15+ человек, которые если о чем и пожалели, так о том, что не решились на пластику раньше
Не все готовы принять свою внешность, ради изменений многие не прочь даже отправиться к пластическому хирургу. Кажется, так легко сделать волос побольше, морщин поменьше, подправить форму носа, губ, подбородка. Однако отваживаться на такой серьезный шаг стоит, лишь все хорошенько взвесив и оценив возможные риски.
Мы в AdMe.ru обратились к фотографиям от пользователей сети, которые решились на пластику и хвастаются своими результатами.
«Мне потребовалось несколько лет, чтобы набраться смелости и сделать операцию. Если вы не уверены на 100 %, что хотите изменить свой нос, не делайте этого!»
«3 недели после операции, мой нос все еще опухший, но мне уже нравится, как он выглядит»
«Прошло 8 месяцев после операции, отечность почти спала»
«Результаты ринопластики через 2 месяца после операции»
«Через 3 месяца после ринопластики. Я очень довольна результатом, но мне кажется, что кончик непропорционален лицу. Может, его тоже надо было уменьшить?»
- Выглядит красиво, не думаю, что его надо уменьшать, — он просто опухший. © wintergreen233 / Reddit
«Септоринопластика: 3,5 недели после операции»
«6 недель после ринопластики!»
- Ваш нос выглядит потрясающе! © helloalone123 / Reddit
«Ринопластика: до и после»
«До и после подтяжки лица, шеи, верхних век»
«10 недель после операции!»
- Выглядит отлично! © brooker216 / Reddit
«Через 11 месяцев после ринопластики плюс филлер для губ»
«Мой нос выглядел совсем по-другому, удивительно, как сильно все изменилось»
«До сих пор очень довольна своими результатами!»
«Хотел бы поделиться своими фотографиями до и через 8 месяцев после пересадки волос»
«Результаты ринопластики»
«Мне потребовалось более 10 лет, чтобы наконец решиться, и теперь я сожалею только о том, что не сделал этого раньше»
«Мое лицо все еще немного опухшее, но я довольна тем, как быстро все зажило!»
«Я взяла недельный отпуск, сняла гипс, швы и сразу после приема вышла на работу».
А вы как относитесь к пластической хирургии?
Фото на превью JessExciting / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ человек, которые если о чем и пожалели, так о том, что не решились на пластику раньше
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