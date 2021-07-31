15+ человек, которые не хотели прощаться со старыми вещами, и вы только посмотрите, что из этого вышло
Одни люди расхламляются и выкидывают видавшие виды вещи, для других же старый хлам — это повод включить фантазию и подарить вторую жизнь тем предметам, чья участь, казалось бы, предопределена. И порой в результате такого преображения рождается нечто, даже более симпатичное и функциональное, чем оригинал.
AdMe.ru показывает вам невероятные перевоплощения старых вещей. Руки так и чешутся повторить некоторые из них.
«Сшила платье из старой простыни 60-х годов»
Представляли ли люди, которые спали на этой простыне, что однажды из нее сделают такое? © BodyLotionInTheOcean / Reddit
«Нашел рояль, сильно поврежденный водой. Было жалко его выбрасывать»
«Немецкая компания делает конверты из устаревших карт. Я отправляю в таких конвертах счета своим клиентам. Им нравится»
Новая жизнь винтажного телевизора
«Старое платье в стиле средневековья лежало без дела, и я за 4 дня я сделала из него юбку»
Эти скамейки знали лучшие времена
«Сделала коврик из растянутых леггинсов и дырявых штанов для йоги»
«Не хотелось покупать мыльницу. Сделала своими руками из 5 пластиковых пакетов»
«Откопал этих малышек в груде металлолома»
Старая настолка + винтажная бахрома = эффектные сережки
«Люблю вязать мягкие игрушки из распущенных старых свитеров»
«Кто-то переделал неиспользуемую телефонную будку у моего дома в мини-библиотеку»
«Мой старый велосипед стал вешалкой для рубашек»
«Использовала старые лампы как горшки для растений. Выглядит круто!»
«Моя чудесная мамочка сделала мне рабочее место из старинного чемодана»
«Переделала дряхлый сундук в стильное место для хранения»
«Получили эту никому не нужную скамейку в придачу к новому дому»
Что вы делаете со старыми вещами: избавляетесь или дарите вторую жизнь? Расскажите, а лучше покажите, как вы преобразили потерявшие былой лоск предметы.
Фото на превью snapdragonbrand / Reddit
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