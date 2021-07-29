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15+ человек, которые многое бы отдали, чтобы переиграть свою встречу со звездой

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Знаменитости такие же обычные люди, как и мы (по крайней мере, большинство из них неустанно твердит нам об этом). Принимая во внимание этот факт, не стоит удивляться тому, что порой их можно застать спускающимися в лифте, покупающими туалетный ершик или грустящими в углу на вечеринке. Один пользователь Twitter попросил подписчиков рассказать о своем наиболее неловком или интересном опыте общения со звездой. И истории посыпались как из рога изобилия.

Мы в AdMe.ru постарались отобрать для вас 15+ наиболее занимательных твитов про случайные встречи с популярными личностями. Тут есть кое-что про Мадонну, Джуда Лоу и даже про принца Чарльза.

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А вам доводилось обмениваться парой фраз с настоящей знаменитостью? Как все прошло?

Фото на превью smlyc / Twitter
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