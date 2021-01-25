15 человек, которые не слишком парились с переводом и попали в комичную ситуацию

Перевод текста с одного языка на другой — дело не такое простое, как может показаться на первый взгляд. И потому те, кто знает об этом, подходят к вопросу с толком, чувством и прибегают к помощи разных онлайн-переводчиков. А те, кто решил не искать сложных путей, часто оказываются в неловких ситуациях или создают такие шедевры, которыми грех не поделиться в сети.

Мы в AdMe.ru и сами не раз сталкивались с трудностями перевода, поэтому знаем, что порой рождаются поистине неповторимые слова и выражения.

О, сколько нам шедевров чудных готовят горе-переводчики!

«О трудностях иностранцев в вагонах-ресторанах России»

«Коричневый сливки не тратьте,

Не надо мне синий яиц,

Лишь только на завтрак мне дайте...»

Если вдруг встретите название невиданного зверя...

Кто вы: баян или господа?

Все-таки надо переводить текст до совершения покупки

Здесь должна была быть надпись «качественный массаж с маслом» (quality oil massage)

Вот так и придумываются новые слова

Ох уж эти переводы на скорую руку

Неудобно получилось

«Я, конечно, не суперэксперт в области английского, но, по-моему, что-то тут не так»

Звучит как начало многообещающей истории

«Трудности французской транскрипции»

Зато честно

Когда РЖД забирает души

Вместо «стоимость услуги душа» получилось «стоимость услуги — душа».