15+ человек рассказали, как вывели на чистую воду друзей, с которыми и враги не нужны

Когда люди крепко дружат, говорят, что их водой не разольешь. Друзья вместе проходят серьезные испытания, ссорятся и мирятся, празднуют свадьбы и страдают из-за разводов, отмечают победы и переживают поражения. Однако бывает так, что даже многолетние отношения рушатся из-за досадного пустяка, а закадычный приятель на поверку оказывается чужим человеком.

Мы в AdMe.ru убеждены, что не все люди достойны носить почетное звание друга. И истории интернет-пользователей только подтверждают это. Кстати, в бонусе наши авторы делятся своим опытом, как им удалось вывести псевдодрузей на чистую воду.

*** Неожиданно узнал, что у моих друзей есть групповой чат и я единственный, кого туда не пригласили. © lovinyourscene / Reddit *** Мои друзья показали свое истинное лицо, когда получили водительские права и купили собственные автомобили. Я был для них не другом, а шофером. © ctdals0622 / Reddit *** Когда я рассказывала подруге о своих проблемах, та ответила: «Просто не думай об этом! Лучше посмотри, с каким красавцем я познакомилась. Ну разве он не милашка?» © Darksora145 / Reddit

*** Наша компания решила собраться. Я готовилась к вечеринке в салоне. Вдруг пара друзей по какой-то причине отказалась приходить. Затем еще один друг начал лепить какие-то отговорки. Я пыталась что-то придумать, предложить, но он все же отменил встречу. Это был мой день рождения. © TeaTreeTreatly / Reddit *** Прихожу я как-то к другу забрать свой Xbox, который ему одолжил, а там все наши друзья. Они весь день играли, ели пиццу, веселились, а меня даже не позвали. Я почувствовал себя тем парнем, который уносит домой футбольный мяч и портит настроение всему двору. Я забрал приставку и больше никогда не разговаривал ни с кем из той компании. © zenchemin / Reddit *** Моя «лучшая подруга» встречалась с чуваком, который постоянно унижал ее, кричал и обзывал. Однажды я сказала ей, что она не заслуживает такого отношения к себе. Ну она пошла и сказала своему парню: «Знаешь, а моя подруга считает, что я достойна кого-то лучше, чем ты». Думаете, они расстались? Нет. Зато я стала врагом номер один. Каждый раз, когда мы виделись, она подначивала меня, высмеивала мою работу. А еще говорила, что ее жизнь лучше моей, как будто мы соревновались. Зато стоило ей поругаться со своим молодым человеком, как она требовала, чтобы я все бросила и выслушивала ее жалобы. Я рада, что вычеркнула ее из жизни. © SatansSocks / Reddit

*** У меня украли мобильник, в результате я осталась без телефонных номеров друзей. Свой номер я восстановила, но с друзьями мы больше никогда не разговаривали. © maddallena / Reddit *** Меня позвали на девичник одной из подруг. Уже на вечеринке я поняла, что из всей компании на свадьбу не пригласили только меня. Выяснилось, что на этой вечеринке я оказалась только потому, что им нужен был кто-то еще, чтобы скинуться на расходы. © littled311 / Reddit *** Я бы не сказал, что мои друзья ненастоящие. Просто для них я второстепенный друг. Каждый раз, когда не хватает мест, чтобы куда-то поехать, или билетов, чтобы куда-то пойти, меня, не стесняясь, сбрасывают со счетов. Не могу сказать, что меня сильно это задевает. Но хотелось бы, чтобы люди немного задумывались, прежде чем заговорить со мной о вещах, которые мы якобы делали вместе: «А помнишь, как мы ходили туда-то? Вот весело было!» Нет, не помню, меня туда не звали. Приятели обычно теряются и говорят: «Эй, мы обязательно тебя пригласили бы, у нас просто мест (билетов) не было...» © Mubar90 / Reddit

*** Мой бывший парень обходился со мной ужасно жестоко. Несмотря на то, что у меня были доказательства этого, многие наши общие друзья, когда мы порвали отношения, решили не принимать ничью сторону. Сюрприз, ребята, но вообще-то «не принимать ничью сторону» — это значит встать на сторону обидчика. По сути вы имеете в виду «Мне все равно, что сделал твой бывший, мы останемся с ним друзьями». © N0th1ngRlyMatters2Me / Reddit *** Когда я поменял свой фургон на транспорт поменьше и поэкологичнее, сразу растерял всех друзей. Ведь теперь я не могу перевозить мебель, увозить мусор, помогать с переездом... © mandox1 / Reddit *** Когда моей подруге было нужно, чтобы кто-то посидел с ее детьми, мы общались превосходно. Много времени проводили вместе, смотрели кино, болтали, веселились... Но как только потребность в няне отпала, она просто выкинула меня из жизни. Никаких объяснений, даже СМС — ничего. © Idgiethreadgoode86 / Reddit

*** Осознала, что мои друзья были «подделкой», после развода. Мы дружили парами, а не по отдельности. © mapbc / Reddit *** Мы с бывшим были очень дружны с одной парой, вместе проводили кучу времени. Затем эти ребята переехали в другое место, а мы с парнем вскоре расстались. Они общались со мной еще пару месяцев, а потом перестали звонить. Несколько лет спустя я столкнулась с ними на марафонском забеге, и они оба притворились, что не знают меня. Было довольно неприятно. © 26pointMax / Reddit *** Понял, кем были мои друзья на самом деле, когда стал вести здоровый образ жизни. © phuntss / Reddit *** У меня была подруга, назовем ее Маша. Наши дети были примерно одного возраста. Мы много общались, ходили друг к другу в гости, все было прекрасно. Однажды ее дети гостили у нас на выходных, и старшая решила позвонить маме, чтобы узнать, когда та заберет ее. Ребенок зачем-то поставил трубку на громкую связь, и я вдруг услышала, как Маша просит детей подождать ее на улице, потому что терпеть меня целый час она просто не в силах. После этого я прекратила навязываться, все наше общение свелось к «здрасьте — до свидания». И дружба потихоньку угасла. Этот разговор открыл мне глаза на то, что я просто не замечала. © rivertam2985 / Reddit

Бонус: авторы AdMe.ru рассказали, из-за какой ерунды разошлись их пути с друзьями

*** Была черная полоса в жизни. Со съемной квартиры выперли, подхватила грипп, да еще и парень оказался скользким типом: слился в самый тяжелый момент. Подруга позвонила поддержать и не нашла ничего лучше, чем выдать: «Мда, ладно хоть меня мама хорошо воспитала: научила не связываться со всякими дураками» (словцо было покрепче). Теплые чувства к ней как отрезало. *** Живем с подругой в разных городах. На протяжении месяцев каждый телефонный разговор начинался со слов: «Ну что, парня-то себе нашла? Катя, ну сколько можно уже сидеть!» Но как только у меня появился молодой человек, подруга, поджав губы, заявила: «Понятно теперь, чем ты так занята, что даже на меня времени нет». К слову, я всегда звонила ей первая. *** Знала человека много лет, еще со школы. А потом он шутки ради пнул спящую на остановке собаку. Больше у меня нет друга. *** Подруга вечно одалживала деньги. Возвращала каждый раз с концертом, так что я зареклась. Однажды пришла со слезами на глазах, мол, надо кредит заплатить. Ну я дала, а вечером приходит в гости ее парень и, указывая на новые кроссовки, заявляет, что это ему Марина подарила. *** Подруга жаловалась, что парень держит ее в золотой клетке: работать запрещает, к подругам не отпускает, полностью контролирует, но хорошо обеспечивает. «Юль, — говорю, — а ты не хочешь съехать на съемную квартиру и начать самой зарабатывать?» Подруга помолчала, а потом без тени улыбки ответила: «Чтобы жить как ты? Деньги считать? Ну уж нет, спасибо». Пыталась оправдаться, что не то имела в виду, но что сказано — то сказано. Больше мы не общались.