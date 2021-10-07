15 человек, которые не побоялись поделиться со всем интернетом своей маленькой стыдной историей

Рабочее место, общественный туалет и даже концертный зал, в котором вот-вот заиграет музыка эпохи барокко, — неловкие ситуации могут подстерегать нас где угодно. И как бы стыдно потом ни было, многие люди находят в себе силы рассказать о случившемся на весь интернет.