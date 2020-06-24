AdMe

15 человек, которые ничего не ожидали от жизни, но она преподнесла им бомбический подарок

35-831
3k

Иногда кажется, что жизнь — сплошная рутина: не происходит ничего интересного, а тем более радостного. Но потом то, что вызывает улыбку, неожиданно сваливается на голову. Поэтому так важно время от времени делать маленькие приятные сюрпризы тем, кто рядом.

Мы в AdMe.ru верим, что для счастья много не надо, главное — ценить мелочи.

15 человек, которые ничего не ожидали от жизни, но она преподнесла им бомбический подарок
© humortranslate / Twitter

«Ко мне пришла собака с деньгами»

15 человек, которые ничего не ожидали от жизни, но она преподнесла им бомбический подарок
© Tejaces84 / Imgur

«Я сорвал джекпот в чипсах Pringles. Вся банка такая»

15 человек, которые ничего не ожидали от жизни, но она преподнесла им бомбический подарок
© The_OG_Catloaf / Reddit

«Сегодня я отодвинул шкаф у себя дома и нашел за ним этот запечатанный наборчик»

15 человек, которые ничего не ожидали от жизни, но она преподнесла им бомбический подарок
© homerchick / Pikabu

Ночью во дворе было ветрено. Владельцу «форда» надо срочно бежать за лотерейным билетом

15 человек, которые ничего не ожидали от жизни, но она преподнесла им бомбический подарок
© rosgidromet / Pikabu

«Давно не была в кино. Купила билет и села ждать начала. Немного смутило то, что нет ни одного человека. Как результат, фильм я смотрела в гордом одиночестве»

15 человек, которые ничего не ожидали от жизни, но она преподнесла им бомбический подарок
© teatralka / Pikabu

«Никаких детей, телефонов, соседей, жующих чебуреки, борщ или курицу. Вот еще на паузу можно было бы поставить».

Когда одного мало, а два — много

15 человек, которые ничего не ожидали от жизни, но она преподнесла им бомбический подарок
© Fengal / Pikabu

«Сегодня я научил своего отца фотографировать на телефон. Спустя несколько часов на заднем дворе я увидел это. Так тепло сразу стало»

15 человек, которые ничего не ожидали от жизни, но она преподнесла им бомбический подарок
© undercooktheonions / Reddit

«Эта записка была прикреплена к заказанной еде. После тяжелого дня она заставила меня улыбнуться»

15 человек, которые ничего не ожидали от жизни, но она преподнесла им бомбический подарок
© kshitijsrv / Reddit

«Самое главное — наслаждаться жизнью, быть счастливым. Это все, что имеет значение».

«Мой работодатель прислал мне цветы с пожеланием скорейшего выздоровления»

15 человек, которые ничего не ожидали от жизни, но она преподнесла им бомбический подарок
© FriesAreBelgian / Reddit

«Я уже 2 месяца сражаюсь с тяжелой болезнью. Шеф оказывает такую поддержку, что я и мечтать об этом не могла».

«Пришла домой и увидела письмо-сюрприз»

15 человек, которые ничего не ожидали от жизни, но она преподнесла им бомбический подарок
© misgvidedghost / Reddit

«Мои друзья отправили мне домашнее печенье, и, честно, это так здорово».

«Нашел припаянный маленький пакет чипсов внутри большой пачки»

15 человек, которые ничего не ожидали от жизни, но она преподнесла им бомбический подарок
© Fezza1186 / Reddit

Вроде один, а вроде два

15 человек, которые ничего не ожидали от жизни, но она преподнесла им бомбический подарок
© Unknown user / Imgur

«Нашел самую большую хлопушку»

15 человек, которые ничего не ожидали от жизни, но она преподнесла им бомбический подарок
© Trixnix1 / Reddit

«Получил две пачки растворимого напитка вместе с обедом. А кто-то, возможно, не получил свою»

15 человек, которые ничего не ожидали от жизни, но она преподнесла им бомбический подарок
© remember_8 / Reddit

А какое недавнее событие сделало вас чуточку счастливее?

35-831
3k