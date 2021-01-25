15 человек, которые не слишком парились с переводом и попали в комичную ситуацию
Перевод текста с одного языка на другой — дело не такое простое, как может показаться на первый взгляд. И потому те, кто знает об этом, подходят к вопросу с толком, чувством и прибегают к помощи разных онлайн-переводчиков. А те, кто решил не искать сложных путей, часто оказываются в неловких ситуациях или создают такие шедевры, которыми грех не поделиться в сети.
Мы в AdMe.ru и сами не раз сталкивались с трудностями перевода, поэтому знаем, что порой рождаются поистине неповторимые слова и выражения.
О, сколько нам шедевров чудных готовят горе-переводчики!
«О трудностях иностранцев в вагонах-ресторанах России»
«Коричневый сливки не тратьте,
Не надо мне синий яиц,
Лишь только на завтрак мне дайте...»
Если вдруг встретите название невиданного зверя...
Кто вы: баян или господа?
Все-таки надо переводить текст до совершения покупки
Здесь должна была быть надпись «качественный массаж с маслом» (quality oil massage)
Вот так и придумываются новые слова
Ох уж эти переводы на скорую руку
Неудобно получилось
«Я, конечно, не суперэксперт в области английского, но, по-моему, что-то тут не так»
Звучит как начало многообещающей истории
«Трудности французской транскрипции»
Зато честно
Когда РЖД забирает души
Вместо «стоимость услуги душа» получилось «стоимость услуги — душа».
У вас наверняка тоже есть история или фото с незабываемым переводом.
Фото на превью Yana Nefedovskaia / facebook