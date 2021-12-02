15 человек, которые наконец поняли эту жизнь и теперь делятся наблюдениями с окружающими

Согласно философскому скептицизму, человеку пока не хватает опыта для того, чтобы быть хоть в чем-то точно уверенным. Однако не стоит спешить с выводами: в интернете полно мудрецов, которые уж точно познали больше, чем среднестатистический пользователь.

Мы в AdMe.ru уже написали о сотнях лайфхаков и житейских мудростей, но все еще порой диву даемся, как люди додумались до того или иного. Надеемся, какие-то из этих историй и для вас станут инсайтом. А в бонусе — доказательство того, что никакой опыт не спасет, если быть слишком наглым.

За годы пользования картами продуктовых магазинов я поняла, что «дни рождения» надо ставить с умом. Вот у меня рядом открылась «Лента», и теперь мой день рождения 15 декабря, чтобы закупиться к Новому году со скидкой. © koariko / Twitter

3 вопроса на собеседованиях, на которых проваливается большинство компаний (из моего опыта):

1. Как выглядит успех на этой должности?

2. Какие ожидания от меня через 30/90/180 дней?

3. Что мне нужно делать со старта, чтобы через 2 года вырасти? Есть примеры таких людей? © mr_mig_by / Twitter

1. Как выглядит успех на этой должности? 2. Какие ожидания от меня через 30/90/180 дней? 3. Что мне нужно делать со старта, чтобы через 2 года вырасти? Есть примеры таких людей? © mr_mig_by / Twitter Наша жизнь вращается вокруг сна. Треть жизни мы проводим во сне. Для этого нам нужен безопасный дом, хорошая кровать, красивая пижама. Если человек не спит, он сходит с ума. Однако люди, которые много спят или наслаждаются сном, почему-то считаются ленивыми. © JackZboy / Reddit

Ненавидела парфюм мужа, но никак не могла уговорить от него отказаться. Тогда решила пользоваться им как освежителем воздуха, пока в один прекрасный день супруг не сказал, что от него пахнет туалетом. © Подслушано / Ideer

Напомните, в чем проблема купить прокладки, если ты мужик? Когда я с прокладками иду, на меня как на героя все смотрят: и женщины, и мужики, и кошки. Я вообще даже думаю почаще прокладки покупать и без повода. © Standup_Ural / Twitter

Мы с женой вместе уже 11 лет, и она только что научила меня, что холодное масло для тоста проще всего натереть на терке. © 45and290 / Reddit

Знакомая, которая лет 20 назад переехала в Германию, рассказала историю. Была на корпоративе, машину поставила на парковку, которая до 22:00 открыта. Они в 22:10 только спохватились с коллегой, у которой тоже там машина стояла. В итоге пришли, а парковка закрыта. Мужу коллеги пришлось через забор лезть, так как ворота открывались только при выезде. Знакомая спрашивает коллегу: «А муж точно немец?» — «Муж-то немец, а вот я — русская». Находчивая, надоумила его. © PivBear / Pikabu

Мы смеемся над животными с их забавными брачными ритуалами, но не осознаем того, что наши собственные гораздо сложнее и глупее, чем у них. © funkyourmom / Reddit

С утра планирую с видом эксперта ляпнуть какую-нибудь чушь, в которой не разбираюсь. Авторитетные люди будут меня репостить, опровергая этот очевидный бред ироничными подписями, а я от этого буду становиться только популярнее. © Standup_Ural / Twitter

Если вы решили использовать фронтальную камеру смартфона в качестве зеркала, то лучше переключитесь на режим видео. Частота кадров выше. © cheempanzee / Reddit

В детстве думала, что, когда мне стукнет 30, у меня уже будет муж, двое детей и отпуск каждый год. Сейчас мне 28, и самое главное — не добиться вот этого всего за 2 года и продолжить жить мою прекрасную жизнь дальше. © _linakiedis / Twitter

Моя девушка придумала, как можно удерживать мешки для мусора. Надо просто прикрепить на ведро крючки для картин. © rizodermaxc / Reddit

Бонус: когда такая опытная, что от того и погорела

Есть у нас на работе женщина. Не глупая. Настолько хорошо знала все рабочие процессы, что, умеючи заискивая с начальником отдела, потихоньку сплавляла свои обязанности другим коллегам. Но потом выяснилось, что она практически ничем не занимается. При очередной оптимизации ее первой же и уволили. © Lobotomist / Pikabu