15+ историй из серии «Летела ракета — упала в болото, какая зарплата — такая работа»
Плохо, когда твою работу не ценят, куда хуже, если за нее еще и мало платят. Отсутствие прибавок и премий, в конце концов, можно пережить, совсем другое дело, когда зарплаты едва хватает на жизнь.
Мы в AdMe.ru обратились к историям пользователей сети, которые уверены в том, что получают недостаточное вознаграждение за свой труд.
- Я написала заявление на увольнение с предприятия, на котором проработала инженером-химиком 2 года. Первым звоночком стало отсутствие увеличения зарплаты. Вторым предупреждением стала увеличившаяся нагрузка: вырос объем работы и количество отчетности. Вишенкой на торте стал вчерашний разговор с руководителем отдела. Когда я в очередной раз прозрачно намекнула на то, что сотрудникам неплохо бы поднять зарплату, на меня попытались наорать, запомнились две фразы: «Чтоб я больше не слышал ни слова про зарплату!» И классическая фраза, которая находится на одном уровне с фразой про «очередь за забором». Мне сказали: «Не нравится — увольняйся!» © Rena29 / Pikabu
- На прошлой работе было норм задержаться до полуночи, выйти на выходные и праздники, еще и делать кучу дел, не касающихся собственно работы, по поручению начальства. Вишенка на торте — поздравляшки коллег с праздниками и корпоративы, я это терпеть не могу. © Бутербродик / AdMe
- Сын моего друга устроился в солидную строительную компанию курьером. Навесили заданий кроме доставки документов. Со временем их становилось больше и приходилось работать сверхурочно. Обещали все оплатить, а потом внезапно просто уволили, не заплатив ничего из обещанного. А еще через пару месяцев у компании сорвалось несколько, казалось бы гарантированных, контрактов, а потом еще и финансовая налоговая проверка навалилась и закончилась большими штрафами. © Mike Rusis / Facebook
- Несколько лет назад я работал в ресторане. Предполагалось, что в Рождество на смену выйдут 4 официантки, разносчик посуды, посудомойка, менеджер и 2 повара. Приехали только я и менеджер. Он готовил, а я принимал заказы, обслуживал гостей, передвигал столы, мыл посуду и так далее. В суматохе я случайно уронил 2 хлебные тарелки и они разбились. Менеджер сказал: «Придется вычесть их из твоей зарплаты». Я решил, что он так шутит, оказалось, нет. Тогда я схватил стопку тарелок с обедом, бросил их на пол и сказал: «Вычти из моей зарплаты это!» И просто вышел. © seagoingcook / Reddit
- Я работал в IT-отделе небольшой компании. Несколько раз мне приходилось выезжать к директору на дом и настраивать его компьютер. Вскоре это превратилось в повинность: «Приходи сегодня вечером, у моей дочери должно быть сочинение, а принтер не работает». Или так: «Сынишка снова забил свой компьютер вирусами — надо почистить». Мне не доплачивали за эти вызовы. Когда я наконец сказал: «Достало, я ухожу», они не приняли мое заявление, как будто у них был выбор. © RubertVonRubens / Reddit
- Муж до свадьбы работал в одном магазине — ремонтной мастерской. Торговали и ремонтировали офисную технику. Дела шли средне. Муж нашел клиентов на большую сумму с предоплатой, начальник снял деньги после предоплаты и потратил на свои домашние цели: купил жене шубку и сапожки в том числе. Муж, чтобы не потерять отношения самому с теми клиентами, вложил часть своих денег, чтобы выполнить заказ, и уволился. © Azarika / AdMe
- Меня даже отговаривали увольняться типа: «Где ж еще такую дуру найти, которая в отделе получает 30, в то время как все остальные по 45?» Работу коллеги скинули на меня с обещанием повысить зарплату до 40 тысяч. В итоге шеф сказал: «Я обещал? Да у меня самого 40!» Уволилась в тот же день, предупредила, что меня не волнует, когда подпишут заявление, я просто ухожу прямо сейчас. © zhenya1981 / Pikabu
- Терпение лопнуло, когда я узнал, что владелец ресторана, который говорил, что не в состоянии доплачивать мне за то, что я занимаюсь менеджментом и социальными сетями, арендовал 5 новых серверов, нанял бар-менеджера и купил 20 телевизоров с большим экраном. © HarmsWayChad / Reddit
- Работала в одной городской торговой сети, в первый месяц еле выпросила аванс, а на второй встретила управляющую фразой: «Почему всем выплатили, а мне нет?» Она позвонила директору, и тут оказалось, что это я должна была сама с ним договориться, чтоб взять свой аванс. Короче, аванс выдали и заставили написать по собственному желанию. © Валерия Довнар / AdMe
- Тружусь на своем предприятии больше 12 лет. Пришел сюда сразу после института, ничего не знал и не умел. За это время, естественно, уровень квалификации вырос, зарплата на сегодня $ 475. Месяц назад устроился к нам в отдел на ту же должность парень после института. Опыта и квалификации ноль. Я ему все объясняю и показываю, но у него оклад $ 590! Причем в нашей конторе это закономерная практика, кто пришел позже — имеет более высокую зарплату. © Mihail1984 / Pikabu
- После школы я пошел разгружать грузовые автомобили в магазине. Я сразу же влюбился в розничную торговлю и поставил перед собой цель продвинуться по службе. Проходил кучу разных тестов, чтобы только у меня появилась возможность быть рассмотренным на должность менеджера. За 2 года я прошел все испытания, по сути, у меня уже была рабочая нагрузка менеджера, но без зарплаты на этой должности. И тут они наняли нового менеджера по персоналу, а мне сказали, что больше не рассматривают меня на руководящую должность, мне урезали количество часов, моей зарплаты больше не хватало даже на оплату бензина до работы, машина сломалась. Дальше все пошло еще хуже: половина сотрудников уволилась, а через некоторое время уже сам я вошел в офис отдела кадров с широкой улыбкой, чтобы подать заявление о двухнедельной отработке. © pocketfulofsunshine- / Reddit
- Мне платили меньше минимальной заработной платы, и при этом я еще обучал двух новичков работе в баре. Новички зарабатывали в 1,5 раза больше, чем я за ночь, только на одних чаевых. Я сообщил моему боссу, что раз моя зарплата $ 13,50 в час, а девушки, которых я обучаю, получают $ 14, то я больше не появлюсь на работе. © Heflar / Reddit
- Работала в продуктовом магазине. Текучка постоянная, вычеты, штрафы. 14-часовой рабочий день, утром и вечером 15 мин. перерыва на чай, а в обед — полчаса, но надо заранее записаться в журнале. На улицу воздухом дыхнуть — нельзя, начальник охраны тут же звонит заведующей с приказом выяснить, почему продавец не в зале. Ели нас поедом ежедневные ревизоры: штраф, недостачи, штраф. Однажды все надоело, люди начали сбегать. © Алена Кравчук / Facebook
- Я отработал на двух заводах инженером. И одна и та же история: денег нет, на повышение категории или разряда пишите бумажку, а мы подумаем. На первой работе особо не думали, а на второй повысили оклад на чуть больше $ 1. Ну тут меня и накрыло: нашел работу новую и укатил вообще в другой город. После меня еще 4 человека из подразделения ушли, в том числе и ведущий инженер. Места наши по сей день пустуют, оставшиеся работают на износ. © Sword.Fish / Pikabu
- Я мать-одиночка, работала в офисе за троих сотрудников: отвечала на звонки и электронные письма в любое время дня и ночи, даже в праздничные дни, в отпуске, на больничном и т. д. При этом получала зарплату за одного — чуть больше минимальной заработной платы. Набралась было храбрости и решила попросить прибавку, но вдруг узнала, что женщина, с которой я работала, за 10 лет не получала повышения. Я оказалась в тупике: не дадут прибавку — не смогу платить за аренду, дадут — коллега устроит мне сладкую жизнь. © Marisa Bader / Quora
- Стоит написать, что работаешь мастером маникюра, как тут же со всех сторон твердят, что мы деньги лопатой гребем! Дескать, бросаю завод — на ногтях за неделю больше подниму. Смешно это слышать, ведь на самом деле это тяжелый труд. Конечно, когда наберешь постоянных клиентов, становится полегче, но поначалу такого горя можно хлебнуть. И денег бывает мало. И зарплата нестабильная, никаких тебе оплачиваемых отпусков и больничных, да и среди клиентов нет-нет да такие кадры попадаются. Так что, если вы не готовы к таким перегрузам, то лучше сидите на заводе. © Подслушано Верхняя Пышма и Среднеуральск / VK
А как вы считаете, какие профессии всегда будут престижными и высокооплачиваемыми?
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