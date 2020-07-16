15 человек, которые не проходят мимо безобразия и ловко ставят наглецов на место
Правду говорят, что наглость — второе счастье. Бесцеремонные люди порой настолько шокируют своими выходками, что из головы вылетают все искрометные фразочки, способные их осадить. Однако некоторым из нас удалось в момент икс не растеряться и поставить нахала на место.
Мы в AdMe.ru стараемся проявлять максимум вежливости к любому человеку, но мы бы с удовольствием поучились у героев из нашей подборки умению ловко и без лишних нервов разобраться с наглецом.
- Две нехуденькие женщины в общественном транспорте старались разминуться, продвигаясь к выходу. Но, так как было очень много народу, у них это практически не получалось. Они начали ругаться, а молодой человек, стоящий рядом и наблюдая за ними с непробиваемым спокойствием, посоветовал одной из них: «А вы укусите ее». Уже не помню, как они разминулись, но я смеялась до тех пор, пока не вышла на нужной мне остановке. © Елена Иванова / Facebook
- Час пик. Трамвай забит до отказа. Одна молодая особа поставила свою сумку на только что освободившееся сиденье и залипла в инстаграм. Пожилая женщина обращается к ней: «Девушка, если вы не садитесь, уберите, пожалуйста, сумку, я присяду». В ответ полный игнор. Повторная просьба не возымела результата. Тогда одна грузная дама взяла и села на ее вещи. Слышатся вопли: «Женщина! Что же вы делаете?», а из сумки раздается сочный хруст чего-то ломаемого. На следующей остановке, в слезах и соплях, под дружный хохот в салоне, девушка ретировалась из трамвая. © Regenwurm / Pikabu
- Я психолог, все происходит в детской поликлинике. Заходит в мой кабинет незнакомая дама: «Я ваша коллега, помогите мне с материалами для конференции». Помогаю. Потом еще раз: «Выручите, пожалуйста». Выручаю. Она, как оказалось, работает в школе врачом. Следующая просьба: «У сына заикание — позанимайтесь. Правда, ему 20 лет». Я: «Никаких проблем, пусть приходит». У нее радостная улыбка. Тут я заканчиваю: «У нас есть платные услуги для взрослых». Видели бы вы, с каким выражением лица она сказала «до свидания». © Krujevnitsa / AdMe
- Утро, вагон полный. На остановке заходит женщина с 2 детьми, подходит ко мне и приказным тоном заявляет: «Встань, я детей посажу». Я сказала, что устала и не встану. Мамаша эта начала верещать, что ее дети могут упасть и разбить себе голову. Я ответила, что еду с работы, где отпахала сутки, и тоже могу упасть и разбить голову. Мамаша с детьми злобно посверкала глазами и встала со своими чадами ближе к выходу. Через несколько остановок зашла старушка, встала недалеко от меня. Я позвала бабулю и усадила на свое место. Видели бы вы глаза этой яжемамки. Сидящие в вагоне не смогли скрыть улыбки, а та мадам стояла как оплеванная. Вывод: просить уступить место надо вежливо. © Shulgina87 / Pikabu
- Захожу в магазин. Позади стоит бабушка, я пропустила ее вперед. Она попросила у продавщицы 6 рулонов туалетной бумаги, а та посмеялась, мол, куда тебе, старая, столько. После выяснилось, что бабушке не хватает денег. Она попросила убрать пару рулонов бумаги, и тут продавщица заорала: «Да с какой стати я должна бегать и все выкладывать обратно?! Взяла — расплачивайся». Я не выдержала, назвала ее хамкой и кинула ей 50 рублей, в ответ она начала орать матом. Бабушка попросила у меня прощения за деньги, расплакалась и потихоньку ушла. Я же решила проучить продавщицу: купила кучу всего, находящегося в разных углах магазина. Она цокала, ахала, носилась на своих каблуках. В итоге всего вышло на ₽ 5 000. И тут я сказала: «Ой, мне немного не хватает, я с собой всего ₽ 100 взяла». Увидев ее красное лицо, я ушла с улыбкой. © LiliyaLotos / Pikabu
- Соседка — женщина склочная и шумная, может орать в 2 часа ночи в квартире, выходить покурить в подъезд с телефоном и вещать своим очень громким голосом. Но при этом она страшно суеверная: то домовой, то барабашка у нее. Решила проучить, повесила ей на дверь записку: «Если услышу шум после 10 вечера — наведу порчу на жильцов квартиры. Потомственная ведьма». Тишина уже неделю. Благодарю вселенную за «Битву экстрасенсов» и прочее мракобесие. © Подслушано / VK
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Как-то вечером папа шел по плохо освещенной улице, и к нему пристали 2 хулигана. Когда отец уже решил, что без драки не обойдется, почувствовал, что его грубо дергает за руку девушка, дает ему смачного леща и громко благодарит хулиганов за то, что нашли пьянь, а то дома 3 дня не был. Те с опешившими лицами предпочли ретироваться. Так моя мама была приглашена на свидание. © Подслушано / VK
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Сижу в поликлинике, жду своей очереди. Предпоследним был живенький дед, рассказывающий веселые истории, а за ним молоденькая девушка. Тут в коридоре появились 2 женщины, и первая из них обратилась к очереди:
— Кто крайний?!
— Я, — скромно отозвалась последняя девушка.
Спрашивающая не раздумывая ответила:
— Я тороплюсь, а ты молодая, подождешь, за мной будешь!
Девушка покраснела, опустила голову и спорить не стала. По очереди прокатилась волна возмущения. Дед-весельчак спрятал улыбку, насторожился, толкнул девушку в плечо и громко объявил:
— Как это ты последняя?! Я за тобой занимал! Я крайний!
Девушка растерянно пожала плечами, а женщина недовольно покривилась и ответила деду:
— Хорошо, за вами буду...
Но дед на этом не успокоился:
— Как это за мной? За мной заняла во-он та женщина, — он указал пальцем на вторую, которая пришла последней.
Вторая улыбнулась, понимая происходящее, и ответила:
— Да, я отходила в регистратуру, за мной будете. © zzaets / Pikabu
- Мужик на кассе хамит кассиру, зная, что та не может ему ответить в том же тоне. Наконец он говорит: «Не хочешь (на „ты“) работать — иди улицы мети!» На что кассир ему спокойно с улыбкой отвечает: «Как же я вас без работы оставлю?» Мужик аж задохнулся от неожиданности и наконец- то заткнулся. А очередь еще долго смеялась. © Людмила Новокшанова / Facebook
- Вечер. Продуктовый магазин. Работает одна касса. Очередь. Я с продуктами присоединяюсь к ждущим. За мной встает девушка, а за ней 3 парня. Парням становится скучно, и они включают на телефоне музыку. За этими парнями в очередь стал здоровенный мужик. Тут девушке кто-то звонит. Она, отвечая на звонок, громко начинает рассказывать, что в очереди какие-то парни слушают рэп, а потом добавляет, что, если они не выключат свою музыку, здоровый мужик их точно уделает. Мужик оказался с юмором. Вытащил телефон, позвонил кому-то и говорит:
— Алло, Коля, ты в нашем районе сегодня? Отлично! Сколько вас человек? Отлично. Подъезжайте прямо сейчас к магазину, здесь дело появилось.
Я тоже решила поучаствовать, чтоб уж наверняка. Взяла телефон и позвонила мужу.
— Алло, муж, зайди в магазин! Мне страшно. Сейчас здесь будут разборки. Какие-то парни слушают песни, ругаются матом, и их сейчас полиция будет задерживать.
Тут произошло чудо: парни выключили музыку, извинились и быстро ушли из магазина. Вот это я понимаю — коллективная работа. © kenaz / Pikabu
- Ехала с ребенком 3,5 года в переполненном троллейбусе, держу его на руках, место никто не уступает. Пытаемся выйти на своей остановке, и тут начинаются возмущения, мол, куда они с детьми в такую рань. Не нашлась что ответить, молча пробираюсь к выходу. Сын оборачивается и выдает: «Тихо, товарищи, я в садик еду». Ржал весь троллейбус. © Светлана Самойлова / Facebook
- У меня в метро и ТЦ с подросткового возраста воровали кошельки. Каждый раз обидно было до слез, порой это были последние деньги. В итоге я решила проучить гадов: купила несколько якобы брендовых кошельков, клала в карман рюкзака, который специально оставляла открытым. А в кошелек помещала куклу вуду и записку с «проклятием», если человек не прекратит воровать. Таких кошельков ушло уже штук 5, собираюсь еще купить. Москва, держись, я спасу тебя от карманников! © Подслушано / VK
- Моя бабушка — женщина боевая. Как-то она ехала в метро и краем уха услышала, как 2 девочки лет 16 поливают грязью пассажиров на корявом английском. Когда же они взялись перемывать косточки бабуле, та не выдержала. Девчонки и подумать не могли, что она учитель иностранного языка со стажем. Перед тем как выйти на своей станции, бабушка отчитала нахалок на английском и, озвучив перевод всех сказанных ими гадостей, потребовала извинений перед людьми. Когда двери вагона за ней закрывались, все пассажиры ей аплодировали.
А как вы справляетесь с нападками наглецов?