15+ случаев, когда из свадебного подарка сделали настоящее шоу
Очень часто на свадьбу просят дарить деньги, чтобы не получить что-то ненужное или уже имеющееся у жениха и невесты. Но некоторые люди включают свою креативность на полную катушку: дарят деньги в банке с желатином или в чемодане с кирпичом, придумывают милые и вкусные сюрпризы в дополнение к основному подарку или делают уникальные шедевры своими руками.
Мы в AdMe.ru до сих пор находимся в шоке от того, насколько нетипичным может быть презент в такой важный для двоих день.
«Как-то наткнулся в интернете на оригинальный подарок на свадьбу в форме кирпича. Мне это очень понравилось, и я решил сделать что-то похожее»
«Вот в каком виде я подарил брату презент на свадьбу»
«Через год я наконец закончил свадебный подарок для сестры, как раз к годовщине»
«Попросили сделать подарок на свадьбу. В ход пошла старая мотоцепь, запчасти от КПП и прочая железная мелочь в гараже»
«Как-то в Германии увидел свадьбу. Вот как упаковали подарок»
«Это был свадебный подарок от моего друга — местного художника»
«Мы с женой получили на свадьбу стенд со всеми любимыми рецептами наших мам и бабушек»
«Сделал своему лучшему другу идеальный презент! Все из картона, а внутри настоящий подарок»
Когда кто-то очень любит Lego
«Сестра и ее муж подарили нам с женой кошелек для свиданий, наполненный подарочными картами в местные заведения. Лучшая идея!»
«Подарок любимой сестре готов. Пока сохнет краска, поеду по магазинам, чтобы выбрать хорошие шампуры»
«Мой друг в качестве свадебного подарка заказал печенье в виде моих кошек. Использовались еще и фото из моего Instagram»
«Я учился в колледже на столяра, поэтому сделал сестре на свадьбу такую вешалку»
«Сделал для жены Омут памяти из „Гарри Поттера“ в качестве подарка на свадьбу»
«На наконечнике палочки и в каждой баночке находится магнит, чтобы можно было достать палочкой любую баночку из коробки. А внутри баночек спрятаны комиксы с нашими воспоминаниями».
«Подарок на день рождения от мамы встретился со свадебным подарком от нее же»
«Подарок от незнакомца из интернета — разделитель белка и желтка. Теперь буду этим пользоваться каждый день, особенно когда буду готовить безе»
«Пару месяцев назад моя подруга пригласила нас на свою свадьбу и в качестве подарка попросила деньги...»
«...В нашем арсенале были банка, колба, купюры, монетки и эпоксидка. Ближайшие магазины были атакованы мной на предмет суперклея, желатина и полимерной глины».
А какой самый необычный свадебный подарок вы получали?