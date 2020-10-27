15+ человек, которые на своей шкуре узнали, что нет предела человеческой жадности

Домовитость и бережливость всегда считались ценными качествами, необходимыми для достижения финансового благополучия. К сожалению, иногда люди, мечтающие о несметных богатствах, не замечают, как их практичность перерастает в прижимистость, а желание сэкономить — в скупердяйство.

Мы в AdMe.ru просто обомлели от удивления, когда услышали истории о людях, чья жадность и любовь к халяве перешли все разумные границы. О них — наша сегодняшняя подборка.

На свидании заплатили по счету каждый за себя, я положила и чаевые. Парень открывает счет, пересчитывает деньги и забирает чаевые! На мой вопрос «Это что сейчас было?» он ответил: «Ну ты все равно эти деньги отдаешь, какая тебе разница, кому они достанутся. Мне они нужнее, чем официанту». © Grozomai / Pikabu

Я, будучи мелкой, любила ездить к родственникам в деревню (сами звали погостить): природа, все дела. Мама каждый раз собирала мне большую сумку с продуктами: мясо, консервы, фрукты. Когда я жила там, мы ели только каши без всякого мяса. В общем, не видела я тех собранных мамой продуктов. Маме потом рассказала. Больше я туда не ездила. © «Подслушано» / VK

Товарищ с женой разводится. Так тесть с тещей ему счет выставили за 2 года совместной жизни с их дочуркой. В него включены все затраты, связанные с ним. Например, они ему как-то раз мангал подарили. За него, будь добр, 4 тыс. отдай. А помнишь, мы тебе на работу свой старый чайник отдали? Плати или верни! И все в таком духе. Конечно, зятек был в шоке и поинтересовался, почему же они раньше денег не требовали. Оказалось, что безвозмездно все это было для родственника, а теперь для них он просто никто. Поначалу, говорит, печалился из-за развода, но после данной беседы с родственничками даже как-то обрадовался, что так рано свалил. © HopeOpe / Pikabu

Аттракцион невиданной жадности в Евпатории

Однажды летним днем, когда мне было лет эдак 13, мой отец наконец согласился отвезти меня к врачу проверить зрение. К его удивлению, оказалось, что мне и правда нужны очки (хотя он и утверждал, что все это ерунда). Тогда батя сказал, что пусть он и согласился проверить мне зрение, но на покупку очков не подписывался. И поставил ультиматум: либо очки, либо подарки на день рождения. Я согласился на очки, так как очень хотел видеть, что пишет учитель на доске. К слову, день рождения у меня выпадает на Рождество, и мне всегда дарили один подарок на 2 праздника. В итоге вышло так, что следующий свой подарок я получил только через 1,5 года. Все это время я винил себя, что выбрал очки. Я понимаю, что у родителей не всегда были деньги на мои хотелки, но в этой истории я почувствовал какое-то особенное жлобство со стороны отца. © neurvon / Reddit

Мне родители сделали отличный подарок на 25 лет — купили 3-комнатную квартиру. Я в этот момент встречалась с мужчиной больше года, и у него тоже была 3-комнатная квартира, но в ипотеке. Так он мне предложил «прекрасную идею» (на его взгляд, конечно): продать мою квартиру, погасить его ипотеку и переехать к нему, попробовать пожить вместе. Речь о замужестве и свадьбе при этом не шла. © «Подслушано» / VK

Как-то раз в наш город приехал в командировку одноклассник отца. Нашел папу через адресный стол. Пришел с чемоданом, килограммом яблок и батоном колбасы. Ужин с воспоминаниями затянулся, и мама предложила ему переночевать. Ну он и остался, только ровно на месяц своей командировки. Никакие намеки, а потом уже и открытые предложения съехать не помогали. При этом никаких продуктов он не покупал, хотя командировочные получил. Помню его до сих пор, так как это была первая встреча с подобным человеком. © Марина Осипова / Facebook

Однажды мы с мамой пошли в кинотеатр с ее новой знакомой. Когда мы уходили, она случайно нашла $ 5 под одним из кресел, после чего заставила нас остаться в пустом зале и ждать, пока она не проверит все ряды, потому что «мало ли еще у кого выпали деньги». © officialhunt / Reddit

У меня на работе дама была, пожилая, с хорошей зарплатой, но жадная. Когда собирали деньги на дни рождения сотрудников, похороны и прочие мероприятия, она почти никогда не сдавала: то с собой нет, то купюры все крупные. Однажды на юбилей одному сотруднику собирали деньги, она не сдала, а он не то уволился, не то уехал — в общем, деньги решили раздать назад. Первой подошла и протянула цепкую лапку та самая дама. Над ней потом все ржали, а она с достоинством уверяла, что подошла машинально. © Amantel / Pikabu

Мой бывший парень (не жили вместе, просто встречались) при расставании попросил вернуть ему деньги, которые тратились на оплату газа, ведь я иногда ужинала у него. И на оплату электроэнергии, которая тратилась за совместным просмотром фильмов. © «Подслушано» / VK

У подруги мужчина после расставания ушел со своим смесителем, лампочками и кредитным телевизором. Но при этом оставил своего сына (их общего). Уволился сразу, чтобы не платить ни капли алиментов. Работает без оформления. Вот такой мужик! © мальвина / AdMe

Второй муж моей бабушки, когда они разводились, унес с собой даже сковородку с макаронами, потому что сковороду он сам покупал! Бабушка никогда не жалела об этом эпичном расставании. © Мария Лакомкина / Facebook

«Экономичные сэндвичи из Казахстана»

Видел, как парень спокойно взял деньги из банки для чаевых и расплатился ими за кекс. Бедная кассирша была в таком шоке, что не вымолвила ни слова. И главное, все это происходило в столовой офисного здания, а парень, который это сделал, был одет в очень дорогой костюм. © MistahZig / Reddit

Муж подарил 11-й айфон! Радости не было предела, ведь я айфоны видела только на картинках. Но радость моя пропала, когда я нашла на нашем компьютере в браузере «точная копия айфона всего за 9 990 рублей». Зарабатывает муж около 200 тыс. рублей... © «Подслушано» / VK

Подруга разводилась с мужем. Выезжая из квартиры, он собирал свои вещи так: «Это Я тебе подарил» — кладет себе в сумку; «Это ты МНЕ подарила» — и снова в свой баул. Но это еще не все. Сразу после развода он сел в машину и поехал к свекрам в другой город, за 150 км. Требовал, чтобы они ему за развод 50 тыс. рублей заплатили — в качестве морального ущерба.

Завод, на котором работала моя мама, в 2016-м приобрела московская контора. Новые собственники созвали собрание, на котором присутствовала и моя матушка. Ну и тема про зарплату зашла. Прозвучал вопрос: будет ли повышение?

— А у вас сейчас сколько?

— 18 тысяч.

— Ну а зачем вам больше? У вас в городе и ходить-то некуда!

Пекло у людей знатно. Этот ответ потом в присказку превратился. Сколько зарабатываешь? Не, ну а что, зачем тебе больше, тебе ходить-то некуда! © Kristiol / Pikabu