15 человек, которые с иностранным языком только на «вы»
Подружиться с иностранным языком — легкая задача разве что для полиглотов. Даже дипломированные специалисты спустя много лет практики могут не знать всех тонкостей — что уж говорить о тех, кто только начал изучать язык.
Мы в AdMe.ru знаем по своему опыту, что на пути к уверенному овладению любым языком может встретиться куча препятствий, из-за которых попасть в неловкую ситуацию — раз плюнуть. Как это произошло, например, с героями нашей подборки.
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Сижу в приемной у нотариуса, развлекаюсь разного рода приложениями в телефоне и вполглаза смотрю на молоденькую помощницу нотариуса. Подходит мужик и, протягивая листок с каким-то текстом, велит: «Переведите».
— Не могу. Тут на турецком.
— Но у вас же написано: «Перевод».
— С английского и узбекского.
— Так у меня тут тоже буквы латинские — переведите.
— Но документ-то на турецком.
— Но буквы-то латинские.
— А слова, блин, турецкие!!!
Мужик еще немного постоял, потом заметив, что я тихонько ржу в уголке, ушел. © ohlomohai / pikabu
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Подруга — секретарь. Работает преимущественно с иностранцами. Однажды от гостя компании приходит СМС с просьбой вызвать такси. На вопрос: «Где вы находитесь?» — ей пришел ответ: «МОХОВАR». Долго искала, где находится «Моксобар» в Москве. Не нашла. Позже выяснилось, что гость имел в виду «улица Моховая». Ох уж эти трудности перевода! © ideer
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На заводе, где я работала, было много узбеков. Как-то раз привели мне на обучение нового узбека и говорят: «Вот тебе новенький, его зовут Баходир. Покажи ему, что надо делать, он русский знает». Я ему наглядно показываю и рассказываю все, что он должен знать и делать. Спрашиваю:
— Все понятно?
Он, четко, без акцента:
— Я понял.
— Хорошо, тогда делай, а я пойду на склад, закажу детали.
Я посмотрела, все ли правильно он делает. Убедившись, что все окей, пошла на склад. А когда вернулась, я была в шоке! Он мечется от конвейерной ленты к сборочному столу, куча деталей на полу валяется. Спрашиваю: «Что случилось?» А он уже как-то нервно так улыбается и глаза в сторону косит, будто ищет что-то. Смотрю, а там бригадир узбеков. Я его зову к нам, он подходит, что-то по-узбекски спрашивает у Баходира, тот ему что-то тараторит. Бригадир мне: «Он по-русски не понимает». «В смысле? Мне начальник смены сказал, что он говорит по-русски!»
Бригадир заулыбался, говорит: «Так он по-русски только одну фразу знает — „я понял“. И все!» © Trapezium / pikabu
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Приятель мой ездил в Индонезию. Гид у них был местный товарищ, осваивавший русский язык самостоятельно по учебникам. И неплохо, похоже, освоил, но некоторые слова ему все же давались с большим трудом. Поехали они на очередную экскурсию. Гид им и говорит: «Мы сейчас приедем в храм, и вы все обезьены снимать обувь у входа».
Один турист, возмущенный подобным обращением, берет индонезийца за грудки и спрашивает: «Это кто тут обезьены?» Гид говорит: «Все туристы — обезьены, и даже я — обезьен».
Русский мужик уже было собрался выбросить гида из автобуса, но в итоге выяснили, что тот так произносит слово «обязаны». © kolma / pikabu
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В юности с подругой увлекались Rammstein. Слушали, переводили, учили песни. Она немецкий язык начала учить благодаря этому. А когда ей под общим наркозом вырезали аппендицит и ночью привезли в палату, соседки подумали, что она немка. Потому что все время, пока отходила от наркоза, она очень громко исполняла все свои любимые песни Rammstein. © ideer
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Можно блестяще знать иностранный, интегрироваться в общество, но корешки-то все равно остаются с «системными настройками». Смотрели с парнем «Черное зеркало». В одном из эпизодов главный герой разбивает бутылку и с ее остатками начинает нападать на обидчика. Я говорю парню (он португалец), что горлышко от разбитой бутылки мы называем «розочкой». Он задумался, а потом говорит: «Это что должно происходить с людьми, чтобы этому дать отдельное название?» Ох, многое ему еще предстоит узнать... © LesnajaMalina / pikabu
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Иду домой, прохожу мимо детской площадки во дворе. На турниках пытаются подтягиваться мальчики лет 10–12 и проверяют друг у друга английский.
— Что такое cat?
— Кошка.
— Bird?
— Птица.
— Umbrella?
— Корпорация из того фильма. © MeScuka / pikabu
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Есть у меня пожилая родственница, уже бабушка. Живет в башкирском селе. Доктор посоветовал ей пить козье молоко, но башкиры коз не держат, поэтому козу пришлось покупать в русском селе. Вот тут бабушка и всполошилась. Дело в том, что она русского языка не знает, только башкирский. А коза-то, выходит, русскоязычная — и как с ней общаться? По просьбе бабули ее дочь написала на листах бумаги нужные для общения с козой слова с переводом и прикрепила к стене в сарайчике, где поселили козу, так чтобы бабуля могла их прочитать в нужный момент. И вот сцена: бабушка гонит козу с пастбища, та что-то мемекает. А бабушка отвечает по-башкирски: «Потерпи, дорогая, сейчас домой придем, я тебе ласковые слова скажу!» © PivBear / pikabu
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Диалог заказчика и подрядчика (кавказец) на стройке:
— Почему маляры не приступают к работе уже неделю? Вы почему сроки срываете?!
— Так сначала двери ставили, а теперь нам краску не ту привезли, сейчас обратно отправим и будем ждать, пока не привезут нужную.
— Так, стоп! Как это не ту краску?
— Ну нам желтую надо, а привезли цвета са́хара! Все упаковки с цветом са́хара!
— Дураки! Это цвет «Саха́ра»! Пустыня такая есть!
Общий гогот руководителей и стыдливый румянец на лице товарища. Когда дом сдавали, ему словарь кто-то подарил. © wrongevil / pikabu
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Я тружусь в сфере парфюмерии больше 5 лет и уже не обращаю внимания на то, как люди коверкают названия брендов. Удивляет другое: когда клиенты пытаются их переводить. Как-то спросили марку «Глаза Святого Лаврентия». Вот угадайте, что имела в виду дама? Yves Saint Laurent! Видимо, мужское имя Yves для нее синоним слова eyes (глаза). Или, например, «Женская линия» — вот что это? Оказалось, Guerlain. Guerl — это у нас типа girl (девушка). Неистощима фантазия русского человека! © ideer
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Мoй муж — немец. Немнoгo говорит по-русски. Кaк-то мы говорили по скaйпу, и он такой: «Как мне тепло!» Я: «Открой окно». Oн: «Но комар посещaет меня!» © Insider73 / pikabu
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В Греции брали напрокат машину, и в горах стал заканчиваться бензин. Вышли спросить у местных, где заправка. Английский в горах не знают совсем, пытались донести, что мы хотим перечислением: «Gas? Gasoline? Petrol? Oil? Fuel?» Не понимают. Потом показали на бутылку с оливковым маслом, говорим и показываем: «Car, oil, empty». И тут мужик догадался: «А, бензини!» © bash.im
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Вспомнил, случай был, когда я работал с батей в небольшой производственной конторе в Ташкенте. В конторе несколько цехов, склады и офис. Мы вдвоем с батей да токарь, дядя Витя, сидим в обед в своем цеху, режемся в нарды. Заходит молодой узбек, из новеньких: «Токарь кито здес?» Дядя Витя говорит:
— Ну я. Что надо?
— На склад пайдом, токарь нада.
— Зачем вам на складе токарь?
— Там на склад ток нету, нада пачинить, токарь нада, пашли на склад.
В общем, отправили мы его к электрику. © YokarniyBabay/ pikabu
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Ко мне как-то подошел с лицом, выражавшим полное отчаяние, молодой человек, афроамериканец, со словами: «Помоги! Кровать-ошибка!» Первым желанием, конечно, было покрутить у виска, но тут он говорит: «Подожди!» Достает планшет, заходит в переводчик и вбивает туда bed bug. Короче, у него клопы завелись, а он, пока искал средство от клопов, распугал всех теток в магазине. © ideer
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Бельгиец, немного знающий русский, готовит блинчики на Масленицу и еще что-то там по русскому рецепту. Далее его разговор с самим собой:
— Что за черт?! «Насыпьте на глаз»? Вы что, шутите?
— «Горстка изюма»? Вот сколько это — горстка?
— «Налейте воду по палец». Я же собираюсь это есть, а не трогать!
— «Насыпьте по вкусу». Я же никогда не ел это блюдо! Как я могу знать, как мне будет по вкусу?
— «Варить до готовности». Да я вижу этот продукт впервые! К черту все это! Лучше приготовлю чизкейк. © Momomiya/ pikabu
А с вами случались курьезные ситуации при изучении чужого языка или общении с иностранцами? Если да — поделитесь с нами, и мы из лучших сделаем новый пост!
Фото на превью Insider73 / pikabu