15 человек, которые не побоялись поделиться со всем интернетом своей маленькой стыдной историей
Рабочее место, общественный туалет и даже концертный зал, в котором вот-вот заиграет музыка эпохи барокко, — неловкие ситуации могут подстерегать нас где угодно. И как бы стыдно потом ни было, многие люди находят в себе силы рассказать о случившемся на весь интернет.
Мы в AdMe.ru можем только поприветствовать такую смелость пользователей сети и посвятить нашу новую подборку их откровениям.
- Впервые в 2 года оставила сына с бабушками и поехала на автобусе. Выхожу на нужной остановке, чувствую — не хватает коляски. Оборачиваюсь и ломлюсь в двери с криками: «Помогите, я там коляску оставила!» Люди помогают остановить отъезжающий автобус, бабки охают, мужчины поддерживают за локоть, а женщины — морально, и тут до меня доходит. © Olga Romasova / Facebook
- Я в мужском туалете как-то заперлась. Вступительные экзамены, нервы, ступор и все дела. Руководствовалась «логикой», что раз меня зовут Марина, то буква «М» означает, что туалет для Марин (это я не шучу, если что). Открываю дверь — сталкиваюсь с двумя молодыми людьми. В следующую секунду на моем лице, очевидно, отразился полный спектр эмоций: возмущение, прозрение, осознание, смущение. © Vudu Guru / AdMe
- Мы тогда только поженились. Пошли как-то в кино. Сидим смотрим, и тут мне приспичило в туалет. В зале, конечно же, темно, поэтому, чтобы на обратном пути найти свое место, я решил посчитать ряды. Сделал свои дела, возвращаюсь, опять считаю ряды, присаживаюсь. В фильме начинается романтическая сцена, и я шепчу всякие милые нежности на ушко своей спутнице. Она тихонько слушает. А потом в зале включается свет, я перевожу взгляд на кресло рядом с собой — и меня аж передергивает. Она улыбается. Но это не моя жена, а какая-то незнакомая тетушка. Я ошибся, когда считал ряды на обратном пути. © Subhasis Dutta Roy / Quora
- Я как-то заночевала у подруги, и назавтра пришлось идти на работу в той же одежде. Только когда я вышла из метро и была уже на платформе, я увидела, что сзади за мной волочатся колготки, торчащие из одной брючины. И все это увидели. © SchrodingersLego / Reddit
- Когда мой первый ребенок только родился, я думала, что он сможет открыть глазки лишь недель через 6. Я так удивилась, когда он это сделал! Все, конечно, надо мной посмеялись, сказали, что младенцы — это вообще-то не котята. © Fujifuji78 / Reddit
- Лет 10 назад, будучи еще подростком, подрабатывала в городском детском лагере. В то время стояла дикая жара, а нам в качестве формы выдали яркие футболки, и была проблема — мокрые подмышки. И ткань еще такая, очень видно. Стыдно было до жути. Дезодоранты не помогали. Где-то вычитала, что можно приклеить ежедневные прокладки на футболку, и пот не будет видно. В итоге помогло, да. Там, где прокладки, было сухо, зато по контуру вокруг них все было мокрое! Выглядело ужасно и странно. Чуть не сгорела со стыда в тот день. © Подслушано / Ideer
- Нас с моим любимым человеком познакомил общий друг. Чтобы завязать разговор, я спросила, какой у него любимый цвет. Он оказался дальтоником. © crocs-before-cocks / Reddit
- Мне 13 лет, и это первое в моей жизни свидание с девочкой. Она хотела встретиться и куда-нибудь сходить вместе. Я тогда довольно плохо разбирался в том, что где находится, поэтому пришлось спросить у мамы. Перед свиданием она подвезла меня, и, как мне казалось, должна была уехать. Но не тут-то было: она решила выйти и посмотреть, что там у нас и как. Я встретил девочку, мы с ней выдвинулись в путь, и тут нас окликнула моя мама, чтобы сказать, что мы идем не в ту сторону. После этого мне было настолько неловко, что я не мог вести себя так, будто бы все нормально, и пошел домой. © _Norman_Bates / Reddit
- Недавно была на концерте барочной музыки. Я не ценитель прекрасного, но тут друзья позвали, да и билеты бесплатные были. Выходит трио: клавесин, виолончель и скрипка. Начинают играть, а мне ну никак, пиликанье какое-то. Я давай сама себя укорять: «Что ж ты за деревня такая бескультурная? Надо постараться, прочувствовать!» Поднатужилась, втянулась, начала что-то чувствовать даже, какие-то душевные метания и волнения. И тут музыканты начинают играть по-настоящему. Оказалось, инструменты настраивали. © Silverchiffa / AdMe
- Мне было лет 14. Еду я в маршрутке, людей битком, а я стою на задней площадке. К тому же до этого купила кулек клубники, долго еще с ним ходила, и клубника, видимо, начала течь, а я и не заметила. И тут смотрю — из кулька капает прямо на светлые брюки стоящей рядом женщины, и уже нормально так накапало. Женщина пока ничего не заметила, а вот мужик какой-то стоял и ухмылялся. На ближайшей остановке я просто вылетела оттуда! До сих пор стыдно за себя. © Потапенко Таисия / Facebook
- Мы с двоюродным братом были в Музее мадам Тюссо и увидели там фигуру сэра Патрика Стюарта (он играл в фильмах франшизы «Люди Икс»). Я захотел с ним сфотографироваться, но там уже была женщина, которая его снимала. Что ж, мы решили подождать. Прошло минуты 2–3, прежде чем мой брат спросил: «Слушай, а она живая вообще?» И тут меня осенило. Я потрогал ее за плечо, но она не пошевелилась, прикоснулся к ее волосам — ненастоящие. Я чуть было не заорал, что это еще одна восковая фигура. А потом обернулся, и там стояли еще человек 5, и все они смеялись. © Rohan Seth / Quora
- Я получил крутую работу, и мой новый начальник разослал всем в компании электронное письмо с информацией об этом. Чтобы позлить бывшую, я переслал это сообщение ей. Она ответила: «Поздравляю! Рада за тебя». А я в следующем письме припомнил ей, почему мы вообще расстались, и написал, что ей от моего успеха ничего не обломится. Она подробно описала все мои недостатки, а я ответил, что она вела себя со мной ужасно. Эта переписка продолжалась еще какое-то время, пока она наконец не перестала мне отвечать. А на следующий день позвонил мой новый начальник и сказал, что они передумали нанимать меня. Все в компании прочитали эту переписку. © Keith Albert / Quora
- Как-то зимой впопыхах я забежала в автобус, схватилась за поручень и еду. Через пару остановок дошло, что поручень какой-то ненадежный, шатается. Пригляделась, а это школьник-подросток лыжные палки везет. И в глазах у него такой страх: отдаст ли эта сумасшедшая палки, когда ему выходить надо будет? Я, конечно, извинилась, палки отпустила. От неловкости провалиться хотелось, даже чуть не вышла на ближайшей остановке. Но, знаете ли, за проезд «уплочено», поэтому просто ехала красная, как стоп-сигнал. © Madam Boo / AdMe
- Это случилось лет 30 назад. Зашла на обед в кафе. Ставлю поднос, отхожу за солью. Смотрю, а за столиком уже мужчина какой-то сидит. Задумчиво съела первое, беру второе блюдо. А он говорит: «Ну уж второе я сам съем» — и выхватывает у меня из рук тарелку. А рядом стоит мой поднос с таким же набором блюд. Так стыдно было! Но сосед мой суп не взял. Видимо, сыт был впечатлением, как я его суп съела. © Ирина Власова / Facebook
- Работала я официанткой. Однажды сел за столик швед с компанией, такой весь холеный, ну чисто Шварценеггер в молодости. Мы с подружкой убираем у них тарелки, и я ей говорю: «Ты посмотри на эту наглую морду. Сразу видно: женским вниманием избалован». Потом подхожу, а он улыбается и на хорошем русском просит чашку кофе. У меня, наверное, такое лицо удивленное было, что он засмеялся. Оказалось, он переводчик у шведов. © Lena Mcsim / Facebook
А вам часто доводилось попадать в неловкие ситуации?
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