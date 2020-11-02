15+ человек внезапно стали обладателями раритетов, которые годами хранились «на особый случай»

Времена дефицита товаров давно прошли, а привычка покупать вещи «про запас» и хранить их до «особого случая» у многих жителей нашей страны так и осталась. Именно поэтому в бабушкиных сундуках и на маминых антресолях до сих пор находятся бесподобные раритеты, которые долгие годы ждали своего часа. И вот он наконец настал.

Мы в AdMe.ru любим рассматривать такие забытые в недрах шкафов сокровища, ведь каждое из них — это маленькая история.

«Когда я увидела будущего мужа в этом наряде из 90-х, поняла, что влюбилась»

«В конце 90-х моей бабуле кто-то с барского плеча отвалил кроссовки. Детские. Made in China! С черепашками-ниндзя»

«Мне в то время было лет 12–13, и я в них не поместилась. Но бабуля была совсем не из тех расточительных куриц, которые неподходящие вещи кому-то отдают. „Еще чего! Самим когда-нибудь пригодятся“, — подумала Валентина Георгиевна и отнесла кроссовки на чердак. ⁣⁣Бабушки не стало 6 августа 2013 года, ровно в тот день, когда я узнала, что беременна. Теперь сыну 6, и у него есть офигенно крутые кроссовки с черепашками-ниндзя. Спасибо, бабуль!»

«В период понаехавших гостей потребовалось достать белье с дальней полки. Наволочки счастливы. Дождались своей очереди!»

«Сегодня мой мужчина разбирал кладовку и нашел набор столового серебра, который лет 10 назад его друг выторговал на аукционе и подарил ему на день рождения»

«Все, что он помнит из предыстории, рассказанной другом, — это то, что какой-то человек в Германии получил в наследство особняк, при разборе которого обнаружил сие сокровище. Сказав спасибо, мой парень благополучно убрал набор в дальний угол и забыл о подарке. И вот сегодня, добравшись до кладовки, обнаружил его и принес мне».

«Ждем третьего. Прихожу домой, а жена достает из пакета целую коллекцию. Все новое, неодеванное, с ценниками. Куплено тещей с боем в 1989–1991 годах. Будем носить»

«В первую годовщину свадьбы с утра нас с мужем разбудил свекор с цветами в газетке и огромным пакетом. В пакете оказался раритет — большая коробка с сервизом советских времен»

«Я совсем не люблю, чтобы все было „дорого-богато“, поэтому сдержанно поблагодарила. Вечером позвонила свекровь, и я узнала, что этот сервиз когда-то ее муж привез из Афганистана. Она его хранила 20 лет для младшего сына. И из него надо обязательно напоить чаем моих родителей, когда они приедут в гости, — уж они-то оценят!»

«На даче у тещи с тестем нашел абсолютно новую мочалку»

«Приехал к бабушке. Настало время чаевничать, и вместо стандартной заварки она достает растворимый чай, чей срок годности вышел 11 лет назад. Пить не стал — сохранил на память»

«Вот, тоже нашел у бабушки»

«Эти бусы мама надевала всего пару раз, потому что для такой красоты нужен был особый повод. Они 30 лет пылились в шкатулке, а теперь я щеголяю в них на работе»

«Откопали это сокровище в гараже. Родителям электросамовар подарили на одну из первых годовщин свадьбы. Отчистим — будем чай пить»

«Мама отстояла за этими куртками 4-часовую очередь в 1990-х и ни разу не надела. Этим летом я была самой модной в нашей деревне в ветровке oversize, которая чуть ли не старше меня»

«Обмениваясь посылками, получил несколько очень старых лезвий. Решил одно из них протестировать. Честно говоря, бритье не удалось, но попробовать я был должен»

«Бабушка собирала мне приданое с моего рождения. Изюминка в центре — теплые советские труселя, которые я, пожалуй, даже рискну примерить, если буду мерзнуть зимой»

«Китайский термос долго ждал своего часа в шкафу, и вот наконец-то он пригодился. В нашей новостройке часто отключают воду и свет на пару часов, но теперь мне это не страшно»

«Гостила у родителей, похолодало, ноги мерзнут. И тут мама приносит мне старинные тапочки, которые ей еще бабушка лет 20 назад подарила. Теплые!»

«„Вот дочка в институт поступит — носить будет“, — думали родители, покупая этот костюм. Мне тогда было 7. Институт я уже окончила. Хочу костюм перешить: почти винтаж все-таки»