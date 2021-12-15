15+ случаев, когда из свадебного подарка сделали настоящее шоу

Очень часто на свадьбу просят дарить деньги, чтобы не получить что-то ненужное или уже имеющееся у жениха и невесты. Но некоторые люди включают свою креативность на полную катушку: дарят деньги в банке с желатином или в чемодане с кирпичом, придумывают милые и вкусные сюрпризы в дополнение к основному подарку или делают уникальные шедевры своими руками.

Мы в AdMe.ru до сих пор находимся в шоке от того, насколько нетипичным может быть презент в такой важный для двоих день.

«Как-то наткнулся в интернете на оригинальный подарок на свадьбу в форме кирпича. Мне это очень понравилось, и я решил сделать что-то похожее»

«Вот в каком виде я подарил брату презент на свадьбу»

«Через год я наконец закончил свадебный подарок для сестры, как раз к годовщине»

«Попросили сделать подарок на свадьбу. В ход пошла старая мотоцепь, запчасти от КПП и прочая железная мелочь в гараже»

«Как-то в Германии увидел свадьбу. Вот как упаковали подарок»

«Это был свадебный подарок от моего друга — местного художника»

«Мы с женой получили на свадьбу стенд со всеми любимыми рецептами наших мам и бабушек»

«Сделал своему лучшему другу идеальный презент! Все из картона, а внутри настоящий подарок»

Когда кто-то очень любит Lego

«Сестра и ее муж подарили нам с женой кошелек для свиданий, наполненный подарочными картами в местные заведения. Лучшая идея!»

«Подарок любимой сестре готов. Пока сохнет краска, поеду по магазинам, чтобы выбрать хорошие шампуры»

«Мой друг в качестве свадебного подарка заказал печенье в виде моих кошек. Использовались еще и фото из моего Instagram»

«Я учился в колледже на столяра, поэтому сделал сестре на свадьбу такую вешалку»

«Сделал для жены Омут памяти из „Гарри Поттера“ в качестве подарка на свадьбу»

«На наконечнике палочки и в каждой баночке находится магнит, чтобы можно было достать палочкой любую баночку из коробки. А внутри баночек спрятаны комиксы с нашими воспоминаниями».

«Подарок на день рождения от мамы встретился со свадебным подарком от нее же»

«Подарок от незнакомца из интернета — разделитель белка и желтка. Теперь буду этим пользоваться каждый день, особенно когда буду готовить безе»

«Пару месяцев назад моя подруга пригласила нас на свою свадьбу и в качестве подарка попросила деньги...»

«...В нашем арсенале были банка, колба, купюры, монетки и эпоксидка. Ближайшие магазины были атакованы мной на предмет суперклея, желатина и полимерной глины».