15+ человек, которые неожиданно для самих себя выяснили «что будет, если...»

Благодаря человеческому любопытству в XXI веке на Марсе обнаружили воду, был найден бозон Хиггса, созданы биомеханические устройства и протезы, которые можно контролировать усилием мысли. А еще произошло то, что еще недавно было чем-то из области научной фантастики: удачно записаны и перезаписаны воспоминания, правда, пока только у лабораторных крыс. Ждем не дождемся, когда и нам можно будет стирать плохое из памяти. И все эти открытия сделали любознательные мальчики и девочки, которые задавали родителям миллион вопросов обо всем на свете и хотели проверить «А что будет, если...».

У нас в AdMe.ru умы пытливые, так что мы тоже хотим знать, что будет, если оставить минералку в холодильнике или цветы, к примеру, попадут в ледяную бурю.

Вилка, которая побывала в сушилке

«Когда одна сторона моих шахмат выгорела на солнце»

Если ледяной дождь попадет на борта кузова

Когда оставил бутылку минеральной воды в холодильнике

Яйцо замерзло в холодильнике

Если соленья оставить в подвале на 30 лет

Когда подушка порвалась внутри стиральной машины

Пластиковые фонари долго находились на жаре

Когда обувь оставили в офисе на 7 месяцев

Вот как выглядит монета, которую положили на рельсы

Цветы попали в ледяную бурю

Если на паутину прольется вода

Бобер решил полакомиться деревом

Если стереть краску с упаковки со сникерсом

Кожаная перчатка, которую на 2 недели оставили в сумке, не просушив

Что будет, если постирать подгузник

Что будет, если налить горячую воду в стеклянный стакан