15 человек, которые с иностранным языком только на «вы»

На заводе, где я работала, было много узбеков. Как-то раз привели мне на обучение нового узбека и говорят: «Вот тебе новенький, его зовут Баходир. Покажи ему, что надо делать, он русский знает». Я ему наглядно показываю и рассказываю все, что он должен знать и делать. Спрашиваю:

— Все понятно?

Он, четко, без акцента:

— Я понял.

— Хорошо, тогда делай, а я пойду на склад, закажу детали.

Я посмотрела, все ли правильно он делает. Убедившись, что все окей, пошла на склад. А когда вернулась, я была в шоке! Он мечется от конвейерной ленты к сборочному столу, куча деталей на полу валяется. Спрашиваю: «Что случилось?» А он уже как-то нервно так улыбается и глаза в сторону косит, будто ищет что-то. Смотрю, а там бригадир узбеков. Я его зову к нам, он подходит, что-то по-узбекски спрашивает у Баходира, тот ему что-то тараторит. Бригадир мне: «Он по-русски не понимает». «В смысле? Мне начальник смены сказал, что он говорит по-русски!»

Бригадир заулыбался, говорит: «Так он по-русски только одну фразу знает — „я понял“. И все!» © Trapezium / pikabu