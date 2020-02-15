15 человек, которые немного переборщили с фотошопом в погоне за идеальным образом
Оказывается, selfie стало словом 2013 года по версии Оксфордского словаря английского языка. И мода на селфи скоро захватит весь мир. Ведь страничка в инстаграме уже не просто развлечение и желание показать себя миру, а новая актуальная бизнес-площадка. И для того, чтобы ваше дело продвигалось вперед, фото в аккаунте должны быть идеальными. Но в погоне за «вкусной» картинкой многие забывают о реальности и делают фатальные, по меркам интернета, ошибки.
AdMe.ru в очередной раз наткнулся на фотографии людей, которые так хотели хорошо выглядеть в кадре, что перестарались с фотошопом и всякими фильтрами.
Слева — то что запостила ведущая у себя на странице, справа — фото в официальном аккаунте шоу
Зачем фотошопить эмблему Starbucks?
Симпатичная девушка, но фильтрами все испортила
Похоже, облака преследуют ее повсюду
Вот что корсет животворящий делает, ну и фильтры еще
«Мой стилист предупреждал меня о том, что цвет волос может выглядеть нереалистично на фотографии, сделанной для инстаграма»
Три года «на инстаграме» превратили милую девушку в это
Вроде не такая уж большая разница, но все же
С помощью фильтров теперь можно изменить даже этническую принадлежность
Классический пример Инстаграм vs. Реальность
Девушка, что же случилось с твоим носом?
Кажется, его руку засосал пространственно-временной разлом
Отражение никогда не врет
Что, во имя святой коровы, у нее с бедром?
Большинство (если не все) его фото выглядят так же естественно, как манекен
Бонус: как действуют фильтры
А вы используете фотошоп или фильтры на своих фото? Или выкладываете снимки как есть?
Фото на превью MoeApple2 / reddit