15 человек, которые перехитрили окружающих так лихо, что остается только восхищенно присвистнуть

«С таким человеком нигде не пропадешь» — так можно охарактеризовать героев нашей новой подборки. В сложных ситуациях они привыкли рассчитывать только на себя, а вернее, на свою хитрость и смекалку. И если эти качества использовать не во вред, а только на пользу себе и другим, то можно смело отнести их к своим достоинствам.

Когда я учился в университете, однажды опоздал со сдачей задания. Нужно было положить готовую работу в специальный ящик для бумаг нашего преподавателя. Я подумал: «Я все равно опоздал, почему бы не рискнуть?» — и сунул свою работу в ящик другого преподавателя. Мне вернули мое задание на несколько недель позже, чем всем остальным, и на нем была записка от этого другого преподавателя, которая гласила: «Похоже, это упало в мой ящик по ошибке». В итоге мой преподаватель зачел эту работу. © kitskill / Reddit

Я лечу «Победой» на конференцию и свадьбу. Но я не прочитала новые правила полета. Теперь за легкий чемодан надо заплатить. Наличных нет. Карточка не срабатывает. А фиг с ним, с чемоданом. Я надеваю все наряды на себя и, как Винни Пух, бегу в лес. В лесу в минус 40 копаю варежками яму и зарываю чемодан. Бегу обратно с книжками Астафьева, прохожу контроль. Женщины недоверчиво смотрят на мою напряженную полноту. На конференции выступила, брата женила, но переживания, как там мой красный чемоданчик в лесу, в тайге, гложат. Звоню моему легендарному грибнику, подруге Наташе, и на следующее утро она находит чемодан в снегу, в стуже, в минус 38, напугав медведей и писающих таксистов. Вот это я понимаю, друг! © Дарья Мосунова / Facebook

Бонус

Однажды мне пишет в «ВК» незнакомая, но очень симпатичная девочка: дескать, мы с тобой пересекались на выставке в Уфе, ты мне понравился, но как-то постеснялась сказать об этом, а теперь я в командировке в твоем городе... Как насчет встретиться?

Встретились мы вечером того же дня, немного прогулялись, а потом она предложила ненадолго зайти к ее родственникам, у которых она остановилась, чтобы они не волновались, и потом пойдем тусить хоть до утра! Пришли, нас тут же усадили за стол, мне налили водки, и выяснилось, что мы попали на день рождения ее дяди. Меня очень радушно приняли, все охотно общались, я травил театральные байки, рассказывал анекдоты и вообще отрывался по полной. Где-то через 2,5 часа я осознал, что девушки давно уже нигде не видно. Поинтересовался у именинника, а он сказал, что она пошла в магазин за вином. Часа в 2 ночи я засобирался домой и еще раз спросил про знакомую. На что мне ее дядя ответил, что она привела откуп, а сама с девчонками свалила в клуб тусить и будет только завтра после обеда! Я слегка прихудел, слегка протрезвел. Оказывается, дядя очень любит, как племянница рассказывает истории и анекдоты, а она очень хотела встретиться с подругами и сходить в клуб, в гостях-то всего на пару дней, а праздновать день рождения дяди с родственниками ей не шибко интересно. Ну и она предложила ему вариант, при котором она приведет равноценную замену и, если им все понравится, свалит в клуб и в гости к подружкам потом. © Subjectiviy / Pikabu