15+ человек, которые однажды испугались так, что чуть душа в пятки не ушла. А теперь это просто уморительная байка

Вероятно, всем нам хотя бы раз за свою жизнь приходилось испугаться так, что ноги подкашивались. Например, когда нам что-то мерещилось в темноте после просмотра ужастиков или слышались различные звуки, пока мы были одни дома. Чаще всего в таких случаях нам ничего не угрожает, но ведь разыгравшейся фантазии не прикажешь. Зато спустя какое-то время воспоминания о таких ситуациях превращаются в истории, над которыми можно до упаду посмеяться вместе с друзьями.