной мечты.

«Пару лет назад я познакомилась с этим парнем из детского дома в Танзании и пообещала ему, что если он будет прилежно учиться, то я заплачу за его образование и помогу осуществить его мечту стать врачом»

«Он только что поступил в медицинский институт. У меня нет своих детей, но я горжусь им как родным».

«Моему сыну и его лучшему другу говорили, что вероятность их выживания составляет около 2 %»

«А еще говорили, что они никогда не смогут ходить и будут жить в вегетативном состоянии, если достигнут 7 лет. Сегодня они получили свои аттестаты по случаю окончания школы. (Фото слева — первый день в школе. Справа — выпускной)».

«Когда мне было 18, мне протезировали правую ногу из-за рака кости. Я боялся, что никогда больше не смогу заниматься экстремальными видами спорта. Что ж, я был неправ. Не переставайте мечтать!»

«Год назад я начала осуществлять свою детскую мечту стать профессиональным художником»

«Мне 41, я мать-одиночка, у меня четверо детей, и я получила степень бакалавра радиологии. Никогда не сдавайтесь»

«10 лет назад в этот день я достиг своей цели проехать самую длинную автомобильную трассу в мире. Мечта осуществилась!»

«Будучи ребенком, я при каждой возможности бежал в этот магазин. Теперь здесь продается игра, которую я создал»

«Спустя 70 лет папа наконец решил начать заботиться о себе. В этом году он похудел на 34 кг. Никогда не гордился им больше»

«Ничто не могло помешать мне опубликовать мою первую книгу»

«Потребовалось 30 лет, чтобы я смог воплотить свою мечту в реальность. Спасибо моей понимающей жене»

«Я наконец выбрался из порочного круга бедности, преследующего мою семью. Мы с женой купили наш первый дом!»

«После 3 лет отрицательных результатов я наконец получила положительный тест на беременность. Никогда еще не была так счастлива и взволнованна одновременно»

«В детстве я мечтал работать на съемочной площадке. Мы только что отсняли наш первый фильм»

«Сегодня был мой последний день в ветеринарной школе! Теперь я лицензированный ветеринар! Никогда не сдавайтесь!»

«Я мечтал об этой машине с тех пор, как в 2003 году посмотрел фильм „Ограбление по-итальянски“. Сегодня я наконец-то ее купил»

«Мне 52 года, и я даже в свои 25 не был в такой хорошей физической форме. Это определенно придает уверенности. Горжусь собой»

«Мой папа и я в погоне за своей заветной мечтой. Ему удалось создать многомиллионную полиграфическую компанию, а я пытаюсь продвинуть свою — по созданию игр»