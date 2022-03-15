15+ человек, которые если о чем и пожалели, так о том, что не решились на пластику раньше

Не все готовы принять свою внешность, ради изменений многие не прочь даже отправиться к пластическому хирургу. Кажется, так легко сделать волос побольше, морщин поменьше, подправить форму носа, губ, подбородка. Однако отваживаться на такой серьезный шаг стоит, лишь все хорошенько взвесив и оценив возможные риски.

Мы в AdMe.ru обратились к фотографиям от пользователей сети, которые решились на пластику и хвастаются своими результатами.

«Мне потребовалось несколько лет, чтобы набраться смелости и сделать операцию. Если вы не уверены на 100 %, что хотите изменить свой нос, не делайте этого!»

«3 недели после операции, мой нос все еще опухший, но мне уже нравится, как он выглядит»

«Прошло 8 месяцев после операции, отечность почти спала»

«Результаты ринопластики через 2 месяца после операции»

«Через 3 месяца после ринопластики. Я очень довольна результатом, но мне кажется, что кончик непропорционален лицу. Может, его тоже надо было уменьшить?»

Выглядит красиво, не думаю, что его надо уменьшать, — он просто опухший. © wintergreen233 / Reddit



«Септоринопластика: 3,5 недели после операции»

«6 недель после ринопластики!»

Ваш нос выглядит потрясающе! © helloalone123 / Reddit

«Ринопластика: до и после»

«До и после подтяжки лица, шеи, верхних век»

«10 недель после операции!»

«Через 11 месяцев после ринопластики плюс филлер для губ»

«Мой нос выглядел совсем по-другому, удивительно, как сильно все изменилось»

«До сих пор очень довольна своими результатами!»

«Хотел бы поделиться своими фотографиями до и через 8 месяцев после пересадки волос»

«Результаты ринопластики»

«Мне потребовалось более 10 лет, чтобы наконец решиться, и теперь я сожалею только о том, что не сделал этого раньше»

«Мое лицо все еще немного опухшее, но я довольна тем, как быстро все зажило!»

«Я взяла недельный отпуск, сняла гипс, швы и сразу после приема вышла на работу».