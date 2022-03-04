15+ человек, которые не могли спокойно спать, пока не узнали, что за штуку они нашли

Если вы когда-нибудь находили какой-либо необычный предмет и не могли понять, в чем заключается его предназначение, значит, вы оказывались на месте людей из нашей подборки. Некоторые из них годами хранили эти вещи, надеясь найти ответ на вопрос «Что это вообще такое?», пока добрые люди из соцсетей не подсказали.

Мы в AdMe.ru любим разгадывать загадки. Предлагаем вам попытаться угадать предназначение предметов из этой статьи до того, как вы прочтете ответ.

«Нашел это, когда убирался на чердаке. Он сделан из дерева, ручной работы, 20 см в длину. Но я понятия не имею, что это такое»

Ответ: Это двойная ложка — символ гостеприимства в традиционном африканском искусстве. Он представляет собой 2 вселенные, противоположные друг другу.

«В кабинете моего учителя математики висит этот плакат из 100 квадратов с различными узорами и цветами. Повторяющихся отделений нет»

Ответ: Данный плакат связан с умножением. Например, если синий цвет — это 2, то 4 — это 2 синих прямоугольника, а 8 — это 3 синих, то есть 2 × 2 × 2. А 96 — это 5 синих и 1 красный, который соответствует 3, то есть 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3.

«Нашел дома эту пластмассовую штуку. Без понятия, что это может быть»

Хотите верьте, хотите нет, я знаю, что это такое, но не могу найти нужную игрушку. © Mindless-Crazy-3734 / Reddit

Ответ: Это усики от игрушечной улитки, которая полностью разбирается.

«Нашла на пляже после сильного шторма. Он очень твердый и легко ломается. Кажется органическим. Думаю, это большой кусок жира»

Ну и зачем ты трогала его голыми руками! © kizmitraindeer / Reddit

Ответ: Мелкое морское животное с мешковидным телом, покрытым оболочкой.

«Нашел в парке деревянную резную вещь с кольцами, которые не снимаются»

Ответ: Это молинилло — мексиканская мешалка (венчик) для горячего шоколада.

«В одном из городов Арканзаса нашел что-то похожее на очень маленькую бетонную скамейку или сиденье, обращенное в сторону от дороги возле бордюра. Слишком маленькое даже для ребенка, и их несколько по всему городу»

Ответ: Это каретные ступени, которые раньше использовались для того, чтобы людям было легче садиться и выходить из конных экипажей.

«Позолоченная сфера, которая раскрывается на 2 полушария»

Я думал, что это антикварная грелка для кровати. Но оказывается, это коробка для печенья. © ****shift / Reddit

Ответ: Это складная коробка для печенья в викторианском стиле.

«Это ворота, блокирующие подъезд к вышкам сотовой связи. Зачем так много замков и как кто-то вообще сможет их открыть?»

Ответ: Это система блокировки с множественным доступом. То есть отпереть ворота можно, имея один ключ, который подходит только к одному из замков. Это нужно, когда ключи для доступа на территорию находятся у разных людей или даже организаций. И если кто-то их теряет, то можно восстановить только его ключ, без необходимости раздавать новые экземпляры каждому владельцу.

«Купил в Джибути в случайном магазине»

Ответ: Это астролябия — один из старейших астрономических инструментов, служивший для измерения горизонтальных углов и определения широт и долгот небесных тел.

«Нашел такую металлическую штуку размером с браслет»

Ответ: Это верхняя часть (защелка) кошелька или маленькой сумочки.

«Увидел такой стул. Но почему подлокотники такие длинные?»

Ответ: Это стул плантатора с наклонной спинкой и удлиненными подлокотниками для ног. Просидев весь день верхом на лошади, плантаторы, приходя домой, садились на стул, закидывая ноги на подлокотники. Таким образом они могли расслабиться и дать ногам отдохнуть.

Мне так смешно! Я сразу подумала о кресле гинеколога. © SzaboZicon / Reddit

«Переехали в новый дом и обнаружили это в гостиной»

Ответ: Это антикварный обогреватель.

«Нашел этот маленький чайник много лет назад. Он всегда стоял на подоконнике. А недавно я чуть не вскипятил в нем воду! Надо убрать его подальше»

Ответ: Это мужской писсуар для лежачих больных.

«Нашла в старых инструментах. Его можно зафиксировать, а средняя часть поворачивается, распутывая 2 ленты ткани. Я в тупике!»

Ответ: Это приспособление для переноски книг.

«Нашел в гараже трубку из латуни с насечками и медный стержень с деревянной ручкой»

Ответ: Это бигуди для завивки волос.

«Увидел на тротуаре около моего университета табличку с цифрами»

Ответ: Это магический квадрат — популярное украшение для математических факультетов. Если сложить числа по горизонтали, вертикали и диагонали, а также в каждом квадрате из 4 чисел, то получится 34.