15+ человек, которые на собственной шкуре убедились, что бывшие не пропадают из нашей жизни без следа

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Жизнь — череда встреч и расставаний, иногда счастливых, а иногда нет. Когда отношения между людьми заканчиваются, одни уходят, громко хлопнув дверью, и разрывают все связи, другие подолгу переживают расставание и следят за жизнью своих экс-половинок, а третьи вообще ведут себя так, будто никуда не уходили, и могут вновь в любой момент войти без стука.

Мы в AdMe.ru собрали от пользователей истории о том, как бывшие вдруг взяли и ворвались в их жизнь.

Когда немного запоздал с осознанием

«Мой бывший парень прислал фото своих новых котят»

Настоящие чувства не ржавеют

Бывший всегда поможет разобраться

Для бывшего парня всегда найдется местечко в плотном графике

Тот неловкий момент, когда встречу не планировал

Когда точно знаешь, что не стоит снова

«Бывший прислал фото кошки, которую дарил мне, но оставил себе»

Когда знаешь, кому звонить в случае чего

Старая любовь не забывается

«Мое любимое»

«На тот момент мы уже не встречались полтора года»

Когда знаешь, что делать

«Что делать с этой инфой?»

Если существует какой-то конкурс самых странных сообщений от бывших, то твой победил. © kriskiss21 / Twitter

Когда вдруг позвонил бывший

«Спонсор хорошего настроения: СМС от бывшего 1 января»

Месть бывшему — блюдо, которое нужно подавать мокрым