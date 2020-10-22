15 человек, которые не понаслышке знают, что происходит в кабинете косметолога

Индустрия косметологии постоянно предлагает нам что-то новенькое. И если, к примеру, про ботокс слышал почти каждый, то про SMAS-лифтинг, микронидлинг или кавитацию знают далеко не все. Нам стало любопытно, и мы решили узнать, с какими проблемами и как борются девушки в кабинете у косметолога и остаются ли они довольны результатом.

AdMe.ru напоминает, что все процедуры должны быть сделаны строго по рекомендации и под присмотром специалиста. А бонусом вас ждет история о том, как, по мнению одной дамы-иностранки, выглядят русские салоны красоты.

1. «Фото слева было сделано случайно, но благодаря ему я поняла, что мне пора к косметологу: лицо стало каким-то бесформенным, отечным, скулы вообще пропали»

«Косметолог посоветовала мне курс массажа с тейпированием, липолитики и еще предложила немного поднять уголки губ с помощью гиалуроновой кислоты. Я была согласна на все. Благодаря массажу лицо стало менее отекшим, а когда липолитики начали работать, и скулы прорезались. В общем, эффект был, но чтобы он не пропадал, процедуры нужно периодически повторять».

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3. «С живота никак не уходил жирок, решила попробовать убрать его с помощью кавитации (так называемой безоперационной липосакции)»

«Косметолог замерила меня до и после процедуры — после первой же ушло около 3 см в объеме. В общем, я отходила 6 сеансов и результат налицо. Раньше на мне эти джинсы еле-еле застегивались».

4. «Увеличить губы я хотела очень давно и наконец решилась. Сначала они показались мне очень большими, но когда отек спал, я увидела, какие они красивые»

«Ни капли не жалею, что сделала это, всегда любуюсь и, кстати, часто про губы слышу комплименты. Главное — не переборщить и не сделать их утиными».

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6. «Однажды я заметила кисетную морщинку на верхней губе и захотела освежить контур»

«Подруга, зная о моем желании, устроила мне сюрприз на день рождения — записала к косметологу. Когда я пришла, меня уже ждала девушка с розовыми волосами и миниатюрным шприцем. Она довела меня до слез, потому что анестетик ни фига не помог. Один день выглядишь, как будто кто-то прицельно бил тебя по губам, а потом все красиво. Мне нравится, уже пару лет прошло, но эффект до сих пор есть».

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8. «Коррекция носогубных складок стала крутейшим подарком самой себе»

«Разница между этими фото — 1 день. Девушка-косметолог сказала, что результат будет заметен недели через 2, но я его сразу увидела. Как будто бы ничего особо и не изменилось, но выгляжу, как мне кажется, не такой уставшей. Дома, правда, никто ничего не заметил».

9. «У меня свои брови просто никакие, надоело рисовать их каждый день. Сделала татуаж и хожу теперь довольная»

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11. «До и после 8 процедур микронидлинга»

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13. «Татуаж бровей и губ я решила сделать, потому что лентяйка. Устала краситься по утрам, тем более спросонья брови получаются разными, а тут встал, умылся и пошел»

«Долго выбирала мастера и попала к хорошему. Поэтому да, я довольна, но знаю много печальных примеров, когда девочкам делали ужасные брови. Вывод один — ко всему надо подходить ответственно».

14. «Понадобилось 3 сеанса микронидлинга, лазерная терапия и 2 сеанса инъекций гиалуроновой кислоты, но я все-таки вылечила свою кожу»

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Бонус: «Cвекровь-немка перед свадьбой подарила поход в салон красоты, причем специально нашла русскоязычного косметолога»

«В общем, такое я видела только в театрах: хрустальные люстры, лепнина на потолке, колонны, антикварная кожаная мебель. Как выяснилось позже, моя свекровь была уверена, что у нас в России только такие салоны красоты и бывают, и специально с ног сбилась, чтобы в грязь лицом не ударить с подарком будущей невестке».