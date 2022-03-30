15+ человек, которые ни в какую не хотели заводить домашних питомцев, а теперь любят их как членов семьи

Как правило, решение о том, чтобы завести домашнего питомца, принимается сообща всеми членами семьи. Поэтому если даже кто-то один, например папа или бабушка, против, то собаки или кота вам не видать как своих ушей. Впрочем, как говорится, от любви до ненависти один шаг, и иногда ярые противники четвероногих становятся их горячими поклонниками.

Мы в AdMe.ru обратились к фотографиям от пользователей сети, которые совершенно не хотели заводить домашних животных, а потом прикипели к ним всей душой.

«Сказала мужу, что хочу завести крошечных котят. Он ответил, что если я принесу в дом хотя бы одного, то он со мной разведется»

«Мистер „я терпеть не могу кошек“»

«Муж: „Не потерплю его в своем доме, я собачник!“ А теперь шлет тонны фотографий, пока я в командировке»

«Потребовалось 10 лет, чтобы убедить его завести сфинкса»

«Мой папа 8 лет назад: „Если твой брат принесет эту собаку в дом, я от него отрекусь“»

«Мама постоянно просила меня держать кота от нее подальше, но теперь они лучшие друзья!»

«Папа не хотел домашних питомцев, пока наша дочь не принесла эту малютку»

«Ржу не могу, она совершенно не хотела кота»

«Мой папа сказал маме, что он не хочет щенка»

«В течение нескольких недель она пыталась найти ему новый дом, но в конце концов сдалась и полюбила»

«Когда он кричит: „Подойди и забери ее у меня“, на самом деле это буквально означает: „Подойди и посмотри, какая она милая“»

«Я хотела собаку и взяла на себя все хлопоты, связанные с кормлением, обучением, прогулками. Мой муж не хотел собаку, но теперь она любит его больше»

«Она не хотела кота из-за шерсти, но теперь обнимается с ним так каждый день!»

«Муж не хотел пуделя, а теперь у нас их 2, и он обожает обоих»

«Моя мама: „Не приводи этого гигантского зверя к нам домой“. При этом пес напрочь про меня забывает, когда мы пересекаем ее порог»

«Моя бабушка не хотела, чтобы я покупал черепаху. Прихожу домой, а на черепашке арбузный свитер»