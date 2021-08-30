15+ человек, которые однажды испугались так, что чуть душа в пятки не ушла. А теперь это просто уморительная байка
Вероятно, всем нам хотя бы раз за свою жизнь приходилось испугаться так, что ноги подкашивались. Например, когда нам что-то мерещилось в темноте после просмотра ужастиков или слышались различные звуки, пока мы были одни дома. Чаще всего в таких случаях нам ничего не угрожает, но ведь разыгравшейся фантазии не прикажешь. Зато спустя какое-то время воспоминания о таких ситуациях превращаются в истории, над которыми можно до упаду посмеяться вместе с друзьями.
Мы в AdMe.ru изумились, какие немыслимые курьезы может породить впечатлительность и воображение людей. Оказывается, даже поход в туалет может напомнить сцену из фильма ужасов.
- Помню, как впервые посмотрела с подружками «Звонок». Тогда он считался одним из самых страшных фильмов. И был распространенный прикол: ночью тебе звонят и говорят зловещую фразу, причем звонят чаще всего те, с кем ты смотрел кино. И нет, я не испугалась этого, поскольку знала об этой шутке. А когда я выключила свет и пошла спать, я увидела за окном силуэт. Моя фантазия разыгралась, я подумала, что мне хана, и разоралась от страха. А оказалось, что это был мужик, тыривший нашу капусту. © Подслушано / Ideer
- Когда я начинаю слишком серьезно к себе относиться, я вспоминаю, как, будучи одна дома, сделала себе ночью косметическую маску из белой глины, забыла о ней и испугалась собственного отражения в зеркале. © pepel_klaasa / Twitter
Когда домашние решили подшутить и едва не сделали вас заикой.
- В магазине неожиданно раздается звонкий мерзопакостный лай. Ну, знаете, как лают все эти мелкие вечно трясущиеся собачонки: как будто на нее наступили. Оказывается, парочка пришла с собакой и возит ее в тележке. Ребенок, проходивший рядом, подпрыгивает от неожиданности и пугается. Хозяева собаки только мило улыбаются и говорят: «Не бойся, она не кусается». А в это время сзади к ним подходит папа ребенка и такой басом прямо на ухо обоим: «ГАВ!!!» Они аж присели с перепугу, а он улыбнулся: «Не бойтесь, ребят, я не кусаюсь». © YuraOsinin / Pikabu
- Этим утром я проснулся и чертовски захотел по-маленькому, поэтому вскочил с кровати и побежал в ванную. А там уже сидела мама — в темноте и с открытой дверью. Я заверещал как сумасшедший. Маме еще повезло, что она уже была в туалете, потому что ее я тоже перепугал до чертиков. © Xsyrenn / Reddit
- Однажды в очень ветреный день я переходила дорогу, одновременно отправляя СМС. Как вдруг перед глазами ничего не оказалось! Чернота! Я ужасно испугалась, начала вертеться по сторонам и думать, что я ослепла. Выяснилось, что это всего лишь черный пакет налетел мне на лицо. Я как идиотка стояла с пакетом на голове и кружилась посреди дороги. Снежинка, блин! © Подслушано / Ideer
- Ехал с работы. Стою на остановке, подходит пацан лет 10. Ждем автобус. Я его не знаю. Подъезжает автобус, пацан заходит, я тоже. Пацан сел на место, а так как других свободных мест не было, я сел рядом с ним. Моя остановка — выходит этот пацан и я. Он идет домой, я тоже. Так уж вышло, что в одном районе живем. Иду не спеша, получается, что за ним. Он оборачивается, видит меня, ускоряет шаг. А я еще как раз в туалет захотел, тоже ускоряю шаг. Он заворачивает к моему дому, ну и я, естественно, тоже. Иду еще быстрее — в туалет-то хочется. И он тоже ускоряется. Он начинает заходить в мой подъезд, я тоже подбегаю и хватаю дверь, чтобы не закрылась. Он испуганный бежит вверх по лестнице — не захотел на лифте, испугался меня, наверное. Я же пошел к лифту. Еду на свой этаж, и тут этот пацан заходит в МОЮ дверь (то есть дверь тамбура). И я за ним. Наверное, он там обделался. А я просто зашел в свою дверь. Я его сосед. © Unknown author / Pikabu
- Работаю врачом на скорой. Недавно был случай. Приезжаем по срочному вызову, открывает дверь девочка лет 13–14. Как оказалось, у нее впервые начались месячные, она сильно испугалась и ничего умнее не придумала, кроме как намазать себе там зеленкой. © Подслушано / Ideer
- Мне только исполнилось 16 лет. Я поднялась в свою комнату на 2-м этаже. Там было темно, и я увидела, как прямо в мое окно падает свет, словно кто-то снаружи, карабкаясь по лестнице, светит фонариком. Я тут же упала на пол и вся оцепенела от страха. Но вскоре здравый смысл взял верх и я поняла, что это всего лишь отражение в окне золотого воздушного шарика, который у меня остался после дня рождения. © BonnieJacqueline / Reddit
«Жена снимала видеоуроки по макияжу и забыла убрать свой держатель для телефона, а у меня чуть приступ не случился, когда я зашел в ванную посреди ночи».
- Страшно — это когда ты сидишь, смотришь ужастик, и тут раздается резкий стук в окно. А ты живешь на 8-м этаже. А еще ты кретин, который забыл, что в комнате кошка. Она почесалась, сидя за занавеской на подоконнике, и выдала лапой дробь по стеклу. © Prince.Ripper / Pikabu
- Я всегда считал себя смельчаком. Если увижу, что кого-то грабят на улице, я вмешаюсь. В случае катаклизма я сделаю все возможное, чтобы помочь. Если в мой дом вломится грабитель, я задам ему жару. Но стоит мне увидеть мышь, как у меня начинается паника. Причем в такие моменты я превращаюсь в законченного эгоиста. Помню, как-то мы с моей девушкой находились в ванной, и я слышу, как что-то тихонько скребется у меня за спиной. Поворачиваюсь и вижу мышь. В следующее мгновение я уже бегу по коридору, девушка идет за мной следом. Но я ведь не могу допустить, что мыши побегут за мной в комнату. Поэтому я захлопываю дверь прямо у девушки перед носом. © Unknown author / Reddit
- В моем доме сейчас была проверка пожарной сигнализации, но я-то не знала, что это была лишь проверка. Поэтому я дико испугалась и выбежала на улицу в пижаме, с котом и паспортом в руках. Радует только то, что я оказалась не одна такая, и мы мило побеседовали с дамой с собачкой. © KEK_Enot / Twitter
- У меня конь несколько тренировок подряд спотыкался, а когда я работала с ним на корде (корда — специальный шнур или тесьма для работы с лошадьми. — Прим. AdMe.ru), он даже упал. Я перепугалась, вызвала ветеринара. И врач сказал: «С ногами все в порядке, просто он работать не хочет». © golden_not_rain / Twitter
- Пришла уставшая с работы, пошла в душ. Штаны повесила на дверь напротив. Пока мылась, несколько раз испугалась «чьих-то ног». Подумала тогда: «Ну и дурочка», потом забыла об этом и снова испугалась. Пора начинать высыпаться. © Подслушано / Ideer
- Еду с женой на машине, жена за рулем, я на сиденье сбоку. Перед нами резко тормозит авто, супруга — по тормозам, вскрикивает от неожиданности и кладет руку мне на колено. Я думаю: «Испугалась и сразу ко мне. Волнуется за меня». Приятно все-таки. Едем дальше, я говорю: «Милая, такой приятный жест в критической ситуации — твоя рука у меня на колене». А жена, не отводя взгляда от дороги: «У меня просто на этом месте всегда сумочка лежит, и, когда я резко торможу, она слетает на пол». Люблю ее. © mozart2015 / Pikabu
А вам когда-нибудь приходилось испугаться едва ли не до потери пульса из-за какой-то ерунды?