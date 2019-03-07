15 человек, которые не понаслышке знают, каково это — быть уникальным

21 0

14

10.3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У героев нашей статьи есть свои маленькие особенности, которые достались им в результате генетической мутации или по воле случая. У одних брови и усы справа и слева отличаются по цвету, у других на редкость гибкие руки и пальцы. И они совсем не прочь поделиться своими фотографиями со всем миром.

Редакция AdMe.ru познакомит вас с людьми, второе имя которых — уникальность.

«Моя племянница в детстве повредила сухожилие большого пальца, и он перестал сгибаться. Со временем морщинки на нем разгладились»

«Кожа на моей шее такая эластичная, что я могу захватить ее ртом без помощи рук»

«Могу двигать костяшки на левой руке»

«Волосы на моем лице разного цвета»

«У меня врожденный дефект радужки глаза»

«Когда я замерзаю, мои пальцы белеют»

«Из-за родимого пятна одна прядь на голове моей дочери светлее остальных волос»

«У меня ресницы растут даже во внутренних уголках глаз»

«Моя очень гибкая рука»

«Мой глаз сверху карий, а снизу — голубой»

Парень, у которого витилиго — нарушение пигментации на отдельных участках кожи — проявилось только на одной стороне лица

«У меня врожденное заболевание, из-за которого два пальца на обеих ногах почти срослись»

«Начал седеть очень рано и поначалу красил волосы в темный цвет. Со временем я смог принять себя»

«Я родилась с заостренными ушами»

«На моей левой руке 4 пальца»

Бонус: «Мой фальшивый зуб не светится в ультрафиолете»

Мы уверены, что в каждом человеке есть что-то уникальное. А какая особенность есть у вас?