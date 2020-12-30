15+ человек, которые на собственной шкуре убедились, что бывшие не пропадают из нашей жизни без следа
Жизнь — череда встреч и расставаний, иногда счастливых, а иногда нет. Когда отношения между людьми заканчиваются, одни уходят, громко хлопнув дверью, и разрывают все связи, другие подолгу переживают расставание и следят за жизнью своих экс-половинок, а третьи вообще ведут себя так, будто никуда не уходили, и могут вновь в любой момент войти без стука.
Мы в AdMe.ru собрали от пользователей истории о том, как бывшие вдруг взяли и ворвались в их жизнь.
Когда немного запоздал с осознанием
«Мой бывший парень прислал фото своих новых котят»
Настоящие чувства не ржавеют
Бывший всегда поможет разобраться
Для бывшего парня всегда найдется местечко в плотном графике
Тот неловкий момент, когда встречу не планировал
Когда точно знаешь, что не стоит снова
- Грамотно слился. © Ermentraut Ermentraut / vk
«Бывший прислал фото кошки, которую дарил мне, но оставил себе»
Когда знаешь, кому звонить в случае чего
Старая любовь не забывается
«Мое любимое»
«На тот момент мы уже не встречались полтора года»
Когда знаешь, что делать
«Что делать с этой инфой?»
- Если существует какой-то конкурс самых странных сообщений от бывших, то твой победил. © kriskiss21 / Twitter
Когда вдруг позвонил бывший
«Спонсор хорошего настроения: СМС от бывшего 1 января»
Месть бывшему — блюдо, которое нужно подавать мокрым
А вы поддерживаете связь со своими бывшими?
Фото на превью tirannozavrsex / Twitter