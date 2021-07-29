15+ человек, которые многое бы отдали, чтобы переиграть свою встречу со звездой

Знаменитости такие же обычные люди, как и мы (по крайней мере, большинство из них неустанно твердит нам об этом). Принимая во внимание этот факт, не стоит удивляться тому, что порой их можно застать спускающимися в лифте, покупающими туалетный ершик или грустящими в углу на вечеринке. Один пользователь Twitter попросил подписчиков рассказать о своем наиболее неловком или интересном опыте общения со звездой. И истории посыпались как из рога изобилия.