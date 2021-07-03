15+ человек, к которым удача сама пришла, даже за хвост ловить не пришлось

Некоторые люди словно магнит для приятных неожиданностей, будь то классная находка на барахолке или жизненно необходимая сумма денег, лежащая прямо на дороге. Складывается впечатление, что Вселенная видит, чего им не хватает, и дает возможность получить желаемое.

Мы в AdMe.ru перечитали сотни необычных историй о том, как людям может несказанно повезти. И если вам еще не приходилось сталкиваться с большой удачей, то не отчаивайтесь, ведь это может произойти в любой момент.

С детства знаю цену деньгам, и как непросто они достаются, тоже знаю. Лето проводил в небольшом поселке у бабушки с дедом. Дружил с местной ребятней. Иногда вместе устраивались на подработки за небольшую плату. То в местном лесхозе пропалывали посадки сосен, то на ж/д станции разгружали вагоны с брикетами соломы. Но однажды я ехал на велосипеде по поселку и в стороне около здания увидел деньги — небольшую пачку купюр, сложенных пополам. 33 рубля. А мать зарабатывала в месяц 60. Это была эйфория. Отдал деньги маме. Вопросы, конечно, были. Не сразу, но поверили. © Grin.Gar / Pikabu

Когда я учился в начальной школе, раз в год у нас проводились розыгрыши. В лотерее, в которой я тогда выиграл, участвовало 1 500 или больше человек, потому что призом был iPod. Все в моем классе ужасно завидовали, когда меня объявили победителем. © Ava_Sharpe / Reddit

Самая большая случайность в моей жизни: провели собеседование с другим человеком, а взяли меня, тупо перепутав. Ничего, ведущий специалист теперь. © Подслушано / Ideer

«Нашел на благотворительной распродаже iMac за $ 29,99. Он в отличном состоянии и исправно работает»

В прошлом году мы с подружкой ходили на конкурс доморощенных садоводов-флористов, там надо было создать клумбу из материалов заказчика. Получилось так, что все клумбы набрали одинаковое число голосов. Поэтому стали тянуть жребий с номерами: кто вытянет единичку, тот и займет 1-е место. Ну я и вытянула единичку. Выиграла главный приз — планшет Apple. © squirrel / AdMe

В детстве я находил очень много денег. Реально много. Родители думали, что я ворую. Но это было чистое везение. Однажды даже нашел деньги около входа в банк: разные купюры просто валялись россыпью. Никто не видел, не брал, хотя был день и народу, помнится, было достаточно. А я собрал, положил в карман и пошел. На сегодняшний день сумма была бы примерно $ 150. © Подслушано / Ideer



«Купила брюки Prada за $ 4,5. Этикетка была закрыта биркой из химчистки, поэтому, я думаю, они остались незамеченными»

Однажды мы с отцом гуляли рядом с бейсбольным стадионом во время игры и нас буквально атаковали спекулянты, продающие билеты. Мы отбились от них. Тут к нам подошел сотрудник в форме и спросил, есть ли еще кто-нибудь с нами. Когда мы ответили, он вытащил из кармана рубашки 2 билета и сказал: «Наслаждайтесь игрой». Мы были шокированы, особенно когда нашли свои места в 1-м ряду. © redigri / Reddit

© redigri / Reddit Покупали с мужем квартиру. Все обговорили с продавцами: что они оставляют, а что нет. Оформили сделку, заезжаем. А они забрали водонагреватель, который должны были оставить (летом часто горячую воду отключают). Ну ладно, думаем, на их совести. И вот спустя год разбираем их шкаф. На верхней полке в самом углу лежит кошелек, а в нем $ 300. Решили, что это «бумеранг» за водонагреватель. © Ромашка / AdMe

У меня была машина с пробегом 150 тыс. км. Начинала уже разваливаться. Автомобиль угнали, и страховая компания выплатила мне деньги. Машину нашли спустя 3 недели. После расследования мне нужно было пойти на штрафстоянку, чтобы посмотреть, остались ли там какие-то мои личные вещи. Теперь у меня есть инструменты и много игр для Xbox. © idontgetit____ / Reddit

«Так рада, что забрала эту маленькую прелесть домой и обнаружила на дне штамп Swarovski. £ 5 потрачены не зря»

Были с женой на море в Испании. Сняли комнату не рядом с пляжем, минут 40–50 ехать надо было. Приехали на пляж, а маску с трубкой забыли. А для меня море без ныряния — отпуск на ветер. Настроение испортилось, домой и обратно ехать — 2 часа потерять. Жена говорит: «Ладно, купи себе здесь маску или очки хотя бы». Я сходил в магазин на пляже и взял недорогие очки для ныряния за € 10–15 примерно. Первый раз ныряю — дно пустое, неинтересное. Смотрю, бумажка типа этикетки на дне. Мусор, думаю, но хоть что-то посмотрю. Подплыл, а это купюра. Потом смотрю — еще одна рядом, и еще. Вытащил улов € 50, 20, 10 и 5. © resnartzx / Pikabu

Я должен был участвовать в 3-дневном испытании лекарств. Но меня отправили в резерв, и я пошел домой. Был там всего минут 10, и мне должны были выплатить компенсацию в размере $ 50. Но вместо этого мне перечислили полные $ 500. Я сообщил об этой ошибке, но так и не получил ответа. © Vindepin / Reddit

Нужно было платить за съемное жилье ₽ 400 (большая сумма для того времени), а денег не было совсем. Работала продавцом и решила, что займу где-нибудь. Тут мой взгляд упал на угол возле входной двери, а там ₽ 500 лежат. Ночь, в магазине нет никого, хозяев не найти уже. Взяла я их. ₽ 400 на оплату жилья пошло, а на ₽ 100 купила нам с девочками на работе к чаю кое-что. © Надежда Н / AdMe

«Когда кассир спросил меня, что это такое, я пробормотал, что это для приготовления кофе, схватил покупку и убежал. Эспрессо-машина La Pavoni Europiccola стоит $ 1 200, а я купил ее всего за $ 6,5. Мои мечты о кофе сбылись»

Нашел на улице лотерейный билет, подобрал. Смотрю, розыгрыш уже был. Думаю, возьму проверю на досуге, чем черт не шутит. И вот вчера вечером решил проверить на сайте, и билет оказался выигрышным. 20 тыс. просто с неба упали. Раньше покупал билеты с постоянной регулярностью, и хоть бы рубль выиграл, а тут на тебе. Сейчас вот думаю, может, удача наконец-то повернулась ко мне лицом. © Подслушано / Ideer

Купил себе первые очки за свои деньги. Стоили они 30 гривен. Иду, смотрю по сторонам, удивляюсь резко улучшенному разрешению окружающего мира. Трава не просто сплошняком зеленая, а травинки отдельные. Асфальт имеет сложную фактуру, с камушками разными. Опа — на асфальте 50 гривен. Так в первые полчаса очки и окупились. Тогда это была немаленькая сумма. © Bobren / Pikabu

Сегодня утром шла в магазин, навстречу мне мадам с коляской. Мадам вырывает у меня из рук кошелек и молниеносно скрывается из виду. Без коляски. Я в растерянности заглядываю туда, а там не ребенок, а несколько антикварных настенных часов. Часы сдала в антикварный салон и выручила кругленькую сумму. А в кошельке моем ничего особо и не было, кроме денег из магазина приколов, на удачу. Вот и удача. © Подслушано / Ideer

Ехал в маршрутке, обнаружил в проходе кошелек. Поднял. Внутри документы, деньги. Решил загуглить ФИО. Человек уже терял права. Позвонил. Пришел мужик с женой. На прощание написал что-то на бумажке, вручил мне и сказал: «Надеюсь, не пригодится». Оказалось, он патологоанатом. Они проверили кошелек, подозвали меня и вручили 100 гривен. Сказали, что не верили в то, что такие люди бывают. © pwned1337 / Pikabu