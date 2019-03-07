15 человек, которые не понаслышке знают, каково это — быть уникальным
У героев нашей статьи есть свои маленькие особенности, которые достались им в результате генетической мутации или по воле случая. У одних брови и усы справа и слева отличаются по цвету, у других на редкость гибкие руки и пальцы. И они совсем не прочь поделиться своими фотографиями со всем миром.
Редакция AdMe.ru познакомит вас с людьми, второе имя которых — уникальность.
«Моя племянница в детстве повредила сухожилие большого пальца, и он перестал сгибаться. Со временем морщинки на нем разгладились»
«Кожа на моей шее такая эластичная, что я могу захватить ее ртом без помощи рук»
«Могу двигать костяшки на левой руке»
«Волосы на моем лице разного цвета»
«У меня врожденный дефект радужки глаза»
«Когда я замерзаю, мои пальцы белеют»
«Из-за родимого пятна одна прядь на голове моей дочери светлее остальных волос»
«У меня ресницы растут даже во внутренних уголках глаз»
«Моя очень гибкая рука»
«Мой глаз сверху карий, а снизу — голубой»
Парень, у которого витилиго — нарушение пигментации на отдельных участках кожи — проявилось только на одной стороне лица
«У меня врожденное заболевание, из-за которого два пальца на обеих ногах почти срослись»
«Начал седеть очень рано и поначалу красил волосы в темный цвет. Со временем я смог принять себя»
«Я родилась с заостренными ушами»
«На моей левой руке 4 пальца»
Бонус: «Мой фальшивый зуб не светится в ультрафиолете»
Мы уверены, что в каждом человеке есть что-то уникальное. А какая особенность есть у вас?
Фото на превью seanjenkins / Reddit