15 человек, которые перехитрили окружающих так лихо, что остается только восхищенно присвистнуть
«С таким человеком нигде не пропадешь» — так можно охарактеризовать героев нашей новой подборки. В сложных ситуациях они привыкли рассчитывать только на себя, а вернее, на свою хитрость и смекалку. И если эти качества использовать не во вред, а только на пользу себе и другим, то можно смело отнести их к своим достоинствам.
Мы в AdMe.ru восхитились изобретательностью этих 15 человек, которые молниеносно нашли решение своих проблем. А в конце вас ждет история героя, который сам пал жертвой чужой смекалки.
- В свое время скиталась по съемным квартирам, еле сводила концы с концами, потому что аренда была для меня неподъемной. Искала дешевле, но комиссии и залоги были везде. В итоге взяла 2 недели отпуска на работе, устроилась стажером в агентство недвижимости, нашла себе классную квартирку без залогов, комиссий, с адекватными собственниками. До сих пор считаю это своей главной аферой века. © PivBear / Pikabu
- Раньше, когда моя жена присылала мне забавные посты, я отвечал, что уже это видел. Но немного погодя я понял, что можно цитировать ей самые смешные и популярные комментарии к ним!
Кажется, теперь она считает, что у меня отличное чувство юмора. © comrade13 / Pikabu
- Когда я был молод и беден, я купил диван в магазине подержанной мебели. Но у меня не было денег на доставку. Тогда я отправился на стоянку подержанных автомобилей в паре кварталов отсюда и взял грузовик для тест-драйва. © luckyhenry / Reddit
- Захотела моя беременная жена арбуза, сходи, говорит, купи, но только обязательно чтоб «ваще». Собрался, пошел. У нас возле дома точка арбузно-дынная есть. План, как не огорчить супругу, созрел мгновенно. Подхожу к продавцу как к старому знакомому, жму руку. «Здорово, — говорю. — Мой сосед тут у вас арбуз купил...» Строгий голос, театральная пауза, продавец насторожился. «???» - «Ну так вот, оказался сладкий, как сахар, дай мне такой же!» Заулыбался, полез в самый конец арбузного склада, достал: «Этот самый сладкий». Дома разрезали — не обманул. © Svyazist / Pikabu
- Вы и ваш партнер хотите посетить историческую достопримечательность или музей, но входные билеты слишком дорогие? Скажите, что вы помолвлены и подыскиваете место для проведения вашей свадьбы (или свадебной фотосессии). Вы получите бесплатный вход и экскурсию в придачу. © Lurkylurkesome69 / Reddit
-
Когда я учился в университете, однажды опоздал со сдачей задания. Нужно было положить готовую работу в специальный ящик для бумаг нашего преподавателя. Я подумал: «Я все равно опоздал, почему бы не рискнуть?» — и сунул свою работу в ящик другого преподавателя. Мне вернули мое задание на несколько недель позже, чем всем остальным, и на нем была записка от этого другого преподавателя, которая гласила: «Похоже, это упало в мой ящик по ошибке». В итоге мой преподаватель зачел эту работу. © kitskill / Reddit
- Если в баре к вам навязчиво пристает нетрезвая девушка, не стоит искать изысканные пути отказа. Скажите просто: «Я тут с мамой». © expositor / Pikabu
- Живу с девушкой уже полгода. Постоянно, когда мы ссоримся, в ванне появляется паук, и моя девушка прощает мне все смертные грехи и соглашается со мной во всем, только бы я убрал его. Но она даже не догадывается, что все это время это был один и тот же паук. Мой ручной паук, который, когда не обитает у нас в ванной, живет у меня в гараже. © KusniMoiZad / Pikabu
- Было это лет 10–12 назад. Открыли рядом с домом кафе-бар, а в нем — пункт приема ставок. Большой телевизор, все дела. И была фишка: за каждые 100+ рублей ставки кружка пива в подарок. Это было феерично. С товарищем делали десять ставок по 101 рублю на какой-нибудь матч в прямом эфире, на команду с высокой вероятностью выигрыша. И выпивали, и выигрыш забирали. Но контора существовала недолго. © asket11 / Pikabu
- В юности в лихие 90-е иногда приходилось ночевать одной на даче. Честно скажу, было стремно. Ибо девчушка 17 лет, а вокруг разгул преступности. На этот случай купила 4 комплекта нижнего мужского белья внушительных размеров, проще говоря, семейные трусы и майки белые. Вечером мочила, отжимала — и на веревку перед домом. Типа амбалов полна хата, только сунься. И вуаля — спала спокойно. © KostaGrass / Pikabu
-
Я лечу «Победой» на конференцию и свадьбу. Но я не прочитала новые правила полета. Теперь за легкий чемодан надо заплатить. Наличных нет. Карточка не срабатывает. А фиг с ним, с чемоданом. Я надеваю все наряды на себя и, как Винни Пух, бегу в лес. В лесу в минус 40 копаю варежками яму и зарываю чемодан. Бегу обратно с книжками Астафьева, прохожу контроль. Женщины недоверчиво смотрят на мою напряженную полноту. На конференции выступила, брата женила, но переживания, как там мой красный чемоданчик в лесу, в тайге, гложат. Звоню моему легендарному грибнику, подруге Наташе, и на следующее утро она находит чемодан в снегу, в стуже, в минус 38, напугав медведей и писающих таксистов. Вот это я понимаю, друг! © Дарья Мосунова / Facebook
- Как-то после сильного снегопада ехал на работу, прихватив по пути девушку-коллегу. Мы забуксовали. Посадил ее за руль, пошел толкать. Толкал, толкал — никак. Девушка очень плохо водит, раскачку поймать не может, газовала так, что уже сцепление вонять начало. А сзади очередь, многие сигналят, но помочь толкнуть — никого. В общем, высадил я девушку, сам — за руль, говорю: «Иди делай вид, что толкаешь, только изгибайся потеатральнее». И точно, аж шестеро тут же на помощь прибежали... © Rus101 / Pikabu
- Однажды я отправил письмо, указав обратный адрес в качестве адреса, на который я хотел на самом деле отправить письмо, почтовую марку я не покупал и просто закинул письмо в почтовый ящик. В итоге письмо ушло «отправителю». © boyvsfood2 / Reddit
- Однажды я задержался в гостях у друзей на другой стороне города, было очень поздно, автобусы уже не ходили, поэтому единственным вариантом было такси (это было до Uber). Еще я был очень голоден, но у меня было только около $ 10, и надо было выбирать: купить еду навынос и идти домой час или вызвать такси и остаться голодным. И вдруг меня осенило. Я зашел в китайскую забегаловку и заказал доставку на мой домашний адрес, а также попросил подвезти меня домой. Они сначала протестовали, но потом согласились, и я получил бесплатную поездку домой плюс еду.
Бонус
Однажды мне пишет в «ВК» незнакомая, но очень симпатичная девочка: дескать, мы с тобой пересекались на выставке в Уфе, ты мне понравился, но как-то постеснялась сказать об этом, а теперь я в командировке в твоем городе... Как насчет встретиться?
Встретились мы вечером того же дня, немного прогулялись, а потом она предложила ненадолго зайти к ее родственникам, у которых она остановилась, чтобы они не волновались, и потом пойдем тусить хоть до утра! Пришли, нас тут же усадили за стол, мне налили водки, и выяснилось, что мы попали на день рождения ее дяди. Меня очень радушно приняли, все охотно общались, я травил театральные байки, рассказывал анекдоты и вообще отрывался по полной. Где-то через 2,5 часа я осознал, что девушки давно уже нигде не видно. Поинтересовался у именинника, а он сказал, что она пошла в магазин за вином. Часа в 2 ночи я засобирался домой и еще раз спросил про знакомую. На что мне ее дядя ответил, что она привела откуп, а сама с девчонками свалила в клуб тусить и будет только завтра после обеда! Я слегка прихудел, слегка протрезвел. Оказывается, дядя очень любит, как племянница рассказывает истории и анекдоты, а она очень хотела встретиться с подругами и сходить в клуб, в гостях-то всего на пару дней, а праздновать день рождения дяди с родственниками ей не шибко интересно. Ну и она предложила ему вариант, при котором она приведет равноценную замену и, если им все понравится, свалит в клуб и в гости к подружкам потом. © Subjectiviy / Pikabu
А у вас бывали случаи, после которых вы гордились собственной хитростью?
Фото на превью Rus101 / Pikabu