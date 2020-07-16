15 человек, которые не проходят мимо безобразия и ловко ставят наглецов на место

Как-то вечером папа шел по плохо освещенной улице, и к нему пристали 2 хулигана. Когда отец уже решил, что без драки не обойдется, почувствовал, что его грубо дергает за руку девушка, дает ему смачного леща и громко благодарит хулиганов за то, что нашли пьянь, а то дома 3 дня не был. Те с опешившими лицами предпочли ретироваться. Так моя мама была приглашена на свидание. © Подслушано / VK

Сижу в поликлинике, жду своей очереди. Предпоследним был живенький дед, рассказывающий веселые истории, а за ним молоденькая девушка. Тут в коридоре появились 2 женщины, и первая из них обратилась к очереди:

— Кто крайний?!

— Я, — скромно отозвалась последняя девушка.

Спрашивающая не раздумывая ответила:

— Я тороплюсь, а ты молодая, подождешь, за мной будешь!

Девушка покраснела, опустила голову и спорить не стала. По очереди прокатилась волна возмущения. Дед-весельчак спрятал улыбку, насторожился, толкнул девушку в плечо и громко объявил:

— Как это ты последняя?! Я за тобой занимал! Я крайний!

Девушка растерянно пожала плечами, а женщина недовольно покривилась и ответила деду:

— Хорошо, за вами буду...

Но дед на этом не успокоился:

— Как это за мной? За мной заняла во-он та женщина, — он указал пальцем на вторую, которая пришла последней.

Вторая улыбнулась, понимая происходящее, и ответила:

— Да, я отходила в регистратуру, за мной будете. © zzaets / Pikabu