15 человек, которые ничего не ожидали от жизни, но она преподнесла им бомбический подарок
Иногда кажется, что жизнь — сплошная рутина: не происходит ничего интересного, а тем более радостного. Но потом то, что вызывает улыбку, неожиданно сваливается на голову. Поэтому так важно время от времени делать маленькие приятные сюрпризы тем, кто рядом.
Мы в AdMe.ru верим, что для счастья много не надо, главное — ценить мелочи.
«Ко мне пришла собака с деньгами»
«Я сорвал джекпот в чипсах Pringles. Вся банка такая»
«Сегодня я отодвинул шкаф у себя дома и нашел за ним этот запечатанный наборчик»
Ночью во дворе было ветрено. Владельцу «форда» надо срочно бежать за лотерейным билетом
«Давно не была в кино. Купила билет и села ждать начала. Немного смутило то, что нет ни одного человека. Как результат, фильм я смотрела в гордом одиночестве»
«Никаких детей, телефонов, соседей, жующих чебуреки, борщ или курицу. Вот еще на паузу можно было бы поставить».
Когда одного мало, а два — много
«Сегодня я научил своего отца фотографировать на телефон. Спустя несколько часов на заднем дворе я увидел это. Так тепло сразу стало»
«Эта записка была прикреплена к заказанной еде. После тяжелого дня она заставила меня улыбнуться»
«Самое главное — наслаждаться жизнью, быть счастливым. Это все, что имеет значение».
«Мой работодатель прислал мне цветы с пожеланием скорейшего выздоровления»
«Я уже 2 месяца сражаюсь с тяжелой болезнью. Шеф оказывает такую поддержку, что я и мечтать об этом не могла».
«Пришла домой и увидела письмо-сюрприз»
«Мои друзья отправили мне домашнее печенье, и, честно, это так здорово».
«Нашел припаянный маленький пакет чипсов внутри большой пачки»
Вроде один, а вроде два
«Нашел самую большую хлопушку»
«Получил две пачки растворимого напитка вместе с обедом. А кто-то, возможно, не получил свою»
А какое недавнее событие сделало вас чуточку счастливее?