15 человек, которые ничего не ожидали от жизни, но она преподнесла им бомбический подарок

Иногда кажется, что жизнь — сплошная рутина: не происходит ничего интересного, а тем более радостного. Но потом то, что вызывает улыбку, неожиданно сваливается на голову. Поэтому так важно время от времени делать маленькие приятные сюрпризы тем, кто рядом.

Мы в AdMe.ru верим, что для счастья много не надо, главное — ценить мелочи.

«Ко мне пришла собака с деньгами»

«Я сорвал джекпот в чипсах Pringles. Вся банка такая»

«Сегодня я отодвинул шкаф у себя дома и нашел за ним этот запечатанный наборчик»

Ночью во дворе было ветрено. Владельцу «форда» надо срочно бежать за лотерейным билетом

«Давно не была в кино. Купила билет и села ждать начала. Немного смутило то, что нет ни одного человека. Как результат, фильм я смотрела в гордом одиночестве»

«Никаких детей, телефонов, соседей, жующих чебуреки, борщ или курицу. Вот еще на паузу можно было бы поставить».

Когда одного мало, а два — много

«Сегодня я научил своего отца фотографировать на телефон. Спустя несколько часов на заднем дворе я увидел это. Так тепло сразу стало»

«Эта записка была прикреплена к заказанной еде. После тяжелого дня она заставила меня улыбнуться»

«Самое главное — наслаждаться жизнью, быть счастливым. Это все, что имеет значение».

«Мой работодатель прислал мне цветы с пожеланием скорейшего выздоровления»

«Я уже 2 месяца сражаюсь с тяжелой болезнью. Шеф оказывает такую поддержку, что я и мечтать об этом не могла».

«Пришла домой и увидела письмо-сюрприз»

«Мои друзья отправили мне домашнее печенье, и, честно, это так здорово».

«Нашел припаянный маленький пакет чипсов внутри большой пачки»

Вроде один, а вроде два

«Нашел самую большую хлопушку»

«Получил две пачки растворимого напитка вместе с обедом. А кто-то, возможно, не получил свою»