15 человек, которые на спам-звонки отвечают так, что кол-центры их фамилии из базы вычеркивают
Многие люди уже устали от нежелательных звонков: эти навязчивые спамеры могут вывести из себя даже самого покладистого человека. Большинство из нас хорошо воспитаны, и грубить незнакомцу на другом конце провода неудобно, но хочется.
Мы в AdMe.ru выяснили, что делают некоторые хитрецы, когда им досаждают спам-звонками.
- Товарищи, я сам дошел до этого. Сейчас, когда названивает спамеры, прошу их говорить погромче. На том конце повторяют, я вежливо прошу еще громче, мол, не слышно. Обычно их хватает на 2–3 повторения, потом бросают трубку. © pozdei / Pikabu
- Я прошу вежливо: «Сейчас, одну секундочку» — и просто кладу трубку рядом, не сбрасывая, продолжая своими делами заниматься. Некоторые по 3–4 минуты ждут, алекая периодически. © komm18 / Pikabu
- Мне позвонили и стали навязчиво зазывать в спа-салон. А я их с напором спросила, откуда у вас, мол, мой личный номер телефона. Смутились и повесили трубку.
- Когда мне начинают что-то втюхивать, я сразу начинаю хамить. Вот прям так, чтобы оператор сразу занес меня в самый черный-пречерный свой список в раздел «агрессивный», с пометкой «не звоните никогда», с галочкой «кровь из ушей». И мне никогда не перезванивают. © stepanafanas / Twitter
- Ситуация: маме звонят из банка, начинают спрашивать про недавно открытую карту, мол, почему мало пользуетесь, сколько тратите в месяц, не хотите ли поменять условия? Мама: «Извините, у меня дочь кибербезопасница, она мне запрещает по телефону обсуждать финансовые вопросы». © RiinaAndroidiS1 / Twitter
- Один из любимых ответов спамерам: «Здравствуйте! Вы попали на горячую линию психологической помощи населению. Что у вас случилось?»
- Звонят мне сегодня с неизвестного номера. Отвечаю: «Федеральная антимонопольная служба, приемная, слушаю». Девушка приятным голосом: «Извините, ошиблись номером». © FreshKolbaskaa / Pikabu
- Я завела вторую сим-карту. Номер был красивый, но с подвохом. На него стали названивать банки — отделы по работе с проблемными клиентами — и спрашивать, когда же вы, Виктория Игоревна, внесете обещанный платеж. Раза три я очень вежливо объясняла, что я — другой человек. На четвертый раз я не выдержала и все вывалила на собеседника как есть: что я купила симку и мне уже из трех банков звонили. И как они меня достали! Попросила отметить этот факт в их базе данных. И знаете, помогло. Больше меня не беспокоили — ни один банк.
- Берите трубку и начинайте трындеть на эльфийском. От меня таким образом в течение года отцепились. Видимо, пометку сделали, что с этой чокнутой лучше не связываться. © nastja_pastja / Twitter
- «Здравствуйте, вам звонят из банка. Вы пользуетесь какими-нибудь нашими услугами?» Я: «Пользуюсь. Когда прохожу мимо вашего банка, осматриваю себя в витринах». © SemennicovaV / Twitter
- На важные номера у меня стоит особая мелодия, так что я всегда знаю, когда звонит кто-то «извне». Я разыгрываю сценарий «Плохая связь» и ору в трубку изо всех сил: «Эй, тебя плохо слышно! Ты где застрял? Захвати чипсы! Вообще тебя не слышу, давай, ждем!» © Fred Showker / Quora
- Есть своя тактика у меня. Названивает банк. Говорю: «Ребята извините, но я на вахте. Вокруг меня на 40–50 км тайга и медведи, не то что ваше отделение банка. Так что звоните через полгода. Нет, раньше не смогу. Нет, вообще никак». На какое-то время да, хватает. Потом ситуация повторяется. Но право слово, ежедневные звонки перестают надоедать. Пользуйтесь! © zurablon1501 / Pikabu
- Нередко спамеры звонят и спрашивают, совершал ли я перевод на огромную сумму в левый банк. «Конечно совершал!» — радостным голосом подтверждаю я. «В таком случ... Что? Совершали?» Я: «Ну да, разумеется». Они: «Э... Спасибо, до свидания». © WhtTh*** / Pikabu
- Мою маму не проведешь. Она может вычислить злодея с первых минут детектива. Так вот, когда ей звонят подозрительные люди, у нее есть 2 стратегии. Для начала она отвечает дребезжащим голосом старушки: «Ой, дочуш, мне 80 лет (на самом деле 60), ты спросили у моего внука». И на все вопросы талдычит про внука. А когда мама в ударе, она делает вид, что выполняет указания звонивших, называет номера реальных, но уже закрытых банковских карт. В общем, тянет время и в итоге доводит их до белого каления.
- А я всегда беру трубку и со всеми разговариваю. Звонят из оздоровительного центра — записываюсь на прием. Звонят с предложением бесплатно починить окна — соглашаюсь сразу и даю адрес оздоровительного центра. Предлагают билеты в театр — заказываю сразу 5 штук самых дорогих и договариваюсь, чтоб привезли в фирму по бесплатной замене окон. Даже когда звонят из «службы безопасности банка» и просят назвать номер карты и ПИН-код, я честно беру в руки скидочную карту от продуктового магазина и диктую данные. © 4k.korvin / Pikabu
Какой ответ вам понравился? А что вы делаете, когда вам звонят спамеры?
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