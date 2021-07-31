15+ человек, которые не хотели прощаться со старыми вещами, и вы только посмотрите, что из этого вышло

Одни люди расхламляются и выкидывают видавшие виды вещи, для других же старый хлам — это повод включить фантазию и подарить вторую жизнь тем предметам, чья участь, казалось бы, предопределена. И порой в результате такого преображения рождается нечто, даже более симпатичное и функциональное, чем оригинал.

AdMe.ru показывает вам невероятные перевоплощения старых вещей. Руки так и чешутся повторить некоторые из них.

«Сшила платье из старой простыни 60-х годов»

Представляли ли люди, которые спали на этой простыне, что однажды из нее сделают такое? © BodyLotionInTheOcean / Reddit

«Нашел рояль, сильно поврежденный водой. Было жалко его выбрасывать»

«Немецкая компания делает конверты из устаревших карт. Я отправляю в таких конвертах счета своим клиентам. Им нравится»

Новая жизнь винтажного телевизора

«Старое платье в стиле средневековья лежало без дела, и я за 4 дня я сделала из него юбку»

Эти скамейки знали лучшие времена

«Сделала коврик из растянутых леггинсов и дырявых штанов для йоги»

«Не хотелось покупать мыльницу. Сделала своими руками из 5 пластиковых пакетов»

«Откопал этих малышек в груде металлолома»

Старая настолка + винтажная бахрома = эффектные сережки

«Люблю вязать мягкие игрушки из распущенных старых свитеров»

«Кто-то переделал неиспользуемую телефонную будку у моего дома в мини-библиотеку»

«Мой старый велосипед стал вешалкой для рубашек»

«Использовала старые лампы как горшки для растений. Выглядит круто!»

«Моя чудесная мамочка сделала мне рабочее место из старинного чемодана»

«Переделала дряхлый сундук в стильное место для хранения»

«Получили эту никому не нужную скамейку в придачу к новому дому»