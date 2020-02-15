15 человек, которые немного переборщили с фотошопом в погоне за идеальным образом

45 4 26 13k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Оказывается, selfie стало словом 2013 года по версии Оксфордского словаря английского языка. И мода на селфи скоро захватит весь мир. Ведь страничка в инстаграме уже не просто развлечение и желание показать себя миру, а новая актуальная бизнес-площадка. И для того, чтобы ваше дело продвигалось вперед, фото в аккаунте должны быть идеальными. Но в погоне за «вкусной» картинкой многие забывают о реальности и делают фатальные, по меркам интернета, ошибки.

AdMe.ru в очередной раз наткнулся на фотографии людей, которые так хотели хорошо выглядеть в кадре, что перестарались с фотошопом и всякими фильтрами.

Слева — то что запостила ведущая у себя на странице, справа — фото в официальном аккаунте шоу

Зачем фотошопить эмблему Starbucks?

Симпатичная девушка, но фильтрами все испортила

Похоже, облака преследуют ее повсюду

Вот что корсет животворящий делает, ну и фильтры еще

«Мой стилист предупреждал меня о том, что цвет волос может выглядеть нереалистично на фотографии, сделанной для инстаграма»

Три года «на инстаграме» превратили милую девушку в это

Вроде не такая уж большая разница, но все же

С помощью фильтров теперь можно изменить даже этническую принадлежность

Классический пример Инстаграм vs. Реальность

Девушка, что же случилось с твоим носом?

Кажется, его руку засосал пространственно-временной разлом

Отражение никогда не врет

Что, во имя святой коровы, у нее с бедром?

Большинство (если не все) его фото выглядят так же естественно, как манекен

Бонус: как действуют фильтры

А вы используете фотошоп или фильтры на своих фото? Или выкладываете снимки как есть?