15+ человек, которые неожиданно для самих себя выяснили «что будет, если...»
Благодаря человеческому любопытству в XXI веке на Марсе обнаружили воду, был найден бозон Хиггса, созданы биомеханические устройства и протезы, которые можно контролировать усилием мысли. А еще произошло то, что еще недавно было чем-то из области научной фантастики: удачно записаны и перезаписаны воспоминания, правда, пока только у лабораторных крыс. Ждем не дождемся, когда и нам можно будет стирать плохое из памяти. И все эти открытия сделали любознательные мальчики и девочки, которые задавали родителям миллион вопросов обо всем на свете и хотели проверить «А что будет, если...».
У нас в AdMe.ru умы пытливые, так что мы тоже хотим знать, что будет, если оставить минералку в холодильнике или цветы, к примеру, попадут в ледяную бурю.
Вилка, которая побывала в сушилке
«Когда одна сторона моих шахмат выгорела на солнце»
Если ледяной дождь попадет на борта кузова
Когда оставил бутылку минеральной воды в холодильнике
Яйцо замерзло в холодильнике
Если соленья оставить в подвале на 30 лет
Когда подушка порвалась внутри стиральной машины
Пластиковые фонари долго находились на жаре
Когда обувь оставили в офисе на 7 месяцев
Вот как выглядит монета, которую положили на рельсы
Цветы попали в ледяную бурю
Если на паутину прольется вода
Бобер решил полакомиться деревом
Если стереть краску с упаковки со сникерсом
Кожаная перчатка, которую на 2 недели оставили в сумке, не просушив
Что будет, если постирать подгузник
Что будет, если налить горячую воду в стеклянный стакан
А какие теории проверяли на личном опыте вы?